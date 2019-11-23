賽事心得／入坑的起點 夸父追日跨夜接力賽

2019-11-23 19:30 運動筆記 Mandy Nil



這是一篇流水帳，沒有甚麼太多專業的文字與敘述(掩面)

純粹想開始爲跑跑人森做紀錄😂

▎妳不適合跑步

國小的某一年，復健科醫師說：

『你這是扁平足喔，喜歡運動嗎? 游泳打球...都可以 就是不能跑步喔!』

然後，就這樣穿了整整一年的客製化矯正鞋墊 (對!就是像矯正牙套那種專屬的)

現在想想，當時那位醫師，應該不是跑馬人吼~(笑) 也或許，是擔心我比一般跑者更容易受傷吧?!

但因為鞋墊大拇哥的地方很容易磨破，只要破了就要再做一個新的，太燒錢了，就跟媽媽說不想再穿鞋墊了。另一個原因是，當時的我想跟一般女孩一樣穿美美的淑女皮鞋，皮鞋塞不下鞋墊呀(扭)!!

誰知道，後來的我，會踏上歡樂組跑者之路(疑?)

▎ 入坑起點

一直以來都不接觸跑步的我，第一場參加的路跑是CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽，

入跑坑的起點，是『愛』。

CRUFU RUN-南台灣，八大森林遊樂區 >台東縣太麻里曙光園區

我的朋友拉法鄔索跟男友小包，決定共度一生。

這場，有墾丁大街，奉勸跑這棒次的跑者記得帶錢在身上XD

https://www.facebook.com/megarajapan/videos/10203809385033829?d=n&sfns=mo

CRUFU RUN-北台灣，武荖坑風景區 >淡水漁人碼頭

第一屆遇上超大寒流，終點站是淡水漁人碼頭，最大的彩蛋，是進終點時，部落傳統的臀鈴聲，讓在終點等待的我們，瞬間連毛細孔都清醒!!

2015年➥ CRUFU RUN-東台灣，

是我真正入跑坑的開始，也是讓我往後遇到撞牆期時最拿出來激勵自己的一場。

分享 facebook

起跑點是在台東卑南鄉的達魯瑪克部落，身為地主隊，當時我們共40位跑者分成10人組4隊，還有數不清的親友補給團XD 我們帶著部落頭目及族人的愛與祝福、頭花、臀鈴，從部落起跑!!

① 跑前發現月姐報到、一路上家犬狂吠、被野狗追趕，怕被狗咬結果太衝刺!! 休息過後，生理痛加上肌耐力不夠…全身的沉重感席捲而來，因為在這之前，我根本就是個沒在練跑的人。

② 我覺得這是可以讓我講到80歲仍然記憶深刻的一段。經歷第一段之後，我覺得全身像是被卡車輾過一般的疼痛，要我舉起雙腳都覺得是要我的命；因為是半夜，所以大會容許可以有陪跑員，這時我們的陪跑員是部落的哥哥…很隨興的T恤短褲、穿著一般的拖鞋，但我稱呼他『魔鬼教練』；他不嚴格，甚至說：跑不快沒關係慢慢跑就好!!卻一路上維持穩定加快的速度 (對，就是不讓人停下來偷懶)；當我不斷嚷嚷「接力點怎麼還沒到、好遠喔~」，他會很有耐心不斷地告訴我「調整好你的呼吸，看前面就好，不要看遠方，因為……那很遠」。

到達接力點之後，第一次如此的親近大地，直接躺在地上，像廢人一般讓隊友幫我收操伸展XD 那時候他們才跟我說：「妳知道剛剛陪妳跑的哥哥是黑O部隊的嗎?! 大家都很害怕的魔鬼教練(奸笑)」

雖然我跟那位哥哥不熟，但我想我會一輩子都感激他，因為在往後的跑馬人生中，就算遇到在艱難的狀況，我都覺得再慘也不會比這次還慘了。

③ 是最後一棒，終點七星潭，這時候的我，帶著「跑完這次我就再也不跑步了」的心，奔向終點；不管大家奪開心的再拍合照，我只想直奔廁所換生理用品，想洗盡鉛華般好好地洗個澡。

最大的彩蛋，是當時被我拉來一起跑的朋友，在回台北的火車上遇到了現在的老公，且剛好是來台灣自由行的韓國歐巴 ❤

問我，為何這場是「為愛而跑?」 因為，這是當時男友的部落(已經是前任了)，我想藉由參加這場路跑，可以拉近與部落親友的距離，讓我們可以更認識彼此。

▎ 我會繼續跑下去

每場CRUFU RUN都秉持著慣例，一路吃吃喝喝，跟著隊友用雙腳認識台灣的美景與美食。

10人+2車=210KM，跑步環島不是夢!! 不追求速度，只追求身心靈的淨化(?)

第一屆到第三屆，我們都陸續參與，當然...後續也不斷地把身邊的朋友...推坑再推坑(笑)