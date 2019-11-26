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2020 前進東京我挺你 線上集氣活動

2019-11-26 09:38運動筆記 羅布森

羅布森線上集氣活動（圖片來源：運動筆記）

東京奧運即將在 2020 年熱烈展開！國際田徑總會（IAAF）公布 2020 東京奧運參賽規則與標準，東奧田徑選手將限額 1900 人，拿到門票的方式採用達標制（男生必須跑進 2 小時 11 分 30 秒，而女生則要 2 小時 29 分 30 秒。）以及積分世界排名（從 2019 年開始的國際認證賽事選取成績最好的兩場賽事，平均之後來排名）兩者並行，兩者名額各佔 5 成，也因為這樣許多田徑項目創下了歷年來的最高門檻。現在，快和羅布森一起為三位選手（謝千鶴、曹純玉、游雅君）集氣，為她們加油打氣！！力拼東京奧運資格！！！

選手簡介 

謝千鶴｜不死鳥

擁有無限的韌性，經歷多次手術也沒有擊敗她，因為「不死鳥」這個稱號，更激勵了她不輕易放棄的意志：我一定要撐住！

謝千鶴（影片來源：運動筆記）

曹純玉｜馬拉松寶貝

總是悶著頭持續挑戰，對於挑戰從不畏懼，而是默默地接受它、並嘗試跨越它，直到現在，她仍一直想著：挑戰！

曹純玉（影片來源：運動筆記）

游雅君｜玉兔女神

很早就確定自己這輩子想要跑步，尋找契機朝田徑界發展。儘管訓練辛苦，走過傷痛低潮、在經驗豐富的教練帶領下，未來她還要一直跑下去：生活，跑步！

游雅君（影片來源：運動筆記）

活動時間

 

11/25（一）～12/8（日）

活動辦法 

1. 於運動筆記【每日照片】區，上傳至少一張照片。

2. 選取套板貼圖（2020 前進東京我挺你 + 一位選手 slogan），貼圖選項如下：

  • 活動主題 - 2020 前進東京我挺你

  • 謝千鶴 - 不死鳥｜撐住，就是你的。   曹純玉 - 馬拉松寶貝｜挑戰！自己！   游雅君 - 玉兔｜我的生活，跑步。3. 選擇標籤：   #羅布森 #陪伴讓你行動自如 #前進東京我挺你4. 於心情描述區輸入你想對選手說的話～

點選圖片連結立刻上傳：每日照片

上傳範例

示意圖（圖片來源：GOO）

抽獎資格 

1. 活動期間上傳照片完成上述步驟

2. 於fb臉書發佈貼文且設為公開

完成以上兩動作即具有抽獎資格，活動結束後一共抽出 9 名得獎者，獎品請參考本活動公告之「活動獎勵」。

Ps. 上傳一次照片完成步驟即有一次抽獎資格，上傳越多機率越大；單日 1 張以上仍以一次計算。

活動獎勵 

謝千鶴、曹純玉、游雅君，三位選手的親筆簽名帽　共九頂，獎項採隨機贈送。

分享

謝千鶴、曹純玉、游雅君簽名帽（圖片來源：運動筆記）

謝千鶴、曹純玉、游雅君簽名帽（圖片來源：運動筆記）

得獎公告

 

得獎者將於 12/11（三） 於本活動頁公告，同步會以運動筆記「站內訊息」通知得獎者，得獎者須於得獎公告 3 日內 ( 12/13 以前)，回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區，獎項恕無法更換、轉讓或折抵。

注意事項

 

1. 照片須為本人擁有，如經他人檢舉或主辦單位發現盜圖、合成造假等，將失去活動資格

2. 未達圖文標準失去活動資格，恕不另行通知

3. 運動筆記得刊登或擷取、分享上傳之內容

4. 本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區

5. 主辦單位有修改以上活動內容之權利

6. 活動參加者於參加活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範

7. 敬請確認個人資料正確性，若因個人資料有誤造成無法聯繫，視同放棄獲獎權利

8. 未入選者恕不一一通知

9. 活動獎品不可更改轉讓或折抵兌換現金

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