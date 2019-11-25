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運動筆記2019桃園半程馬拉松 2:30配速我是一名熱愛超級馬拉松的跑者
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賽前情報／桃園半程馬拉松 230列車配速計畫

2019-11-25 09:25運動筆記 林羿漢

石門水庫於民國五十三年建立完成，水壩高一百三十五公尺

山頂處風景十分怡人整個水庫盡收眼底，是一大特色 

遠離塵囂，優美的景色還有加上起伏不斷的上下坡

是許多跑友的私藏練功之地、團練慶功的首選，年年更是有大大小小的路跑賽事在此舉辦

其中以楓林步道最具風情，楓林步道兩旁共有3000多棵樹齡皆超過30年的青楓純林

備受肯定的朝聖之地你還在等什麼!!

本次半程馬拉松 運動筆記開出200~245 ，4班列車共計8為車長 帶領各位一覽石門之美

有幸和俊毅擔綱這次的230配速列車帶領各位挑戰石門大壩

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230配速計畫

正常半程馬拉松2:30的配速  約為 7:06/1K

看似很慢的速度，但面對起伏的上下坡賽道

能考驗出跑者對於自身穩定性的掌控

起跑後的平路段約1~3Km平順的路段，熱身的好時機以平穩的速度推進6:50/1Km左右 預計0:20:30分總計(0:20:30)
開始陡上坡約3Km處至5.5Km折磨人心的上坡路段增步頻減步幅慢慢攻上頂端7:50/1Km左右 預計0:19:35分總計(0:40:05)
斷斷續續上下坡約5.5Km至12.5Km配和上坡放慢下坡小追回

7:00/1Km左右 預計0:49:00分總計(1:29:05)
折返後的路段約12.5Km~17.1Km折返點後約5Km同樣的路段7:00/1Km左右 預計0:35:00分總計(2:04:05)
進擊的下坡約17.1Km~21.1Km長距離的下坡稍增速度但不爆衝

6:30/1Km左右 預計0:26:00總計(2:30:05)

注意事項

  1. 上列配速已包含休息時間在內，配速會隨現場實際情況調整。

  2. 建議跟車者具備有平路6:00~6:30/1K 一定的長距離經驗。

  3. 若您是剛剛好7:00/1Km區段的跑者，可能面臨後半段掉速的情況發生。

  4. 賽程中並隨時注意身體狀況，適時補充水分鹽分和補給品。

  5. 若身體感到不適!請勿強行跟跑，立即放慢速度調整呼吸，若情況未改善請停止行走並求助周遭跑友連絡大會人員。

  6. 賽程中隨時注意路況和周遭，小心坑洞、來車。

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