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賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 500列車配速計畫

2019-11-26 10:10運動筆記 郭奇育

2019礁溪溫泉馬拉松 全馬500配速計畫2019礁溪馬宣傳影片

活動主旨及目的

為營造健康.休閒.養生之小城氛圍，結合運動與觀光，推動全民運動熱潮，藉由賽事路線規劃，讓參賽者能充分感受礁溪美景，展現礁溪溫泉、美食等地方特色，帶動小城活力，行銷礁溪觀光產業，也帶給選手熱情、豐富的賽事體驗。礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，透過馬拉松賽讓選手可以飽覽礁溪最優美的景緻，更能在賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，體驗這個溫泉小鎮的人文風情，非常適合在年關將近的12月尾聲，當成犒賞自己或是家庭旅行的絕妙跑旅行程。

今年主辦單位也邀請了有名的跑者參賽，像是路跑名人YouTuber的Tomo桑以及台語說的比法語好的吉雷米，此外還有來自日本的夫妻檔増田先生與大塚小姐，為賽事增添許多亮點。

全馬500配速計畫

大家好，這次礁溪馬會由奇育Andy與承杰Kevin一同擔任全馬5小時的配速員，全馬起跑的時間為早晨6點鐘，限時7小時，這次會有2座山頭要攻，我們的均速會每公里6'40'~45'的區間，出發後會先上五峰旗，約略在3.3K的時候會開始下坡，緊接著第二個上坡會在半馬21K處，開始長達10K的緩坡，高度爬升約500公尺，經過櫻花陵園後，開始一路的下坡，最終微笑進終點。

這次補給的位置在3K/7K/10K/13K/15K/18K/21K/25K/27K/31K/34K/37K/40K，一共有13個補給站，每個水站約略停留20~30秒，預計5小時內完賽。建議跑者平日可以先練習山路的感受，讓自己在比賽的當下不會因為心率飆高而感到不適，一起加油，順利完賽微笑進終點。

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全馬500的配速長奇育與承杰（圖片來源：筆記實業） 

全馬路線高度圖（圖片來源：礁溪馬官網）

全程馬拉松路線

礁溪國小(起點)→礁溪路四段→右轉大忠路→直行五峰路→至五峰旗風景區折返→至大忠路右轉→龍泉橋左轉林尾溪防汛道路→十六結路右轉→(經 三民國小)→左轉接林尾路→左轉宜5 →(經 林美金棗文化館)→四結路→(經 柴圍佃圳水門公園)→接龍泉路→至龍泉路177巷口右轉→接 漳福路→至大坡圳右轉→環湖道路右轉(龍潭湖公園)→漳福路直行(經 Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地 觀光工廠)→右轉宜5-3→左轉大坡路二段→右轉梅洲二路(經 綠舍工坊、橘之鄉蜜餞形象館、亞典蛋糕密碼館、宜蘭窯烤山寨村)→直行二結路(礁溪巨蛋咖啡農場)→右轉二結路→過双崙橋後右轉匏杓崙路(經 匏崙社區公園、匏崙蘭陽絲綢農場)→櫻花陵園→至林尾路右轉(經淡江大學蘭陽校區、佛光大學)→接宜6→林尾路直行→左轉宜5林尾路(林美山景觀營地)→左轉龍泉橋→接大忠路→直行德陽路→右轉德陽路111巷→直行仁愛路48巷→至 仁愛路右轉→左轉和平路→礁溪路四段右轉→終點(礁溪國小)

 

（圖片來源：Garmin Connect）

Garmin路線網址：https://connect.garmin.com/modern/activity/4220324526

請緊跟著全馬5:00列車，帶你歡樂回終點喔!!!

（圖片來源：筆記實業） 

美麗的完賽獎牌（圖片來源：筆記實業）

完賽獎牌設計富有趣味，細膩突顯礁溪特色（圖片來源：筆記實業）

好康報報

（圖片來源：礁溪馬官網）

比賽過後，大會也貼心地準備了泡湯專車給跑者們使用，接駁的時間為8:00~14:00，每30分鐘一班，請務必去泡一下湯讓雙腳放鬆一下，再找間宜蘭在地的美食來個高強肚吧！在 12/6-12/8 三天只要憑號碼布，可在『森林風呂』免費泡湯乙次，地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷60號，也請盡量避開賽後的尖峰時段，以免人滿為患喔。

另外「2019-2020礁溪溫泉燈花季」從11月15日開始點燈，活動預計會到明年 的3 月初；來跑礁溪馬的朋友，可趁著比賽前夕或是比賽當天，來主題花燈區拍照留念打卡，為旅程留下美好回憶喔！

礁溪溫泉馬官網：https://baoming.irunner.com.tw/jiaoxihotspring2019

礁溪溫泉馬FB：https://www.facebook.com/jiaoximarathon/

配速列車，為您加油，預祝無傷完賽!!!  

#bijipacer#RunForYou#RunForTaiwan#跑步學堂RunForChange#運動筆記配速列車

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