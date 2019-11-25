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第八屆 EMBA 接力賽 台灣大學囊括多項冠軍

2019-11-25 09:18運動筆記 Run For TAIWAN

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2019 第八屆全國 EMBA 校園馬拉松接力賽盛大起跑（圖片來源：運動筆記）

集結最多全台各產業界中、高主管參與的「2019 第八屆全國 EMBA 校園馬拉松接力賽」，11 月 24 日於清華大學熱鬧登場！本屆報名隊伍有全馬組 19 隊、半馬組 46 隊、樂齡追風組 18 隊及歡樂 E 馬組 197 隊，共計 280 隊，合計參賽選手逾 1,500 人，一同在竹塹文化底蘊中穿行獨有的九降風感受速度感，用新竹小城的特色美食進行校際交流！其中台灣大學展現王者風範，於全馬、半馬及樂齡追風組皆奪下冠軍，成為本屆的大贏家。

台灣大學「台大破3隊」奪下 EMBA 接力賽全馬組冠軍（圖片來源：運動筆記）

在接力賽中佔有一席不敗地位的 EMBA 校園馬拉松賽，自 2012 年舉辦以來，年年用心年年創新，今年以「 Run For Future 」為主題，鼓勵業界優秀的企業經理人，透過路跑競賽在多變的經濟環境下，秉持不變的初衷，並在各自的專業領域裡，邁向更高、更強、更遠的境界。

今年以「 Run For Future 」為主題鼓勵業界優秀的企業經理人邁向更高、更強、更遠的境界（圖片來源：運動筆記）

除了賽道上菁英們的較量，本屆賽事也添加了趣味、休閒及美食等元素，豐富了賽事可看性，其中以「未來世界」為變裝主軸的歡樂 E 馬組，以環保、創意等項目進行評分，與賽事主題互相呼應，透過賽前準備亦能促進團隊情誼，共創回憶。

台灣大學「隔壁未來的公主」以阿凡達造型奪最佳造型獎冠軍（圖片來源：運動筆記）

賽道外則有快節奏的「百米定向」，參賽者須靠智慧及體力在最快時間內獲勝；以及大小朋友皆可參與的「攀岩、抱石體驗區」，意味著不斷檢視自身環境，並突破現狀開創更高的視野；另「單車遨遊- TACX 體驗區」結合自行車與電競的虛擬路段，聲光效果一次到位，讓挑戰者在室內即可盡情飆速。校園會場內也設置胖卡餐車，提供咖啡、輕食，讓選手及親友能在休息之餘享受美食同樂。

最速律師邱靖貽與最速總經理王冠翔擔任領跑嘉賓並帶動選手跳暖身操（圖片來源：運動筆記）

為莘莘學子打造友善的就學環境，清華大學於 102 學年度起首開全國風氣之先，開創大學部「經濟弱勢招生及輔導計畫-旭日計畫」，協助社經弱勢、教育資源缺乏，但具有潛力、逆光飛翔的優秀學子獲得機會進入清華大學接受教育。今年 EMBA 校園接力賽也匯集眾人之力一起做公益，把愛化成行動，當天只要一位選手回到終點，大會就捐出美金 4.2 元，總目標捐出 8,888 美元作為校內旭日獎學金，協助清寒學生完成學業，意義非凡。

本屆 EMBA 接力賽共捐出 8,888 元美金作為旭日獎學金（圖片來源：運動筆記）

EMBA 校園接力賽著重在於團隊合作與交流，每年由不同大學舉辦，因此也累積了眾多校友的支持與回饋。本屆賽事尾聲，清華大學行建社社長陳宏輝將 EMBA 的旗子移交給下一屆，並由中興大學 EMBA 副執行長楊東曉代表接下，揮舞 EMBA 大旗，象徵著細水長流、孜孜不倦的 EMBA 精神將永續傳承下去。

2020 EMBA 校園馬拉松接力賽由中興大學接辦（圖片來源：運動筆記）

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