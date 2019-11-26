賽前情報／石門水庫楓半馬 245列車配速計劃

2019-11-26 09:57 運動筆記 Carol Sung



今年石門水庫楓半馬推出2小時45分的慢速列車，由楓哥和Carol我為大家服務，想要以輕鬆心情沉浸在這湖光山色美景中跑步兼賞楓的跑友們上245這班列車就對了。

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這次配速計劃主要分四個區段

首先起跑後的前3K是繞著後池的平緩路線，預計以7分20秒配速暖身；接著準備上壩頂約有2.5K爬升，預計以8分40秒速度緩上，楓樹會在這一段出現，跑友們大口喘息時也別忘了欣賞路旁楓紅；再來進入環翠樓起到二層坪折返再回到環翠樓這段沿著石門水庫上上下下的環湖公路，均速取7分40秒，依上下坡稍慢或稍快，想飽覽石門水庫的湖光山色就趁這一段；最後從壩頂回到後池終點約4K下坡，預計以7分10秒配速進終點，21k總均速約 7分40秒。

里程 預計配速(含水站停留時間)

0 -3k 平緩 7:20

3k - 5.5k 陡上 8:40

5.5k - 17k 上下起伏 7:40

17k – 21k 下坡 7:10

21k總均速約 7分40秒

Source 伊貝特報名網

就讓配速列車帶著你跑步兼賞楓

最後推一個在地人的排隊小吃，離石門水庫南苑大約6k的民族路上有家逸園水煎包，大顆又好吃，一路補給沒吃飽的跑友們可以在回程時過去補一下喔 : )