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賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬230列車配速計畫

2019-11-26 10:13運動筆記 吳佳哲

台灣每年有那麼多場路跑賽，但大部分都在西半部舉辦，其實台灣最美麗的風景是在東半部，但也許是交通問題，所以賽事較少在宜蘭、花蓮或台東舉辦，跑在最美麗的風景中才能讓人忘卻跑步的辛勞。

花蓮最有名的賽事當然是太魯閣馬拉松，至於宜蘭呢?大家腦海中浮現的一定是礁溪溫泉馬拉松，畢竟跑完後可以在礁溪泡溫泉舒緩賽事的辛勞，都是其他縣市賽事無法做到的，也是這個原因，讓礁溪溫泉馬拉松辦到第8屆，連辦多年的這場比賽在國內多如牛毛馬拉松賽事中真的少之又少。

有著豐富配速經驗的運動筆記配速列車今年首次在這場盛宴為大家服務，超半馬組規劃從1小時45分到2小時45分完賽的5班列車，滿足所有跑者的需求，我這次擔任超半馬 22.43 公里的2小時30分配速員，該列車配有宋珮瑩跟我2位車長，我們將一起穩穩地將大家帶回終點。

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路線

超半馬組總長為 22.43 公里，今年路線與往年相比有滿大的調整，從礁溪國小出發後，先伴隨山景前進，約 7 公里處途經柴圍佃圳水門公園，柴圍佃圳水門是灌溉當地農田的功臣，也是民眾休閒活動的景點之一；接著 9 公里處，進入今年新增的景區熱點龍潭湖，將環湖一圈。

龍潭湖是蘭陽 5 大名湖中面積最大的湖，佔地近 20 公頃，保留著原始自然風貌，湖邊因三面環山而樹林茂密，遼闊的青青草地吸引許多遊客帶著點心席地野餐，且湖面清澈如鏡，跑友在這裡可以欣賞到湖光山色；15-16 公里的路程中，會漫步在稻田中，感覺周圍田野風光。

配速策略

若以超半馬 22.43 公里在2小時30分內完賽，均速將會是6'42/km(含補給時間)。考量到讓所有跟車跑友都能夠在此時間內進終點，因此當天預計均速將為 6'40/km（含補給時間）因半馬組別整體路線平緩，坡度起伏不大，最高爬升不超過 50 公尺，故我們預計以均速6'40/km前進。

跑友可以盡量跑在列車長後方，讓我們為妳擋風，減低一些風阻，保留體力以期在目標時間2小時30分內完賽。

賽前提醒

1.睡飽很重要，賽前千萬不要熬夜，更不要吃陌生的食物，以免腸胃不適影響表現。

2.比賽當天的早餐一定要吃，最好在起跑前2小時(超半馬6:30起跑)吃完，千萬不要吃油膩的早餐。3.賽前記得上廁所，因為賽道上的廁所不多，要等很久。4.可以跑在列車長後方，讓我們為您擋風遮雨。5.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，不要硬撐，比賽永遠都在。

選手好康

1.12/6-12/8礁溪觀光夜市試營運期間，選手憑號碼布可至礁溪觀光夜市的管理委員會服務台（礁溪路六段-礁溪轉運站旁）兌換30元夜市券（限12/6-12/8使用）。

2.來到以溫泉聞名的礁溪，豈能錯過泡溫泉這個放鬆的行程？尤其在冷颼颼的 12 月跑完賽事，疲憊的身軀最需要極致呵護。完賽後主辦單位設有免費接駁車到礁溪火車站、礁溪地景廣場、礁溪轉運站以及湯圍溝溫泉公園等站，溫泉專車直送，跑友跑完步只需要等著享受！

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