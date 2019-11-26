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2019 礁溪溫泉馬拉松嘉年華-全馬組(42k) 5小時 30分配速計劃

2019-11-26 20:07運動筆記 森森

2019 礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華

                一年一度的溫泉馬拉松活動, 即將要舉行啦!  日期就在 2019.12.07 星期六, 地點就在東台灣的溫泉之鄉 - 宜蘭礁溪小鎮盛大舉行; 此活動結合了 "跑步運動" 與 "觀光休閒" 的方式，來推動全民運動熱潮與溫泉享受的氣息，而且再藉由活動賽事路線的精心規劃，讓每一位參與的跑者們, 能充分感受到礁溪小鎮的美麗風光與特殊的地貌，展現出礁溪小鎮最有名的 "溫泉" 特有風景區; 同時也讓在地的美食名產等等介紹給大家, 小鎮的地方特色也要充分展現出來訪的客人眼前; 一起來帶動宜蘭礁溪小鎮的活力，給與所有選手的熱情、豐富的賽事體驗。

                宜蘭的礁溪小鎮擁有優美的自然風光, 與全國唯一的 "平地溫泉" 特景，透過馬拉松活動賽事讓所有選手們可以飽覽礁溪小鎮最優美的風景，更能在活動賽後來體驗水質絕佳的溫泉之旅與享受，沈浸在這個溫泉小鎮的人文風情裡，而且也非常適合在這冬天的季節限定裡，讓自己或家庭旅行的絕妙跑旅行程與體驗。

                當然啦! 這個熱情又熱鬧的馬拉松賽事活動中- 運動筆記配速列車是一定要為所有跑者服務的, 這次班次部份, 分別有: 全馬組共有 4 班次, 班次為 -   400 / 430 / 500 / 530 車班, 而半馬組有 5個班次, 分別為 : 145 / 200 / 215 / 230 & 245 車班, 讓所有跑者依自己所報名的組別來搭乘最專業最準備的列車回到終點大門, 歡迎所有跑者一起搭乘.  

圖片來自- 運動筆記提供 

圖片來自- 運動筆記提供 

                這次很高興也很榮幸可以再次為全馬組(42k)擔任列車配速服務, 而且是最後一班列車, 配置時間為 5小時 30分鐘(530列車); 530末班車希望可以給 -挑戰初馬的跑者一個參考的速度與時間, 以這場馬拉松的賽道路況來評估的話, 是屬於有一些坡度變化較大與一般道路平坦的賽道, 所以速度變化上會有一些小小的調整與變化, 讓搭乘的跑者可以無壓力與輕鬆的狀態下, 踩著愉快的步伐跟上車長的速度前進, 但仍會以 '均速' 的速度方式前進, 來配合初馬挑戰跑者, 或突破自己 PB跑者一個參考指標與時間.  

圖片來自- 運動筆記提供 

                    此次規劃全程馬拉組(42k) 5小時30分(530)配速部份, 由車長:  年輕活力又有熱情小帥哥配速員- 小葉子(葉祐育) & 大叔級的 -森森 共 2位車長,  一同為搭乘此班跑者服務班次; 配速服務計劃部份為 : 以平均速度 7'10' ~ 7'20'/km 的速度前進, 每個水站停留時間約 20~30 秒時間讓跑者補充水份, 希望可以把搭乘此班列車的跑者, 可以在輕鬆與愉樂的心情下, 來完成此次的全程馬拉松活動, 並且在預定的時間內回到終點大門.

                   全馬組-賽道部份, 距離約在 25k 之後會有高度慢慢上升的變化, 距離在 32 ~ 33k左右約有上升到 500米(平地比例)的最高高度變化, 請搭乘的跑者乘客可以隨時注意自己的體力狀況, 來適時調整自己的速度與步伐, 高度變化圖如下圖 :   

圖片來自-主辦單位提供   

圖片來自-主辦單位提供

                  全馬組配速部份, 速度會以均速前進, 但上坡路段時也會適時小小調整一下速度, 讓搭乘的跑者可以跟上, 並在平穩與輕鬆的狀況下慢慢前進, 配速列車也會在每一個水站停留等待跑者再次上車搭乘, 適時的調整停留時間, 讓跑者可以有足夠補充水份.  而我們 2位車長也會叮嚀所有跑者注意自己的身體狀況, 並時時注意賽道上的路況因素等等(例如: 相機 /大炮等等).

                   全馬組(42k)配速列車 5小時 30分鐘歡迎大家一起來搭乘, 尤其是初馬挑戰的跑者, 可以提供一個參考的速度與時間, 讓初馬挑戰跑者可以挑戰 - 初馬成功 ; 很高興再次為大家擔任配速的服務, 希望由最專業 & 最準時 & 最輕鬆 & 最愉快的心情一起來配速, 530 配速列車為所有跑者, 一起來完成自己人生中一場熱鬧而輕鬆快樂的馬拉松賽事!  

 運動筆記配速列車

                  為大家- 加油 ! 加油 ! 再加油 !

#bijipacer #RunForYou#RunForTaiwan #跑步學堂RunForChange 

#運動筆記配速列

【賽前懶人包】-賽事官網：https://baoming.irunner.com.tw/jiaoxihotspring2019 

-賽事當天預測溫度：19~23度涼涼舒服清爽的好天氣-本賽事起跑時間：全馬 6:00起跑(限時 7hr)、半馬 6:30起跑(限時 4hr)

一、指導單位：宜蘭縣政府

二、主辦單位：宜蘭縣礁溪鄉公所、宜蘭縣礁溪鄉民代表會、宜蘭縣立殯葬管理所

三、承辦單位：礁溪鄉公所附屬觀光產業發展所

四、委辦單位：筆記實業(股)公司

五、協辦單位：宜蘭縣警察局、宜蘭縣警察局礁溪分局、礁溪國小、交通部公路總局第四區養護工程處

六、贊助單位：宜蘭縣旅館商業同業公會、宜蘭縣礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會、宜蘭縣溫泉產業發展協會、礁溪老爺酒店、長榮鳳凰酒店（礁溪）、晶泉丰旅、礁溪寒沐酒店、淡江大學、佛光大學、礁溪協天廟、 (持續邀請中)

七、活動會場：礁溪國小(宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段135號)

 

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