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跑者氣象站／EMBA接力賽、南投馬拉松 週末登場！

2019-11-23 19:15運動筆記 天氣職人 吳聖宇

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【天氣職人】單元，由全馬成績突破 330 的天氣分析師吳聖宇執筆，為跑友提供每週賽事天氣及打包準備建議，除了長期觀察守望台灣的天氣，私底下也是個跑馬狂熱份子，目前跑過另類大四喜（冬山河100k、勇闖南橫100k、鎮西堡100k、如來神掌100k），希望接下來可解鎖北橫百K。

轉眼間又到了週末，過去這個禮拜的天氣比較多變化，有東北季風影響，甚至差一點有颱風靠近，所以在迎風面的北部、東半部有比較多的下雨情況，尤其是台北、基隆、宜蘭等地的朋友已經連續好幾天都是陰雨綿綿的天氣，溫度也明顯較為偏涼，北部的感受相當明顯，其他地方的朋友就比較幸運了，維持著良好穩定的天氣，溫度也沒有特別冷，相當適合各種戶外運動的進行。

幸好明後天周末假期(23-24日)隨著鳳凰颱風遠走並且減弱，已經連續多天下雨的北台灣終於天氣好轉，雖然還不到晴空萬里，但至少看來雨會少了很多，恢復到多雲的天氣，偶爾仍有一點飄雨的機會，不過對於外出活動的影響已經不大，週日白天的天氣可能又比週六要更好一點，一直要等到週日的晚間東北季風再度增強，迎風面北台灣的天氣才會再轉差，至於中南部地區週末這兩天都維持良好穩定的天氣，日夜溫度變化較大，空氣品質仍然相對較差。

下週的天氣變化仍以北台灣較大，預估會有兩次東北季風增強的狀況，一次在週日(24日)晚上開始，並且一直延續到下週一週二(25-26日)，另一次是下週四到週五(28-29日)，不過影響較明顯的地方都在北部、東北部一帶，比較有機會出現降雨，其他地方不受影響，天氣還是相當穩定，下週的冷空氣依然不強，因此北台灣有些溫度的起伏，但是低溫仍然預報只有在18-19度左右，並不特別冷，中南部則是日夜溫差變化大，白天高溫上看28-30度，夜晚清晨低溫約20-22度左右，早出晚歸要多留意身體健康。這種情況下中南部一直都是背風面，因此擴散條件都比較不好，容易出現空品不良的情形，敏感的朋友外出請多注意。

2019 第六屆 南投馬拉松南投馬拉松今年邁入第六屆，已經慢慢成為南投縣境內的固定較大賽事之一，今年會場的地點仍是位於中新興村，賽道路線一路延伸到中寮鄉境內，呈現一路上坡的情況，經過折返點後則變成一路下坡，坡度並不算太大，不過仍有一定的挑戰性，沿途會經過龍興大橋、觀音寺等景點，過去幾屆的補給也都做得不錯，相當受到跑友們肯定，預估今年也會吸引相當多中部的跑友就近參加。

週日(24日)南投天氣穩定，將是有陽光的天氣，清晨低溫約20度，白天高溫可能接近30度，溫差變化大，陽光也可能較強，提醒參加的跑友要注意溫度變化，溫度上升後要多補充水分，留意自己的身體狀況，怕曬的跑友們可以準備一下防曬，雖然已經到了冬季，但陽光下感覺還是蠻曬得，仍有曬傷的可能性。

第八屆全國 EMBA 清華校園馬拉松接力賽這是一場接力式的競賽，跟美津濃接力的情況大同小異，全馬每隊10人，半馬每隊5人，共同要完成42K及21K的里程數，每一棒的賽道固定，環繞清華大學的校園，長度為4.2K，起終點則是位於清華大學的體育場。這種賽事除了講求個人的實力，也需要有團隊默契以及棒次的安排策略，但是應該跟美接的情況一樣，應該是接到棒子就會什麼都不管的衝出去了，超常發揮是很正常的事情，什麼輕鬆跑隨便跑應該都只能聽聽就好，這也是接力賽最有趣、最熱血的地方。

預估周日(24日)新竹同樣為有陽光的天氣，清晨低溫19-20度，白天高溫27-28度，陽光下感覺會比較熱，因此後面的棒次會比較辛苦，溫度較高也比較曬，雖然里程很短，還是要記得補充水分，又因為都是速度衝刺的情況，自己的身體狀況也要多加留意。

本單元由「天氣風險」公司提供，「天氣風險」為全台首間成立之民間氣象預報及顧問公司。目前服務項目包含台灣及全球氣海象預報、全球氣候風險評估、政府防災應變整合服務、企業營運持續管理、氣象經濟、天氣保險、氣象播報影音製作、氣象科普教育、氣候變遷調適及節能減碳推廣等。WeatherRisk官網/ ☀ WeatherRisk影音專區

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