2019台北馬拉松EXPO-aminoVITAL 名人分享會
2019台北馬拉松EXPO-aminoVITAL 名人分享會
各位跑者有福了!!
『aminoVITAL』將會在2019台北馬拉松EXPO 攤位舉辦5場分享會
特別邀請台日跑界大咖 關家良一、上田怜、曹純玉、張芷瑄、陳秉豐 一起來分享平常的訓練與補給方式給大家!! 機會難得，跑者們快點擊連結報名喔!!
主辦單位:台灣味之素股份有限公司
- 活動地點:花博爭艷館- 台北馬拉松EXPO-aminoVITAL攤位(508號)
- 報名方式:請至活動咖Eventpal 報名(每場限20位)
- 報名連結: https://reurl.cc/xDWoeZ
- 報名費用:１５０元
*凡報名繳費成功，於當天活動報到後，將會獲得 價值500元以上贈品
- 活動場次:
|第一場
|12/12(四)18:00-18:50
|2020再次環台！超馬世界冠軍的訓練與補給大公開!! -超馬之神 關家良一
|第二場
|12/13(五)18:00-19:00
|馬拉松補給你補對了嗎? - 營養師 楊哲雄
|第三場
|12/14(六)10:00-10:40
|直擊!東京OL練跑秘技? - 跑界廣末涼子-上田 怜(Ueda Rei)
|第四場
|12/14(六)11:30-12:10
|與夢想拔河的堅持-馬拉松國手 張芷瑄、馬拉松國手 陳秉豐
|第五場
|12/14(六)13:30-14:10
|邁向2020東京奧運 -台灣馬拉松女子紀錄保持人 曹純玉
*詳情請參考活動報名網站
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