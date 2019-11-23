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賽事情報／跑完一場高雄富邦馬 立馬晉升高富帥

2019-11-23 19:07運動筆記 Liv

你要的高富帥都在這，等你來！（圖片來源：高雄富邦馬拉松官方網站）

身為南台灣經典賽事的高雄馬拉松，在明年掛名富邦贊助後，變身成為高雄富邦馬拉松，簡稱「高富馬」！這個新名字實在太吸睛，讓人不禁好奇是否完成這場高富馬，就能變身高富帥，或者巧遇到心儀的高富帥呢？高富馬即將於 2020 年 2 月 8、9 號舉行，這次更祭出高額獎金等高手們較勁，報名時間就從 11/14 日開始，你跟上了沒？

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就從現在開始，高富馬開始報名啦！（圖片來源：高雄富邦馬拉松報名啟動記者會）

搶先掌握本屆賽事亮點

高雄馬拉松即將走入第十一個年頭，今年以「全臺最友善城市馬拉松，全球獨特元宵燈會馬拉松」兩大主題為主軸，路線上以城市景點作為核心、搭載在地最熱情的人情味以及高雄燈會藝術節，並結合多項賽事亮點，帶領跑者跑出最具南臺灣在地特色的高雄國際馬拉松。

高富馬賽事組別分組（圖片來源：高雄富邦馬拉松主辦單位）

亮點一：贊助單位大換血

第十一屆高雄馬拉松受富邦人壽獨家冠名贊助，更名為高雄富邦馬拉松。除此之外，本屆的賽事衣更是由 XTERRA 臺灣贊助，獨家設計結合在地特色。

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富邦人壽獨家冠名贊助（圖片來源：高雄富邦馬拉松報名啟動記者會）

亮點二：邀請您來高雄拜個晚年

今年的高富馬適逢元宵節，高雄市政府邀請跑者們一起來高雄拜個晚年，更提前一晚在元宵街當日傍晚舉辦 4.5 公里組的夜跑，並且將世運大道妝點成燈籠大道，帶領跑者們感受港都夜裡的元宵氣氛，夜跑兼賞燈。

鼠年慶元宵，一起用腳賞花燈吧！（圖片來源：高雄市政府觀光局）

亮點三：補給一條街，飽到跑不動，千萬母湯！

千萬別中了高富馬的陷阱，主辦單位在全馬路線中約 30 公里處規劃滿滿的「補給一條街」，特別聘請內門總舖師掌廚，豐富補給，補充跑者滿滿能量，不怕你吃不飽，只怕你吃太飽！

而現場補站將會有高雄特產的水果、點心等：旗山香蕉、高雄蜜棗、燕巢芭樂、美濃番茄、大樹鳳梨、六龜木瓜、甲仙芋頭酥、旗津旗魚丸等等。

內門四大總鋪師之一 黃川維總鋪師（圖片來源：高雄市政府觀光局）

亮點四：高額獎金贊助，總獎金高達 210 萬元

為獎勵跑者突破自我，主辦單位祭出總獎金 210 萬元的高額獎金，全程馬拉松男女冠軍更有 30 萬的高額獎金獎勵，只為激勵跑者跑出最亮眼佳績！

（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

亮點五：你是菁英我挺你

為提升競賽成績水平，主辦單位為保障參與高富馬的優秀菁英選手，特別保留起跑位置第一排，並且提前一分鐘起跑。只要符合以下所列之菁英選手資格，在報名完成後EMAIL達標成績至rainbowwingsimc@gmail.com，並主動致電至工作小組 02-29499257 確認資格後，再進行繳費即可。

菁英選手達標資格。（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

亮點六：全馬、半馬同時起跑

為了讓菁英半馬選手創造更好成績，從去年開始實施的全馬、半馬同時起跑，成效比預期來得好，故今年繼續維持。起跑的世運大道為四線車道加上二線機車道，賽道將平均分配給全馬與半馬跑者，避免以往晚出發的半馬跑者在起跑後需突破重重人牆障礙，而無法創造最佳成績！

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今年繼續維持全馬 / 半馬同時出發。（圖片來源：高雄富邦馬拉松粉絲專頁）

接軌主流賽事，新增半馬 21 公里組

以往的高雄馬拉松在中距離賽事中皆以 25 公里超半馬里程為主，在今年首度調整賽道距離21公里，與主流賽事接軌，滿足跑者挑戰半馬最佳成績的需求。本屆高富馬更用心調整賽道路線達 30% 以上，減少進入市區道路，希望可以降低被民眾、跑者詬病的交管問題。賽道景點更新增唐榮磚窯廠、愛河上游沿線、美術館以及桃子園、先鋒路等軍區周邊，絕對讓跑者耳目一新！

高富馬全馬路線圖。（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

高富馬半馬路線圖。（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

首創「元宵夜跑」，4.5 公里夜跑組。（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

熱昇華轉印超舒適優質賽衣

賽衣的設計以肩膀線條強調跑者的速度，燈籠凸顯這次元宵主題，圓點作為萬馬奔騰的跑者象徵，整件更以大範圍的水波紋象徵高雄港都的意象，其中更別具心思的以灰黑色象徵著全馬跑者堅毅不拔的精神，靛藍色凸顯半馬跑者的速度與帥勁，喜氣洋洋的紅色更是最貼合元宵主題的夜跑組跑者，這個設計很可以呀！

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左為全馬紀念背心，右為半馬紀念背心。（圖片來源：高雄富邦馬拉松粉絲專頁）

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最有年味的元宵夜跑組紀念Ｔ恤。（圖片來源：Liv）

搭配主視覺完賽禮

以本屆高富馬的主視覺作為主軸，分別以浴巾與小方巾作為全馬 / 半馬組別與夜跑組的完賽禮。/Users/livbaby/Downloads/76912834_2645355538863477_877922732988170240_o.jpg /Users/livbaby/Downloads/75429403_2642961342436230_1373856945890394112_o.png

高富馬主視覺完賽禮。（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

為自己的初馬榮耀留下紀念

在報名的時候，立下自己的目標，初馬只有一次，為自己的初馬留下一個榮耀經典，搶先預購你的初馬完賽獎盃！

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初馬只有一次，通常都是最忘不了的那一次。（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

除了賽事背心讓人充滿期待之外，本屆高富馬的賽事周邊商品也好帥啊，每個都讓人好想擁有！

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除了黑色之外，還有白色系列，請至報名網看全部加購商品！（圖片來源：高雄富邦馬拉松伊貝特報名網）

2020 高雄富邦馬拉松賽事資訊

  • 地點：高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道 100 號）

  • 時間：[夜光休閒組] 2020 年 2 月 8日（六）17:20

  • 馬拉松組、半程馬拉松組：2020 年 2 月 9 日（日）05:50

  • 報名時間：2019 年 11 月 14 日 20:20 至 12 月 8 日 23:59 止

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（圖片來源：高雄富邦馬拉松粉絲專頁）

直奔高雄，一起來去跑 2020 高富馬！

以上文章由 高雄富邦馬拉松 贊助刊出。

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