賽事心得／富士山馬拉松 落雨、楓紅、見晴

2019-11-27 10:19 運動筆記 李玟萱



某天遇到不開心的事情，剛好雅惠姊問「妹，要報富士山馬嗎？」我當下想都沒想就說「好👌」…

晃眼間就到出發時間，雖然出發前查詢天氣都是晴空無雨，怎會ㄧ下飛機就下起雨，害我懷疑我們可愛的許小龍也跟著來呢，我的老天兒啊別考驗我的意志力啊！

(大雨，天兒啊!!)

跑前二天雖然飄著雨，但還是照預設流程在新宿御苑練跑、

紅葉迴廊賞楓、搭著眼前一片霧濛濛風景的纜車、搭船遊河口湖、雖然飄著雨也有另種意境的美，

領物資

跑前一天來個肝醣超補，當然就是吃、吃、吃.....

帶著緊張、抱著會在雨中跑步的心情來到會場，感謝老天爺賞臉，也謝謝 董芝美Maggie姊的晴天娃娃，以及大會起跑前的祈福儀式，開跑時雨真的停了，傑克，這真是太神奇啦，灑花呀！

9點準時放煙火，砰、砰砰...開始緩跑囉，這次給自己的策略是〝每個補給站要進站〞，到了3.6K左右進補給站喝水+吃麝香葡萄，約近5K看到仙輩大哥在對向，雖然心急想跟上，但內心有個聲音跟自己說，穩住，不要爆衝！大約在7K時，後方傳來個聲音「玟萱，加油！」原來是丹丹教練，但在我說謝謝的同時他咻一下看不見車尾燈了，同時我也慢慢加速，終於在約9K處超過了4:00列車，心裡放鬆了些，也剛好聽到身上背的Go Pro一直逼逼作響，天啊！帶了3顆電池，居然換了沒電的那顆，我真是蠢蛋！只好用雙眼欣賞河口湖沿路美景，吹著微風、看著楓紅、沒有太曬的天氣，跑起來真的很舒服，但是到了16K看到了隧道，隧道！我害怕的隧道，好險隧道距離不長，我的恐懼症沒發作。

再過了21K左右出現了陡坡，又開啟了內心戲模式，告訴自己〝跑起來，不要停下來！〞過了官方所謂的魔鬼坡後來到了西湖，天啊！西湖的楓紅比河口湖還美呀！！跑在兩旁都有楓紅落葉的道路上，真是幸福啊！

過了約33K時感覺大腿變得有點緊，這時有上演另一齣-大師兄不要走的內心戲碼，一直跟自己說「加油！快跑完了！」、「大師兄，撐住啊！剩下7K、6K、5K、4K…..」，自己對自己喊話著，在倒數2K後陸續聽到旁邊的人喊著「台灣，頑張って！」、「台灣，加油！」，顧不得快撐不住的雙腿加數速跑，大會時間3:55:51﹝晶片時間3:53:26﹞完賽了，太感動了！

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謝謝哈林教練適時調整客製課表！

謝謝耕跑團假日揪跑LSD，沒有大家的互相傷害，我也不會進步！

謝謝灰熊eye眾家姊妹，謝謝你們陪著我一起跑！

謝謝用任何方式讓我更有動力的朋友，尤其是你，我做到了！