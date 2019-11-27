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跑步小品／跑操場很無聊 如何快樂的繞甜甜圈？

2019-11-27 09:43運動筆記 Anyta Tseng

為了讓自己可以隨時想跑就去跑，我選擇離我只要3分鐘的操場來跑，這個操場又不是標準的，它只有200公尺，所以1公里就要繞5圈，我初期真的是每天都繞到頭昏。

後來我跑外圍的，一圈差不多是350公尺，就是三圈1公里，雖然還是要繞，但是1公里其實已經是可以少繞2圈，如果是以跑10公里來算，我已經可以少跑20圈了。後面有一條山路整個跑一圈剛好是一公里，如果可以跑那邊的話，那整個真的是太輕鬆了，但是因為下坡太陡，幾次我都因為下坡讓膝蓋痛起來，尤其是要比賽前，這實在是一條不妙的路線。

雖然我有錶，但是我會故意的不想要看錶，因為在前4公里的熱身階段，常常會因為看錶，看到厭世感很重的想回家，不是不能跑，就是懶症很容易在這一個看錶的過程中就發作。

過去我會一圈一圈的數，因為是三圈1公里，我的懶症很容易在2, 5. 8,11 這幾個數字中發作的懶症，雖說跑步是很快樂的，但是跑的過程中，偶而也是會很痛苦，由其是當你看到許多剛剛跟你跑的跑友，在穿外套了，或是在發動機車了，有時我會想，他全身的馬索都只有跑這樣，我還需要再跑下去嗎？意志力薄弱的我，常常這樣就打包回家，所以我一直在數圈圈中，發明新的方法讓自己可以一直跑下去。

跑操場示意圖 unsplash
跑操場示意圖 unsplash
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如果我要跑18公里，那換算起來差不多是54圈，一聽到54圈，說實在我都快腿軟一半了而起也是會一面數一面為亂掉之外，從１，２，３，４，開始的慢慢數，我常常都很想回家了，老是跑不完，我會把５４先跑１４，　１４圈其實並不難，而且我就會先把這１４圈當作是暖身的先隨心所意的跑。

跑完１４，　剩４０，　我不會分一半，是先用１５ｘ３的概念，所以先跑１５，　而且會告訴自己剛剛不是輕鬆的跑完１４，　１５只是剛剛加一圈，半首音樂就會回來了。

第二個１５，　跟自己講剛剛已經快跑一半了，現在多跑一圈就可以開始倒數了。

第二個１５通常是最累的階段，這時我不會數，我又會回來看錶，而且這時通常已經破１０公里了，讓已經累積的里程數來支撐自己繼續跑下去的動能。

如果第二個１５撐完了，最後的１５我會以倒數的方式來算，真的耶！用倒數的方式來跑，會越跑越開心，會越跑越起勁，越跑越開心，而且幾乎是跑到１２或是１３就可以到１８公里了，一種不用跑滿５４圈就可以達到１８公里，心裡真是一種說不出來的輕鬆跟愉快，然後開心跟不可思議的看看錶，覺得我竟可以跑完了，雖說繞甜甜圈很無聊，有時也可以透過不同的方式讓自己跑下去

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