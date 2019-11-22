賽事心得／田中馬拉松 人生初超半馬、不容妥協！

2019-11-22 09:55 運動筆記 江庭瑜



終於來到期待的田中馬拉松，前一天如火如荼的出外景工作，站了12小時，偏偏最討人厭的親戚這時候不請自來，腰痠腳又酸心更酸哪！平常生理期都廢躺在床，遇到就只能硬上戰場了！

晚上快12點躺在民宿床上抬腿，將沒參加到賽前說明會的武功秘笈看過一遍，感覺腳的緊繃度已經到了極點，腳酸到睡不著，一轉眼又到了四點多該起床出發，整晚好像沒睡到…

暖身時，試著讓自己心情平靜，當大夥一起精神喊話時，霎時充滿鬥志！！

站上起跑線的那一刻，心中其實很亢奮且激昂，並告訴自己「不管了、放手一搏」，要是棄賽，那這三個月以來的練跑全都付諸流水，能不吃則不吃的止痛仙丹，還是在賽前吞了一顆心安，希望能讓我平安完賽。

人潮不斷從旁經過，謹記教練所說的「穩定速度」，但右腳掌從一開始就抗議，它正在隱隱作痛，我選擇「忽略」，不去想那種刺痛，只想著我能跑「每一步都算數」，直到不能跑再說。

慢慢地，忽略似乎神奇奏效，腳掌不再痛了！但同時間生理期的不適感，又提醒著我：藥即將失效了。因此在13公里時，再度吞了一顆仙丹，那親戚根本就是討債集團來著，窮追不捨又無法擺脫！直到人稱魔王坡道贊天宮，也剛好是跑者所謂的半馬16公里撞牆期，不曉得是藥效發揮還是意志力的堅強，坡度固然比想像中陡，但卻沒有因此停下腳步！(儘管已腦中演練最壞的情況，這一公里我就都用走的。)過程中，心中就是無數的髒話循環，沒有全然掌握技巧，真的很難跑啊～

魔王關卡總算過去了，看到牛排、龍蝦、鮮蝦在眼前，玩心大起，與夥伴停下來吃了一口，玩了一下子，再繼續趕路。再來看到金黃色啤酒，彷彿看到一線曙光，渴到不行想解暑，順手就拿起半杯灌下去！但是有點後悔，感到有點脹氣，讓我到差不多21公里時，覺得靈魂已經不在身上了，還是我的身體自然知道半馬到了？

#路過的跑者為你的初半馬加油真的非常暖心

#把握這次半馬初體驗最多人為你加油打氣的機會

市區鎮民的加油打氣聲多熱鬧，在此感謝陪跑的同學不斷幫我加油，但當時一句都入不了耳，什麼快到了！瘋狂被騙，我才想起我跑的是「22.6KM的超半馬」，多1.6公里就像外太空到贊天宮一樣遙遠…最終我還是走了幾百公尺，才繼續跑到終點，而在終點的那一端，等著我們的是陪我們三個月的教練群，我終於回來了！！！

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跑完心中是感動又澎派，因為三個月以來自主練習、團練課程的努力，終在這一刻得到無與倫比的價值；在狀況不好的跑馬過程中，不斷催眠自己：我一定辦得到、決不妥協、我跑得完半馬等(改掉戴耳機習慣也是蠻忙的!哈哈)

達成平安完賽，儘管成績不優異，最後還是戰勝自己、微笑進終點啦～～

只有唯一的遺憾那就是，有好多補給美食都錯過，大哭！我沒吃飽！

為了全台最有人情味的馬拉松、最強美食補給站、最在地的美景，我會再來的！！

如果還沒完成初半馬的目標，真心無業配推薦選擇田中馬拉松，會感受到非常不一樣的馬拉松體驗，完全媲美嘉年華盛會！#FILA1973#田中高鐵運動熱區#運動i台灣#台灣米倉田中馬拉松官方訓練營#跑步學堂