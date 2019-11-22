訓練心得／健人就是腳勤 有效訓練打造跑者最強肌力！

2019-11-22 09:40 運動筆記 劉旻真



余憶童稚時

想當年，在學生時期運動只會選擇跑操場，不然就是參加學校的瑜珈課程。但畢業後當上班族就常常坐在辦公室前面，同事也對我很好常常請我吃東西，漸漸心寬體胖，所以胖子通常還有個共通點就是人緣很好(?)

直到有天，胖到同事都忍不住勸我不能再這樣下去，所以下定決心加入健身房。但一踏進健身房，不知道該做什麼運動，就只好選擇附設的團體課程，如瑜珈、飛輪、空中瑜珈、槓鈴有氧等，到後期才敞開心開始接觸重量訓練。

想要跑得好，重量訓練不可少

加入健身房的理由百百種，不外乎就是為了減肥、身體健康、自我鍛鍊、健美比賽、積極準備他項賽事等，而跑馬拉松這項運動看似最簡單，以為只要訓練肌耐力（一次舉多少下）即可，而忽略了肌力（一次舉多重）訓練。肌力與肌耐力的關係是相輔相成的，沒有了肌力，只練肌耐力項目很容易造成身體受傷。

現在仍有很多人以為只要有「動」就好，認為做做家事、散步、遛狗等就能夠達到運動及肌力訓練的效果。不過很可惜日常生活中常用到的肌肉叫做「慢縮肌」，慢縮肌雖在使用不易退化，但相對的也較無成長空間，造成一般常聽到的肌少症情形出現，因此慢縮肌並非肌力訓練的關鍵。

通常會造成肌少症的原因是「快縮肌」的減少，而快縮肌需要用高強度（重量）才能夠刺激它們生長，因此重訓才是提升肌力維持體能及預防老化的不二法門。

初入健身房

今天很幸運地來到台北 World Gym 台北民權西 Express 店，位於許多台北桃園通勤族都知道的民權西路站附近，也鄰近捷運大橋頭站，交通十分便利，加上位於天母以南，台北車站以北，完全彌補了這一帶沒有 World Gym 據點的困擾。而兩層樓寬敞的訓練環境，也能滿足各類型運動目標的需求。

World Gym 台北民權西 Express 店有氧訓練區（圖片來源：World Gym 台北民權西 Express 店）

World Gym 台北民權西 Express 店重量訓練區（圖片來源：World Gym 台北民權西 Express 店）

World Gym 台北民權西 Express 店自主訓練區（圖片來源：World Gym 台北民權西 Express 店）

茫茫健身房器材海中的一盞明燈

今天邀請到的教練是一名美麗與智慧兼具的詹清惠小清教練（Celine），小清教練在她那一身專業制服底下，更有著藏不住的好身材，可以說是女生練重訓不會變壯的代表。她的專長是增肌減脂、體態調整、筋膜放鬆、超負荷肌力訓練等，趕緊來跟著她一起動一動吧！

健身教練 Celine 與她天使的臉孔（圖片來源：光宇）

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健身教練 Celine 與她魔鬼的的身材（圖片來源：Celine）

俗話說知彼知己，百戰百勝，小清教練先帶我測量 Inbody（Inbody 為可幫助了解你身體組成，並分析目前身體狀況，對體態進行評估的測量儀器），在脫襪子站上去那台儀器後，雙手握住兩根感知器，並輸入身高、性別、年齡，Inbody 就會幫你分析身體狀況！

再請小清教練為我解說 Inbody 上的內容，我才發現到先前因為自己鍛鍊的關係，身上的肌肉量增加了，但體脂肪也增加了不少，所以必須要修正我的訓練及飲食方式。在此也建議大家將每次 Inbody 測量結果紀錄起來，以此檢視自身的運動方式是否符合你的目標，如果效果不顯著，或沒有進步，那就要趕緊與你的教練修正及討論，不要讓自己一步錯，步步錯！

Inbody測量開始，該面對還是得面對（圖片來源：光宇）

來聽取 Inbody 講解（圖片來源：光宇）

測量完 Inbody 之後，抓住機會來詢問教練一些常見的問題～

加入健身房後常見的問題

Q1：請健身教練有甚麼特別的好處？

A：每個人的生活型態、體格、需求不同，教練會依照每個人的目標及狀況做調整，讓自己在最短的時間內，最有效率的達到目標。

Q2：網路上資源很多，不能夠自己在家看影片學習嗎？

A：在模仿影片動作時，因為每個人的訓練目的及自身情況不同，跟著影片練就算動作看似一樣，但是使用到的肌肉是否正確，也沒有人能夠指導你，容易造成危險。

Q3：上完教練課之後怎麼練？

A：一個好的教練會在教學過程中將專業知識傾囊相授，我會告訴學生為什麼要這樣練，為什麼這樣安排課程。

Q4：給想要開始嘗試跑馬拉松跑者的運動建議？

A：初期以低強度去累積里程數，並藉由重量訓練把肌力及肌耐力完整提升，除了循序漸進的方式，更重要的是要找到自己呼吸的頻率。

Q5：跑馬拉松最需要被鍛鍊的肌肉部位？

A：馬拉松是高反覆衝擊的運動，最容易產生疲勞性骨折，這個時候就是需要肌肉去幫助骨頭支撐，所以沒有一定的肌力很容易受傷，建議可以加強股四頭肌、核心肌群的訓練來降低運動傷害。

小清教練貼心提醒，若習慣跑步機的人，第一次跑一般陸地時一定覺得很不習慣，除了後腿有點無力外，因為馬拉松場地在戶外會有地形的變換、坡度的不同，氣溫、濕度、風力等條件影響跑步的感覺，所以還是要抽空去戶外練跑一下。

來給教練指導一下

動作示範：坐姿伸腿機

將背部貼緊靠墊，膝窩貼緊座椅外沿，下方滾輪條靠墊調整膝窩自然垂直 90 度。預備好後，脊柱自然往上延伸，兩手握住兩邊握把，切記注意呼吸，出力時保持吐氣。

訓練部位：股四頭肌-大腿前側（圖片來源：光宇）

動作示範：羅馬椅

將坐墊調整到髖關節上方，腳底貼好踏板，身體要有往前延伸的感覺，慢慢往上起身。以往我自己訓練時沒有讓身體往前延伸的感覺，所以感受度特別強烈。

訓練部位：豎直肌-下背（圖片來源：光宇）

動作示範：戰繩

戰繩是屬於全身性的有氧運動！這個運動可以增強上半身的背部及手部的肌肉群，同時可以提升心肺及爆發力，戰繩是個 CP 值很高的訓練啊！看起來只是在玩弄繩子，實際上我甩沒幾下就覺得累了。

訓練部位：上半身、核心腹肌群、後背肌及臀肌（圖片來源：光宇）

總結

在體驗完小清教練的課程後，這邊總結三點提供給仍猶豫想額外請指導教練的你參考：

安全大家常說安全第一，在安全操作器材的前提下建構自己的運動基礎，才能夠追求更好的自己！ 可以在短時間內達成你的運動目標時間就是金錢，不用浪費時間在那瞎子摸象，花一堆冤枉時間自己摸索，最後才發現自己根本是白練或是練錯了！ 正確的健身知識，讓你不再知其然而不知其所以然教練會教導許多訓練的原因及方法，並將正確運動知識植入我們的腦中，而知識將跟著自己一輩子！所以不用擔心因為其他因素無法在習慣地點訓練，也可照自己所學的在外運用！

最後我認為教練課是適合有強烈動機及明確目標的人購買的，雖然讓大家望之卻步的原因大部分是它的價格，但身體是天天在使用，也需要保養，健身就是在保養身體，身體健康才能夠去創造更精采的人生啊，所以不要害怕請教練，讓他們帶領你找到更好的自己吧！

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跑馬拉松並不會讓你越跑越強！馬拉松不是屬於耐力運動嗎，為何要練肌力？重量訓練不是舉重、健美或球類選手在做的嗎？

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