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賽事心得／冬山河超馬100K夜組 最後一圈狂刷5人上了凸台

2019-11-27 09:56運動筆記 凌秀玲

2016年我開始參加蘆竹路跑，起頭我只是想去散散步交交朋友，因為要等我老公跑42K，反正等也是等，於是我報了信義羅娜10K休閒組，想不到輕鬆80分鐘就跑完了。

於是下一場我又要去等，所以馬上升級報了苗栗西湖半馬21K，也是在我預估時間內2小時多輕鬆玩賽。

後面因為想去吃香魚跑香魚馬，但得知全部都是42K全馬，這時就激勵我參加全馬的決心。誰說我是昆蟲小蜜蜂辦不到，於是我挑戰，開始召集了一群大嫂團，組成一小團蟲蟲大隊，全部勇敢的給他挑戰烏來初全馬。雖然我們沒有練得很精實，但只要我們肯一定做得到，所以在2017年蟲蟲大隊挑戰烏來全馬42K全團完賽。

至此開始蟲蟲大隊一隻一隻馬的慢慢拼湊，至今已經完成20馬了。天下沒有做不到的事，只有你肯不肯。然而在這些年期間，小兒子小飛龍耳濡目染下，也開始跟著爸媽一起報名，從10K至21K半馬，也都是常常上總排或分排的。

可謂常常馬場全家出動，回顧1年半前，經蘆竹路跑總召詹清和介紹了一場可以上凸台的賽事-池上稻浪馬拉松。這場賽事是在5月28日且偏遠地區參加人不多，想來一定可以上凸台的。台東池上此時是非常炎熱的，心想我要參加我要上台不管我會曬黑了，我想要試試看，結果呢？這場竟然來了好多高手，硬生生地把我擠到總排15名，與凸台無緣的我好失望。

直到這場冬山河夜100K，本來並沒有規劃參加的，直到10天前看到主辦單位的參加名單.什麼.....夜100K女生有10個人報名，我只要堅持完賽就是女總11。於是麻煩前會長明智哥連絡主辦單位詢問是否可以加報，得到結果竟然是可以.這..當然要來去參加，以圓我期待已久的凸台夢。

11/22下午到了會場，竟然發現跟我一樣再加報的女生，竟然共有6位，全部有16位。我必須贏過至少4位選手才能上凸台，不管了努力向前衝就對了。當然要感謝蘆竹路跑會長夫人、總幹事夫人、總召夫人大嫂們組成補給團，為我加油補給打氣，我才能一圈一圈慢慢穩穩的前進。在這場賽事長時間過程中，我只告訴我自己千萬不能讓自己腳受傷，補給品定時定量的吃，保持自己體力不要透支才能完賽。

每一圈我都不敢停下腳步，到了第四圈80K時，看了及時成績我還是沒能擠進前12強。但我還是堅持不放棄把第五圈跑完，事實證明我終於做到了，最後一圈贏過了5個人，我得到了女總11。

我是一隻弱蟲蟲小蜜蜂，我是一隻小蜜蜂，飛到西又飛到東，嗡嗡嗡嗡、嗡嗡嗡嗡，將來一定會成功！

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#感謝家人與好友的鼓勵

#感謝總幹事柏榮陪跑到天亮

#感謝補給大嫂團

#感謝小春春老公的激勵

不一樣蜜蜂上山下海...

蟲蟲大隊端午龍舟賽

蟲蟲大隊前進外島金門馬

大觀馬志工團

蜜蜂號剛入手初挑戰西濱109 成功

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