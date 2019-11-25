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2020 PUMA螢光夜跑邁入14年頭 29日開放報名

2019-11-25 14:17聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

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國際知名大型夜跑賽事「PUMA螢光夜跑」即將於2019年11月29日開始登記報名2020場次，邁入第14個年頭的 2020 PUMA 螢光夜跑，不僅有更富創意的活動亮點、更趨成熟的賽事規劃、更顯酷炫的螢光呈現，也呼應全球關注的環境永續保護議題，特別首創採用First Mile環保紗線製成賽衣，以及全新參賽贈品環保水壺、號碼布腰帶等豐富好禮。

2020 PUMA 螢光夜跑除了延續深受好評的校園星RUN組創意規劃外，也全新打造巨型滑梯彩球挑戰，讓參賽跑者用最熱血歡樂的心一同參與 PUMA年度盛事。PUMA螢光夜跑累積至今已吸引超過22萬名跑者參與，PUMA更將這股夜跑風潮帶往世界各國，包括美國、中國、日本、韓國等十多國跑友跨海來台體驗螢光夜跑的獨特魅力。2020年PUMA螢光夜跑將於4月4日（六）及4月11日（六）分別於台北、高雄正式開跑，並於2019年11月29日（五）起開放多元方式報名，PUMA再度邀請全台熱情的跑者們，一起跑動我們最熱情的城市魅力。

PUMA x First Mile 永續生態愛地球

用行動來守護環境已是全世界不容克緩的共同議題，永續生態更是PUMA持續推動的企業責任，2020年PUMA螢光夜跑將結合永續生態概念，升級推出PUMA x First Mile螢光夜跑環保賽衣，特別採用回收寶特瓶所製成的環保紗線製成，First Mile透過收集臺灣、海地、宏都拉斯三地區的回收聚酯塑膠瓶，一年內可生產300多噸再生紗線，回收再利用持續為永續資源努力。2020 PUMA螢光夜跑呼籲重視並率先落實永續生態保護，無論是再生紗線製成的紀念賽衣(Recycle)、參賽贈品-運動環保水壺腰帶組(Reuse)、至周邊規劃-環保鳴槍舞台(Reduce)，PUMA 邀請所有的參賽跑者共同為生態環境貢獻心力。

購買指定PUMA 動鞋款　再享報名免抽籤優惠

夜跑要成為全場焦點除了亮眼成績外，一身的亮眼的運動專業裝備更是不可或缺，PUMA 身為運動潮流指標，推出多款當季專業運動服飾、鞋款讓跑者再創個人佳績，並加碼祭出凡於 2019年11月29(五)至12月15(日)購買指定PUMA Hybrid或PUMA Speed系列跑鞋，即可獲得2020 PUMA螢光夜跑免抽籤報名序號卡，憑序號直接登入活動官網報名，即可享免抽籤專屬報名福利，感受螢光夜跑的熱情魅力不再向隅。

Z世代揪團夜跑熱潮　校園星RUN趣味更耀眼

PUMA為滿足Z世代年輕族群的運動喜好，特於2019年首創螢光夜跑校園星Run組，吸引眾多年輕學子踴躍參與運動盛會，充分體現年輕族群將運動結合生活、透過運動與朋友交流的揪團結伴運動喜好。2020年PUMA螢光夜跑持續推出Campus Run「校園星 Run 組」5K團體組別，號召全臺的大專院校學生們揪團參加，為PUMA螢光夜跑挹注青春熱血星能量。PUMA螢光夜跑「校園星Run組」主打五大專屬「星」亮點：「明星領跑」、「免抽籤報名」、「免郵寄費用」、「專屬團體賽衣燙印」、以及全新打造歡樂無限的「巨型滑梯彩球挑戰」，多重好康優惠帶領年輕學子們一起以螢光跑動青春魅力。

加購商品獨家升級　限量客製更具意義

2020 PUMA螢光夜跑同步也推出多款嶄新創意的加購商品：首創 UMA Night Run跑者斗篷以國際六大馬拉松跑者津津樂道的斗篷款式改良，針對台灣氣候設計的特殊柔軟材質，於運動前熱身披覆可加速暖身效果，運動後則可擋風防寒，避免在長跑後快速失溫所造成的不適感；PUMA Night Run無線藍芽耳機提供客製雷雕姓名服務，全無線入耳式設計讓跑者在運動時更方便使用且不易脫落；PUMA Night Run 力小腿套則可讓跑者在運動中減少肌肉振盪，節省運動時的能量消耗。

台北AIMS國際賽道認證　高雄港都城市夜景

以知名夜跑賽事享譽國際的 PUMA 螢光夜跑持續追求路線優化，讓全國跑友享受北、高城市美景環繞的絕佳夜跑環境，更讓全世界的跑友們感受台灣城市路跑之美。2020年PUMA 螢光夜跑台北站正式路線長度21.6公里獲得AIMS與IAAF認證，提供跑友們更國際化的數據紀錄，在穿梭臺台北夜晚人文美景及指標景點的同時，感受螢光夜跑不斷進步創新的無限動力；而高雄站21K菁英挑戰組則將延續特色生態文化路線，途經愛河溼地公園、內惟埤文化園區、願景橋、與中都唐榮磚窯廠等，讓眾多跑友一齊留下高雄港都城市夜跑的美好記憶。

公益夜跑健康更有愛

2020 年 PUMA 螢光夜跑持續與公益團體「財團法人肝病防治學術基金會」合作，並捐贈本屆「Love Run 公益愛跑組」報名費收入所得作為肝病防治推廣用途。同時，在螢光夜跑現場也將首度安排「PUMA Night Run 巨型滑梯彩球挑戰」邀請大家放膽挑戰、高調秀愛心。凡報名「Love Run 公益愛跑組」的跑者們將可現場免費體驗一次「PUMA Night Run 巨型滑梯彩球挑戰」，而公益組所有報名收入也將捐贈「財團法人肝病防治學術基金會」；此外，PUMA 在夜跑現場更設置肝病防治基金會專屬攤位，為跑者做肝病篩檢相關服務，呼籲跑友一同重視保肝健康的重要性。

報名相關詳情請至：2020 PUMA螢光夜跑活動官網

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