賽事心得／我的第52馬 摧毀心志的高雄24H公益超級馬拉松

2019-11-23 19:45 運動筆記 游明樺



2019.11.16～17高雄24H公益超級馬拉松

雖然自己一直將這場高雄24小時公益馬拉松定位成明年二月新生花博24小時的賽前模擬，但整體的準備工作卻是一點都不用馬虎，畢竟相隔九個月再次挑戰24小時賽，面對還沒痊癒的玻璃腳以及橫紋肌溶解心魔未除的雙重隱憂下心裡難免還是有點不踏實，為了讓自己跑得更安全，很早就將補給團隊建立起來，雖然張詩宜跟阿麗沒辦法一起到高雄幫忙補給，但還是繼續在群組裡與鵬讚、宗杰、雪寧一起討論我的補給方式，這樣的團隊確實讓人很安心。

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賽前我自己則是依照規劃的期程開始接受余文彥教練帶領的疾速大阪訓練營課程，協助我加強核心肌群與肌力訓練，謝謝IR Sports跑創運動團隊，也謝謝一起上課互相砥礪的同學們。接著逐步的增加月跑量、進行跨夜練習還有相關的補給測試等等。

傷勢恢復的部分在超越復健診所凃俐雯醫師的照護下也針對脛後肌的復健療程下了很多功夫，雖然不是主要賽事但還是很認真的做足準備。這麼複雜的前期作業為的就是不讓家人朋友們擔心，也好掌握身體狀況為下一階段的練習做參考。

星期六一早搭上9:31分的高鐵前往左營，跑馬這些年第一次搭高鐵參加賽事，實在有點奢侈，時不時的叨念著忘了去剪頭髮、沒時間買新鞋，轉個念，省下來的錢剛好拿來補貼高鐵車資好像也不錯👍，抵達左營時鵬讚已經在高鐵站等我了，在大廳等待跟宥文會合前先和鵬讚討論了自己的補給規劃，魔王飲、B群電解錠的沖泡方式，咖啡因的使用時間、入夜後的熱食補給等等，人在異地，這場比賽的補給就要拜託你了。

三個人抵達世運主場館後場地的佈置還在進行，沒一會時間找到了選手休息帳篷後趕緊將自己的行李安置好，擺妥了帶來的補給物資，換好參賽服裝完成了所有的準備後就等待比賽開始，下午兩點多高雄在地的楊宗杰還有雪寧也到會場加入我們，整個團隊齊了，心裡也更踏實一點。

慢慢的有許多選手陸續抵達，利用賽前的空檔我也樂得四處串門子找人聊天，好久不見的蔡高勝大哥、鄭安鈞前輩、柯旺調前輩以及高雄一姐鄭穗霓、一樣愛跑步的宴茹還有香港的朋友Janice Lam，能跟這麼多位好朋友一起同場競技真的很開心。特別開心的還是吳耿州學長跟洪寶清兄專程來探班，非常溫暖。

賽事在喇叭的鳴笛聲中正式展開，沒想到一馬當先的居然是三太子，扛著這麼重的神尊還能跑這麼快真的好厲害，開賽的感覺很不錯，我用跑起來最舒服5:45～6:00之間的配速輕鬆的跑，一路上謹記著劉明智大哥提醒的「不求快、穩定、順順的跑」。所以也不覺得自己跑得急躁，但是高雄的天氣真的不好惹，跑不到10K就趕緊跟鵬讚要了軟水壺拿在手上便於我隨時補充水分，再沒多久連咖啡因都提早上場，炙熱的天氣會是左右這場比賽的關鍵因素嗎？

第一個四小時完成了41公里，順利跑進阿麗幫我設定的里程，過程中沒有太吃力的感覺，但是注意力沒辦法集中，很容易被里程數干擾。星期六的下午沒有想像中的燥熱，身體出的汗不多但是水份跟體力的流失倒是蠻迅速的，還好出發前有參考Peter Ma老闆的建議還特別帶了32Gi的B群電解發泡錠出門，這一次有點刻意的想測試補給方式，盡可能將補給單純化，想知道有沒有可能靠著魔王飲、電解水、咖啡因跟乖乖膠跑完一場比賽，這好像有一點風險，不過這場比賽的用意也就是模擬賽事與測試補給，就試試看唄。

第二個四小時表訂要用6:30的配速跑出36公里，出發前身體開始感覺有點疲勞，所以還專程去上了趟廁所也補充了乖乖膠，電解水。跑步的過程裡越來越覺得提不起勁，身體總有種說不出來的奇怪，8點鐘第一次嘗試用兩顆BCAA希望能讓自己持續跑動，但是成效並不好，因為達不到預期的表現心裡開始有點急躁了。考量到長夜漫漫別一下子就將氣力放盡，晚上9點趁著承翰跑完曾文水庫特別跑來探班（其實他是來陪女朋友的）的時候讓我找到藉口進站休息，趕快請雪寧幫我按摩舒緩放鬆，讓美女服務的照片傳上臉書後造成不小的騷動，嘿嘿嘿，羨慕嗎？來跑超馬啊。

這次休息用了12分鐘，再一次出發後試著想追趕一下里程，可惜身體還是有點虛弱，在公補站喝了碗鹹粥想讓體力恢復，又貪心的多喝了杯可樂，起跑沒一會就覺得腹部開始有點緊繃的感覺，心裡才警覺這下不妙了，晚上10點果然就開始拉肚子了....回到休息區跟補給組反應了手腳有點發麻的狀況，雪寧妹妹立刻貼心的拿出B群讓我補充，不敢耽擱太久，只短暫的休息了兩分鐘就急著回到場上，出發前吃了包咖啡因就繼續追里程，撐到晚上11:00只跑了30公里，進度有點落後，請雪寧再幫我全身放鬆一次（其實是想趁機睡一會）然後讓雪寧跟承翰先回家休息，睡飽後再來會場跟鵬讚輪替一下。

這一次休息的時間有點長，連同拉肚子的時間就用了快30分鐘，23～00這個時段勉強跑了3.5公里，自己清楚計畫已經趕不上變化，身體的狀態能不能夠撐到比賽結束都是問題，入夜後疲勞程度倍增，越來越沒辦法集中精神，雖然還是持續的維持跑動，但腹部緊繃後產生的疼痛也越來越難忍受，夜間的氣溫下降，跑著跑著竟然越來越冷，途中還跑去廁所吐了一回，整個嘴裡都是BCAA的味道，自己判斷是消化系統出現問題了，難受啊，只是身體到底怎麼了？冒了一身冷汗的我到底還能撐多久....最後00～01還是跑出差強人意的7公里，但讓我擔心的卻是從23點開始出現無法排尿的狀況，畢竟心魔未解怎麼跑得安心呢？

跟鵬讚討論之後決定在凌晨1點先睡一覺讓身體暫時休息，希望醒來之後還能夠繼續上場，多虧鵬讚的照顧、還有雪寧帶來的地墊才讓我能安穩的躺在地上休息，大概睡了快30分鐘吧，起床後覺得狀況好像稍有緩解一些，開心的是總算順利排尿了，在鵬讚的鼓勵下披上外套回到場上繼續掙扎著....對，掙扎....明明就喝了大量的水但又開始排不出尿，上一次橫紋肌溶解的陰影還在，自己根本不敢放膽去跑，腦袋裡面充滿了負能量，一度想要寫篇自此退出超馬運動的貼文，最後2～3點的這個時段走了5.25公里，12小時屆滿累計里程87.5，跟預期目標整整落後了近25公里，嗯，垃圾時間提早上場了。

凌晨3～7點這個時段腹痛得厲害，乾嘔、排不出尿的狀態還是沒辦法緩解，燃不起鬥志就任性的放棄了跑步追里程，滿腦子都在找理由想要離開賽道，這個時候的我像隻敗戰的公雞落寞的在賽道上走著走著，偶爾趁著跟宴茹、穗霓姐巧遇的機會趕緊請教調節目前身體狀況的方法，喝水、吃鹽巴、補充電解質，吃點東西讓胃舒緩什麼都試了，但一喝水就想吐，一吃東西就想拉肚子，這樣的循環不知上演了幾回，我真的好累，勉強的撐完了第四個Run，這個時段總共跑了14公里，早晨6點多累計里程101.5公里，不管了，我決定要放棄比賽好好的睡一覺再說。

雪寧跟承翰知道我打算放棄比賽的想法後趕到現場來看我，我躺在地墊上自顧自的休息（與其說是休息我覺得比較像逃避），雖然是閉著眼睛但是週遭的聲音我都聽得非常清楚，我知道鄭安鈞兄為了達成200公里的目標忍著小腿抽筋的不適一直在賽道上堅持，我聽到最帥小編陳宥文雖然跑得很痛苦，有氣無力的在私補區討拍卻還是不願意輕易放棄，我呢？我現在在幹嘛？繼續當個裝睡的人嗎？這不像我啊，天人交戰了好一會決定給自己一點時間調整，我要再給自己一次機會，如果老天爺不願意給我可以繼續跑下去的條件，我也要守在場邊幫每一位朋友加油，上場吧，我對自己說。

重新回到賽道上天氣有點熱，心裡卻是很興奮，沒等身體暖機就讓自己試著跑跑看，能跑的感覺真好，只可惜這樣的狀況持續不了多久，第一圈跑得開心，第二圈腹痛的狀況又開始了，忍著痛走完第三圈之後真的該結束了，一路扶著腹部緩緩走回到起點拱門跟補給組的夥伴們打了聲招呼，我決定將這場比賽的紀錄停在106公里，雖然有點不甘心，但是為了身體的安全這也是不得不的選擇。

比賽在非預期的狀態下結束，心裡難免有些落寞，雖然不至於無顏面對大家，不過沒能堅持到最後讓我對特地從沙鹿來到高雄幫我補給的鵬讚、排開時間支援補給的宗杰還有特地來會場協助場邊治療的雪寧還是有些不好意思，特別謝謝耿州學長，知道我提前下課後還專程開車來請我跟補給團隊的夥伴去用餐，學長的溫暖我有感受到喔。

回到台北後只想待在家裡好好休息，但實在拗不過補給群組裡頭大家的叨念，最後還是在皇后的押解下跑了一趟慈濟醫院抽血檢查，雖然整場比賽已經跑得很保守，但還是有點擔心會不會又是嚴重的橫紋肌溶解，經過抽血、驗尿、心電圖的檢查後果然被醫生要求留院觀察一晚，慶幸的是CK指數雖然是高了一點的4999，但就長時間的運動後這數值還算正常，那腹痛的問題呢？嗯....隔日一早進行完腹部超音波的檢查後確認了有膽結石的問題，而腹痛的原因跟它有一定的關係，醫生說之後就在門診追蹤治療吧。

這一兩年因為受傷的關係讓跑步這件事突然變得很辛苦，一下脛後肌腱撕裂傷得長期復健治療、一會橫紋肌溶解差點搞到終身洗腎、這次的高雄24小時賽又多個膽結石造成的腹痛讓我疼到不得不放棄比賽，坦白說當下心裡真的有點受傷，更懷疑自己的身體是不是沒辦法接受這種強度的運動，腦袋裡有個念頭告訴自己：要不乾脆就這樣算了吧....滿滿的負能量、各種的負面情緒在身體裡流竄，在群組裡嚷嚷著是該退出超馬運動諸如此類的廢話。突然詩宜沒腦的在群組裡傳來的一句：「樺哥，誰說要積極樂觀的？」這句話來的即時，是啊，我怎麼被自己擊敗了？

星期一一早馬上跟32Gi的Peter老闆檢討這一次的補給策略，這麼長時間的賽事還是需要進食正常食物，無法仰賴單一補給，必須讓身體適當的補充各種營養，有醫療背景的穗霓姐也建議這種24小時賽事一定要補充天然食物，能量食品在胃部最虛弱的時候無法消化被利用，長時間不進食反而容易造成胃壁變薄，產生乾嘔。聽了前輩專家的分享後深深覺得這次真的是自己「假熬」，沒有針對賽事強度調整補給策略，偷懶的想要依賴單純的能量補給應付一場24小時賽，真的太蠢，也徹底誤解能量補給的意義。針對膽結石的部分就依照醫生建議持續門診追蹤，需要斷捨離的時候也要咬著牙說分手。

謝謝這一場比賽給我帶來的當頭棒喝，每一次的慘痛教訓都是經驗的累積，雖然老是用身體來測試真的有點傷，對我身邊的親人朋友也很過意不去，不過既然發生了還是要樂觀面對，現在除了好好調養身體之外，也該為二月的新生花博24小時賽做準備了，加油。#凹凸眼鏡 #RudyProjectTaiwan

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