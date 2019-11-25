賽前情報／桃園半程馬拉松 230列車配速計畫
石門水庫於民國五十三年建立完成，水壩高一百三十五公尺
山頂處風景十分怡人整個水庫盡收眼底，是一大特色
遠離塵囂，優美的景色還有加上起伏不斷的上下坡
是許多跑友的私藏練功之地、團練慶功的首選，年年更是有大大小小的路跑賽事在此舉辦
其中以楓林步道最具風情，楓林步道兩旁共有3000多棵樹齡皆超過30年的青楓純林
備受肯定的朝聖之地你還在等什麼!!
本次半程馬拉松 運動筆記開出200~245 ，4班列車共計8為車長 帶領各位一覽石門之美
有幸和俊毅擔綱這次的230配速列車帶領各位挑戰石門大壩
230配速計畫
正常半程馬拉松2:30的配速 約為 7:06/1K
看似很慢的速度，但面對起伏的上下坡賽道
能考驗出跑者對於自身穩定性的掌控
|起跑後的平路段約1~3Km
|平順的路段，熱身的好時機以平穩的速度推進
|6:50/1Km左右 預計0:20:30分總計(0:20:30)
|開始陡上坡約3Km處至5.5Km
|折磨人心的上坡路段增步頻減步幅慢慢攻上頂端
|7:50/1Km左右 預計0:19:35分總計(0:40:05)
|斷斷續續上下坡約5.5Km至12.5Km
|配和上坡放慢下坡小追回
|7:00/1Km左右 預計0:49:00分總計(1:29:05)
|折返後的路段約12.5Km~17.1Km
|折返點後約5Km同樣的路段
|7:00/1Km左右 預計0:35:00分總計(2:04:05)
|進擊的下坡約17.1Km~21.1Km
|長距離的下坡稍增速度但不爆衝
|6:30/1Km左右 預計0:26:00總計(2:30:05)
注意事項
- 上列配速已包含休息時間在內，配速會隨現場實際情況調整。
- 建議跟車者具備有平路6:00~6:30/1K 一定的長距離經驗。
- 若您是剛剛好7:00/1Km區段的跑者，可能面臨後半段掉速的情況發生。
- 賽程中並隨時注意身體狀況，適時補充水分鹽分和補給品。
- 若身體感到不適!請勿強行跟跑，立即放慢速度調整呼吸，若情況未改善請停止行走並求助周遭跑友連絡大會人員。
- 賽程中隨時注意路況和周遭，小心坑洞、來車。
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