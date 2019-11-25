賽事心得／高雄24H超級馬拉松 幸運拿總一、但還能更好

2019-11-25 09:22 運動筆記 鄭穗霓



我是一名熱愛超級馬拉松的跑者

跑步對你/妳來說有什麼意義？ 24H跑步你試過嗎？

當大部分的跑者都以速度為取向，24H超級馬拉松算是冷門的運動項目，以為只要”慢慢”跑 就可以有不錯的成績，其實超級馬拉松沒有那麼簡單，有時候不是你以為大量的訓練就可以表現的很好，要跑好一場超級馬拉松除了最基本的體力以外，還需要控制力、意志力、穩定力，更需要耐心跟信心....

上周才結束一場高雄24H超級馬拉松比賽，成績以157.500公里作收，這個成績不是我跑最好最滿意的成績，但是...是我認為目前的我最穩定的成績......

24H繞圈賽是最考驗跑者耐受度的比賽，不管在體力上在心智上都承受高度壓力的賽事，如果不是熱愛這賽事說真的很難承受這麼這麼長這麼辛苦的賽程，在過去幾年我一直在這樣的賽事努力，但一直沒有很好更突破的成績，甚至每況愈下，比賽的過程身體常常出現自己無法控制的狀況，不是吐的亂七八糟，就是冷到棄賽，我一直思考我還適合跑這樣的賽事嗎? 一直陷在賽後檢討的輪迴無法跳脫出來，甚至懷疑自己不是跑步的料而有放棄練習的念頭。耐力賽最基礎還是著重在耐力的加強，在強度上也要加入質量的訓練，加上平時工作的壓力在訓練上總覺得難以負荷，常常因為練習狀況不佳而氣餒，沒有好的練習狀態與心態去參加賽事都只是徒勞無功抹煞自己的鬥志而已......

所幸在超馬的路上有同好的互相學習與鼓勵，練習有很多種型態，在朋友的建議下調整最適合自己的練習方法，在補給方面也做了調整，在長距離耐力的練習則選擇TUR自助超馬的賽事來加強練習，讓自己的基礎更佳穩定。

當你很想表現好時，在狀況不佳的狀態下反而讓自己表現失常，超級馬拉松對身體有某程度的損傷，但是在扎實的訓練下身體會自然產生強而有力的恢復力，這必須給時間用訓練來培養，我常提醒自己別人有很好的能力並非偶然，自己沒有天賦的能力更要穩扎穩打培養實力，對自己要有堅定的信心，把自己準備好才能有正常的表現。

在上週11/16在高雄24H超級馬拉松雖然幸運地取得總一殊榮，但這不是最好的自己，我相信我還能更好，相信自己能取得更好的目標，謝謝陪在身邊一起成長的夥伴，讓我能看見更好的自己。