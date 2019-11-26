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2020 TNF100 訓練營 引領挑戰自我的美好節奏

2019-11-26 09:43運動筆記 Run For TAIWAN

The North Face 黃金教練群（圖片來源：The North Face）

生命中最美好的節奏是 #挑戰自己的極限，針對  2020 TNF100 賽事的來到，國際戶外領導品牌 The North Face 貼心針對已完成報名 6K及 20K的跑者，安排了相對應的訓練營及講座課程，由 The North Face 黃金教練群江晏慶、陳仲仁、黃崇華、劉治昀領軍(排序依姓氏筆畫由少至多)，祈透過訓練營與講座一動一靜的安排，建立入門越野跑基礎觀念，包含安全與技術，深入淺出的帶領參與者如何跨越現有的安全模式，喚醒潛在的越野靈魂，認識自己也認識大地。讓你更有完賽的把握！ 戰勝自己 人生第一場越野跑 Start Right Now ! 

 

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（圖片來源：The North Face）

越野不是征途，是旅程

雖說是挑戰，但這是一趟旅程，不是征途；除了準備好挑戰自我的決心外，你更需要的是如何敬畏山林，了解大自然；你並非征服了山，而是山接納了你。

踏上旅途，你必須用每一個腳步去感受大自然的訊息。在山裡，除了眼光不斷探索，耳朵其實更有穿透力。飛揚的思緒與想像，是你在山裡最重要的工具，你要讓踩踏到的，看到的，聽到的，以及抓到的，一起揉進你流暢的喘息中。

有些石頭是誠實石頭，有些石頭是欺騙石頭，他會讓你摔個滿跟斗。學習與大自然和平相處，將讓你這趟挑戰自我的旅程充滿美好的回憶！

（圖片來源：The North Face）

2020 TNF 100  訓練營與講座

 

本次針對越野入門跑者所開設的越野課程練習，將透過各種地形的實戰，讓學員用身體去記憶多變的山徑路況，同時鍛鍊心肺功能。透過實地的學習，除了可大幅降低受傷的風險，還能迅速熟悉越野跑的各種狀況應對。教練團更會分享珍貴的實戰經驗與裝備應用，讓學員一次次精進，跑得更快、更遠，最終達到享受奔走於山林間的獨特樂趣。

除了「訓練營」的實戰越野跑技巧外，亦舉辦室內講座。藉由專業的講師與跑者分享認識越野跑這項運動，從基本的賽事認識到越野裝備，以及如何在安全的觀念下，展開自我挑戰的旅程，引領跑友們從不同的角度探詢越野賽，並從中獲得寶貴的經驗。課程中將會介紹幾場世界知名的越野跑賽事，以及有如電玩闖關般的 ITRA賽制訊息，為大家解讀什麼是點數，什麼是 PI值，讓你看高手競技，不再只是看熱鬧也看門道；課程中你將學習到最重要的「如何安全挑戰自我」資訊，以及如何掌握風險，與迷途自處的方式。

教學目標

  • 6K 組課程：幫助初階越野跑者提升基礎越野跑知識與概念，並培養基礎體能，使其擁有完賽的能力。

  • 20K 組課程：透過教練的經驗分享、階梯技巧、裝備運用等訓練，提升中高階的越野跑者的越野跑體能。除了安排不同地形練習進階技巧，還會實際至賽道進行模擬試跑與策略學習，為賽前做好充足暖身與演練。

  • 4月25日最後一堂大會師，四班超過百位學員將共聚一堂，在黃金教練群領軍下，共同交流分享越野的樂趣。

以上內容由 The North Face 贊助刊出。

*跑步 活動 盡在運動筆記*

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