2020 TNF100 訓練營 引領挑戰自我的美好節奏

2019-11-26



The North Face 黃金教練群(圖片來源:The North Face)

生命中最美好的節奏是 #挑戰自己的極限,針對 2020 TNF100 賽事的來到,國際戶外領導品牌 The North Face 貼心針對已完成報名 6K及 20K的跑者,安排了相對應的訓練營及講座課程,由 The North Face 黃金教練群江晏慶、陳仲仁、黃崇華、劉治昀領軍(排序依姓氏筆畫由少至多),祈透過訓練營與講座一動一靜的安排,建立入門越野跑基礎觀念,包含安全與技術,深入淺出的帶領參與者如何跨越現有的安全模式,喚醒潛在的越野靈魂,認識自己也認識大地。讓你更有完賽的把握! 戰勝自己 人生第一場越野跑 Start Right Now !

(圖片來源:The North Face)

越野不是征途,是旅程

雖說是挑戰,但這是一趟旅程,不是征途;除了準備好挑戰自我的決心外,你更需要的是如何敬畏山林,了解大自然;你並非征服了山,而是山接納了你。

踏上旅途,你必須用每一個腳步去感受大自然的訊息。在山裡,除了眼光不斷探索,耳朵其實更有穿透力。飛揚的思緒與想像,是你在山裡最重要的工具,你要讓踩踏到的,看到的,聽到的,以及抓到的,一起揉進你流暢的喘息中。

有些石頭是誠實石頭,有些石頭是欺騙石頭,他會讓你摔個滿跟斗。學習與大自然和平相處,將讓你這趟挑戰自我的旅程充滿美好的回憶!

(圖片來源:The North Face)

2020 TNF 100 訓練營與講座

本次針對越野入門跑者所開設的越野課程練習,將透過各種地形的實戰,讓學員用身體去記憶多變的山徑路況,同時鍛鍊心肺功能。透過實地的學習,除了可大幅降低受傷的風險,還能迅速熟悉越野跑的各種狀況應對。教練團更會分享珍貴的實戰經驗與裝備應用,讓學員一次次精進,跑得更快、更遠,最終達到享受奔走於山林間的獨特樂趣。

除了「訓練營」的實戰越野跑技巧外,亦舉辦室內講座。藉由專業的講師與跑者分享認識越野跑這項運動,從基本的賽事認識到越野裝備,以及如何在安全的觀念下,展開自我挑戰的旅程,引領跑友們從不同的角度探詢越野賽,並從中獲得寶貴的經驗。課程中將會介紹幾場世界知名的越野跑賽事,以及有如電玩闖關般的 ITRA賽制訊息,為大家解讀什麼是點數,什麼是 PI值,讓你看高手競技,不再只是看熱鬧也看門道;課程中你將學習到最重要的「如何安全挑戰自我」資訊,以及如何掌握風險,與迷途自處的方式。

教學目標

6K 組課程:幫助初階越野跑者提升基礎越野跑知識與概念,並培養基礎體能,使其擁有完賽的能力。

20K 組課程:透過教練的經驗分享、階梯技巧、裝備運用等訓練,提升中高階的越野跑者的越野跑體能。除了安排不同地形練習進階技巧,還會實際至賽道進行模擬試跑與策略學習,為賽前做好充足暖身與演練。

4月25日最後一堂大會師,四班超過百位學員將共聚一堂,在黃金教練群領軍下,共同交流分享越野的樂趣。

