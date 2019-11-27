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2019台北馬拉松EXPO-aminoVITAL 名人分享會

2019-11-27 10:10運動筆記 amino先生

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2019台北馬拉松EXPO-aminoVITAL 名人分享會

各位跑者有福了!! 

『aminoVITAL』將會在2019台北馬拉松EXPO 攤位舉辦5場分享會

特別邀請台日跑界大咖 關家良一、上田怜、曹純玉、張芷瑄、陳秉豐  一起來分享平常的訓練與補給方式給大家!! 機會難得，跑者們快點擊連結報名喔!!

  • 主辦單位:台灣味之素股份有限公司

  • 活動地點:花博爭艷館- 台北馬拉松EXPO-aminoVITAL攤位(508號)

  • 報名方式:請至活動咖Eventpal 報名(每場限20位)

  • 報名連結: https://reurl.cc/xDWoeZ 

  • 報名費用:１５０元

*凡報名繳費成功，於當天活動報到後，將會獲得 價值500元以上贈品

  • 活動場次:

第一場12/12(四)18:00-18:50 2020再次環台！超馬世界冠軍的訓練與補給大公開!! -超馬之神 關家良一
第二場12/13(五)18:00-19:00馬拉松補給你補對了嗎? - 營養師 楊哲雄
第三場12/14(六)10:00-10:40直擊!東京OL練跑秘技? - 跑界廣末涼子-上田 怜(Ueda Rei)
第四場12/14(六)11:30-12:10與夢想拔河的堅持-馬拉松國手 張芷瑄、馬拉松國手 陳秉豐
第五場12/14(六)13:30-14:10邁向2020東京奧運 -台灣馬拉松女子紀錄保持人 曹純玉

*詳情請參考活動報名網站

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