親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

運動筆記2019冬山河100kSub10勇敢挑戰極限【配速列車】2019礁溪溫泉馬拉松半馬2小時30分配速策略
健行筆記地表最強小四來了！雪山成功！好不甘心的撤退 | 忘不了的奇萊南華7K。
NBA精彩演出- Spencer Dinwiddie 致勝跳投 (11月26日)焦點球員- Jaren Jackson Jr. (11月26日)

賽事心得／冬山河100kSub10 勇敢挑戰極限

2019-11-26 10:18運動筆記 張世欣

緣起

起初運動(大約2012年)是要改善睡眠品質與治療憂鬱症，因緣際會下接觸自行車活動約2年，好友清和兄也是現任盧竹自行車現任會長相約下逐漸參與路跑活動，一起參加初馬太魯閣馬，當時還是抱著有運動就好的心態，同時也將憂鬱症拋之腦後，改善睡眠，病情完全癒合，當時因工作關係外派大陸也沒有積極參與馬拉松活動，直到回國後參與蘆竹路跑&南天樂跑及家人支持下開始積極參加馬拉松賽事。

超馬之衝動

看到好友清河很有勇氣的就給他100k報下去，我也跟著報名，想說慢慢跑一定跑得完，當時月跑量不足200k，平時LSD也不曾超過20k，2018就給他跑日100k，因為沒有特別練習因此最後以12小時55分左右(關門是14小時)配速以06:30~07:00為主跑起來還很輕鬆第一次跑完也沒有特別感覺。

訓練週期

好友清河又再次要約破冬山河100kPB，這次賽前共訓練6個月，第一個月連續跑28天每天約15~20K，月跑量從250K逐漸到350K，第一個月恢復期不夠導致雙腳有疲憊感覺，第二個月改變訓練方式以周跑量100K為目標，隔天10K緩跑，周末再長跑50K，此方式進行3個月效果還不錯，月跑量也拉至450~550K，到賽前15天逐漸降低跑量途中太魯閣全馬也破PB3小時:27分，5千公尺測驗也破PB21分:30秒，增加我破冬山河100KPB信心。

賽場配速

賽前預計配速05:40全程預計10小時30分完賽，好友前輩同樣也是超馬選手明智兄賽前精神喊話&晨跑團阿棋團長交代千萬不要漏氣，於是抱著信心滿滿就去參加夜100K

此次共準備能量膠約12條，10K吃一條(賽後感覺補太多)，BCAA4包每25K吃一包，手拿水壺250CC因夜晚補給站不多，頭燈，鞋子3雙看自己狀況適時換鞋。

起跑後完全沒照自己配速就衝了，此時第一集團配速已破5分深怕會爆不敢跟，前10K55分完賽(配速5:33)

到第40K3小時37分(配速5:30)，到第70k，開始掉速，後30k(配速06:30~07:00)最後10k幾乎靠意志力撐著，此時總四在後面約500公尺左右，感謝他緊迫盯人讓我一刻都不敢停腳，最後以10小時10分35秒完賽破2018約3小時，順利獲得2019冬山河100k總三，從素民到超馬只要你願意付出一定會完成不可能的任務。

感謝支持我家人及蘆竹路跑，幕後強大補給大嫂團&南天樂跑&阿騎晨跑團

分享

相關新聞

2020 TNF100 訓練營 引領挑戰自我的美好節奏

2019-11-26 09:43

2020 前進東京我挺你 線上集氣活動

2019-11-26 09:38

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 500列車配速計畫

2019-11-26 10:10

賽前情報／石門水庫楓半馬 245列車配速計劃

2019-11-26 09:57

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬230列車配速計畫

2019-11-26 10:13

跑步小品／腳的落地點

2019-11-26 10:02

2020 PUMA螢光夜跑邁入14年頭 29日開放報名

2019-11-25 14:17

賽前情報／桃園半程馬拉松 230列車配速計畫

2019-11-25 09:25

賽事心得／高雄24H超級馬拉松 幸運拿總一、但還能更好

2019-11-25 09:22

第八屆 EMBA 接力賽 台灣大學囊括多項冠軍

2019-11-25 09:18

彰化Formosa樂活盃 3400人競跑

2019-11-25 00:04

路跑知識／運動員吃素真的會比較猛嗎？

2019-11-24 12:06

路跑知識／補給站吃吃喝喝 路跑真能減重嗎?

2019-11-24 11:57

賽事心得／我的第52馬 摧毀心志的高雄24H公益超級馬拉松

2019-11-23 19:45

賽事心得／入坑的起點 夸父追日跨夜接力賽

2019-11-23 19:30

跑者氣象站／EMBA接力賽、南投馬拉松 週末登場！

2019-11-23 19:15

賽事情報／跑完一場高雄富邦馬 立馬晉升高富帥

2019-11-23 19:07

賽事心得／龍崎文衡殿越野接力賽 給我一支戰斧！

2019-11-22 10:30

跑步知識／賽前一個月要注意什麼？

2019-11-22 10:12

戀戀桐花全國馬拉松 獎牌製程說明

2019-11-22 10:04

跑步小品／初手如何練跑？

2019-11-22 10:01

賽事心得／田中馬拉松 人生初超半馬、不容妥協！

2019-11-22 09:55

跑步知識／年復一年 精益求精（上）

2019-11-22 09:46

訓練心得／健人就是腳勤 有效訓練打造跑者最強肌力！

2019-11-22 09:40

太平洋濱最美的公路！開通87年首辦 明年蘇花馬拉松

2019-11-21 23:58

台新女子路跑明年三月登場 首增愛運動3K組

2019-11-21 15:31

賽事心得／屏東馬拉松 又是痛苦的一場

2019-11-21 10:39

帶小比旅跑台灣／鹿港馬拉松 跑者一路掉杯子

2019-11-21 10:34

帶小比旅跑台灣／黑馬半程馬拉松 大家都是黑馬

2019-11-21 10:30

跑友最感困惑的10個問題 奧運長跑教練漢森兄弟一次回答你

2019-11-21 10:26

跑步小品／關於跑步 廢柴我想說的是......

2019-11-21 10:19

跑步小品／重質不重量 月跑量不要騙自己

2019-11-21 10:15

訓練心得／加入訓練營 跑步一定贏！

2019-11-21 10:09

賽事心得／戀戀二水馬拉松 蘭仔的初馬紀實

2019-11-21 10:07

訓練心得／跑步守護神─物理治療師

2019-11-21 10:00

製鞋、鞋盒更環保 與你一起用跑步守護地球

2019-11-20 10:10

唐星兒路跑 需要更多理解與支持

2019-11-20 10:00

跑步小品／保養膝蓋的日常生活 就是那麼樸實無華

2019-11-20 09:49

賽事心得／Mizuno 馬拉松接力賽 決勝魔王上坡

2019-11-20 09:40
看更多

熱門文章

NBA／私心跳過唐西奇不選 記者控狄瓦茲弄巧成拙

2019-11-25 13:16

NBA／看好馬龍制霸現代 史塔克頓：能挑戰單場100分

2019-11-25 14:27

NBA／傷兵潮來襲 帕楚利亞找巫師勇士主場作法

2019-11-25 12:13

UBA／留一席給老教頭 輔大賽前為劉俊業默哀

2019-11-25 19:48

NBA／為尼克打球不如退休 傑佛森：我講的是事實

2019-11-25 14:57

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00

NBA／雷納德攜哈瑞爾飆分 快艇擒鵜鶘摘5連勝

2019-11-25 12:41

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

2019-11-26 10:04

MLB／諷刺太空人偷暗號 廠商出敲垃圾桶公仔

2019-11-25 12:03

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

NBA／頸椎扭傷華克周二出賽？ 母親：他很想打

2019-11-25 14:31

中職／「高餅連線」成形 高志綱接任獅隊首席教練

2019-11-25 23:12

MLB／洋基乖乖付錢？ 醫生指證挺艾爾斯柏瑞

2019-11-26 07:54

UBA／簡廷兆旅美歸國 笑說不想遇到周桂羽

2019-11-25 16:18

NBA／布克連續出賽狀態低迷 金塊末節奮起笑納5連勝

2019-11-25 11:36

黑豹旗／U18潘文輝5局無安打 穀保挺進八強

2019-11-25 17:09

NBA／強壓哈登 唐西奇「MVP」聲響客場

2019-11-25 23:54

徐生明盃／古林兄弟好感情 感動爸爸能見證弟弟進職棒

2019-11-25 16:58

NBA／丁威迪30分領軍 籃網退尼克收3連勝

2019-11-25 11:16

UBA／2位2米洋將助陣 世新3洋將轟退去年冠軍國體

2019-11-25 18:07

NBA／柯瑞拓展媒體公司版圖 計畫異業合作進軍戲劇圈

2019-11-25 12:08

棒球／獲選WBSC最佳教頭 周宗志大感意外

2019-11-25 18:17

冬盟／先發投手被打爆 龍隊吞首敗

2019-11-25 23:57

黑豹旗／張庭崴內野手變投手 大理連3年挺進8強

2019-11-25 20:32

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

UBA／紀念逝世教頭劉俊業 楊哲宜：傳承精神

2019-11-25 22:04

NBA／華克將恢復訓練 隊醫：他把自己保護得很好

2019-11-26 08:27

NBA／單週最佳球員 唐西奇、丁威迪首度獲選

2019-11-26 11:03

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-25 18:00

網球／納達爾登球王200周 史上第六人也是最老

2019-11-26 09:05

UBA／承劉俊業遺願 輔大盼攻蛋

2019-11-26 00:21

徐生明盃／連戰日韓 福林國小氣力放盡遭淘汰

2019-11-25 15:55

冬盟／郭郁政3.2局失六分 龍隊終止2連勝吞首敗

2019-11-25 19:44

MLB／39歲還動手肘韌帶手術 希爾無意退休

2019-11-26 09:30

UBA／期間限定！ 輔大美食鬆餅「督瑪熊」穿上身

2019-11-25 19:41

黑豹旗／去年冠亞穀保、平鎮進8強 大理連3年晉級

2019-11-26 00:09

黑豹旗／U18奪冠後改練抬腿 蔡佳諺砲轟嘉中

2019-11-25 17:54

NBA／AD將重返紐奧良 詹皇分享戰老東家經驗

2019-11-26 09:39

2020 PUMA螢光夜跑邁入14年頭 29日開放報名

2019-11-25 14:17

爆米花／黃裕翔、黃伯楷開轟 南市扳倒大學培訓隊

2019-11-25 20:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top