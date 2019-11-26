賽事心得／冬山河100kSub10 勇敢挑戰極限

2019-11-26 10:18 運動筆記 張世欣



緣起

起初運動(大約2012年)是要改善睡眠品質與治療憂鬱症，因緣際會下接觸自行車活動約2年，好友清和兄也是現任盧竹自行車現任會長相約下逐漸參與路跑活動，一起參加初馬太魯閣馬，當時還是抱著有運動就好的心態，同時也將憂鬱症拋之腦後，改善睡眠，病情完全癒合，當時因工作關係外派大陸也沒有積極參與馬拉松活動，直到回國後參與蘆竹路跑&南天樂跑及家人支持下開始積極參加馬拉松賽事。

超馬之衝動

看到好友清河很有勇氣的就給他100k報下去，我也跟著報名，想說慢慢跑一定跑得完，當時月跑量不足200k，平時LSD也不曾超過20k，2018就給他跑日100k，因為沒有特別練習因此最後以12小時55分左右(關門是14小時)配速以06:30~07:00為主跑起來還很輕鬆第一次跑完也沒有特別感覺。

訓練週期

好友清河又再次要約破冬山河100kPB，這次賽前共訓練6個月，第一個月連續跑28天每天約15~20K，月跑量從250K逐漸到350K，第一個月恢復期不夠導致雙腳有疲憊感覺，第二個月改變訓練方式以周跑量100K為目標，隔天10K緩跑，周末再長跑50K，此方式進行3個月效果還不錯，月跑量也拉至450~550K，到賽前15天逐漸降低跑量途中太魯閣全馬也破PB3小時:27分，5千公尺測驗也破PB21分:30秒，增加我破冬山河100KPB信心。

賽場配速

賽前預計配速05:40全程預計10小時30分完賽，好友前輩同樣也是超馬選手明智兄賽前精神喊話&晨跑團阿棋團長交代千萬不要漏氣，於是抱著信心滿滿就去參加夜100K

此次共準備能量膠約12條，10K吃一條(賽後感覺補太多)，BCAA4包每25K吃一包，手拿水壺250CC因夜晚補給站不多，頭燈，鞋子3雙看自己狀況適時換鞋。

起跑後完全沒照自己配速就衝了，此時第一集團配速已破5分深怕會爆不敢跟，前10K55分完賽(配速5:33)

到第40K3小時37分(配速5:30)，到第70k，開始掉速，後30k(配速06:30~07:00)最後10k幾乎靠意志力撐著，此時總四在後面約500公尺左右，感謝他緊迫盯人讓我一刻都不敢停腳，最後以10小時10分35秒完賽破2018約3小時，順利獲得2019冬山河100k總三，從素民到超馬只要你願意付出一定會完成不可能的任務。

感謝支持我家人及蘆竹路跑，幕後強大補給大嫂團&南天樂跑&阿騎晨跑團