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跑步小品／腳的落地點

2019-11-26 10:02運動筆記 Anyta Tseng

前幾天的如何跑起的文章，沒有想到引起許多剛開始要跑的跑友的回想，讓我重拾信心的想要再寫一篇。

我剛開始跑的時候，因為是從快走轉到跑步，這二個腳的用力點跟落地點是截然不同的，所以就在我跑3公里的第一天，我就受傷了，我一直不懂為什麼受傷，在受商的過程中，換了好幾個復建科，後來復健師跟我說我會膝蓋內側受傷，應該是我的落腳姿勢不正確造成的，這時我才恍然大悟，原來我是跟走路一樣，習慣的腳跟落地，那代表每落一次，腳就因為落地的反作用力就剛好中膝蓋，３公里下來，不痛才怪。

網路上有多種說法，有前腳掌落地，有必須要依照自己的身形選擇適合自己的落地方式，到底是那種好？我其實不是專家，也各有各的理論，而我個人的意見是「讓你順順跑，不受傷的跑姿就是最好的」

而我這裡是要講我如何從腳跟落地到前掌落地的自我摸索過程。

unsplash
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話說我也不是馬上就可以改前腳掌落地的，而且不知有沒有跑友跟我一樣，要改成前腳掌著地的第一天，因為文章都寫前腳掌，一直搞不清什麼是前，何謂前掌，就白癡的掂腳跑，哈哈哈，第一天才跑１公里吧，我就痛到覺得我可能不適合跑步了。很多網文語意圖文真的是有夠不詳的，讓我這種自學跑者哭笑不得，第一個禮拜就這樣一會兒用腳指，一會而跳這，不敢落地的尷尬中，搞到我腳也紐到，也發作了我第一次的腳底筋膜炎，連平時走路的我，都搞的不敢腳落地的很好笑。

但是這樣不是辦法，我就折衷的改用全腳掌著地，盡量的在全腳掌著地時，腳跟提起一點點，並且輕一點的落地。我會輕一點的落地，其實是常常看到跑友貼出那整個鞋底都常常磨壞了，或是磨到見底了，我覺得很可怕的，又覺得跑鞋都很貴，我希望鞋子的壽命可以長一點，但是其實只是一個節省的觀念，卻意外的讓我沒有受傷，也用這樣的跑姿可以進布到５公里，也消除我的心裡作用，減少了我的受傷機會。

其實我也不知道我現在是不是真的就是傳說中的前腳掌著地。只是全腳掌著地，在跑平地是可以，但是因為當初我報名的賽事中，有上下坡，我在自主訓練時，發現上下坡，你全腳掌著地時，因為坡度造成你腳著第的角度，又跟腳跟著地的道理是一樣。

我在無意間看到一篇文章，他提到用赤腳跑看看，那就是人類的最原始的跑姿，人會有一種自然的保護自己的方式。我試了幾次赤腳跑，尤其是上坡跑，我終於理解前腳掌著地，真的是新手可以去試試，當你要上坡跑，可以找波渡更斜的，你要網上跑時，你會自然的讓腳落在腳指後跟足弓前的那一塊肉上面，再加上上坡跑，你的身體會自然的往前傾，利用地心引力的原理往前前進。

把一樣的姿勢移到平地，這時你的身體往前傾一點，前腳掌著地，整個膝蓋就形成一個彈簧的結構，而不是過去只是用腳跟膝蓋去瞪，整個輕鬆又省力的往前跑去了。

就這樣這是我自己赤腳在練上坡跑的過程中，我領悟到如何讓讓自己的跑姿更自然，而可以跑的更久更遠，也不會再如同過去，三天一小傷五天一大傷的過程。

而上坡跑也讓我慢慢的去領誤如何小步但是讓自己的速度可以更快一點，就是增加步幅的方式。

這是我自己的心得，也不知道正不正確，只是單純的想分享，我自學練跑的心得。

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