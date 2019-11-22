賽事心得／龍崎文衡殿越野接力賽 給我一支戰斧！

2019-11-22 10:30 運動筆記 裙子妹妹



真的很久沒有好好寫路跑賽事心得了。先前經常掛在嘴上的「賽後會找時間補」，變得一發不可收拾，結果就讓部落格雜草叢生；不過或許是馬拉松之神開始懲罰我的怠惰，這段期間的成績陷入了空前的瓶頸。為何最近突然有了動力？該慶幸要讓我這匹駱駝累垮，需要一大堆稻草、而要讓我繼續走，只要一根就夠了，只是這根稻草也必須夠特別，或許要是粉紅色的呢！

今年五月，我終於完成了愛自己的人生大事，用僅剩的特休跑了一趟日本名古屋整形外科，把器官換成更符合認同的樣子。也好好休養了恰巧一個月的時間，這段不跑步的日子，我想每個稍微像樣的跑者都知道有多痛苦，不過想想假如我是得了ITBS、足底筋膜炎之類，好像也差不多要這樣，就覺得釋然了。

在名古屋休養得差不多，醫生說可以回台灣了！

也沒有特別數日子，而是六月中旬的某一天，身體直覺告訴我：「嘿！該出門跑步囉。」

復跑之路漫漫，真的跟運動傷害過後有8、7分像，還記得那第一次的三公里，每一步都感覺像是垂直彈跳，儘管意識裡很用力地告訴自己：「身體要前傾！用前腳把自己接住！」甚至還自以為拚了命地往後推蹬，想要讓速度快一點點。但這一切幾乎都是徒勞：肌肉有記憶，也會遺忘啊！更別說手術傷口深處還沒拆除或溶解掉的縫線造成刺激，讓我每次跑步都要擔心白帶過多的問題。這段日子裡，物理治療就像洗澡一般平常，幸好住處旁邊20公尺就有治療所。醫生說筋膜為了保護手術後的傷口，會變得非常緊繃，要積極勤勞地放鬆，才能恢復原有的功能。

經過飛天小女警一個月的努力，我的跑步姿勢終於不再彆扭，終於能開始稍稍享受雙腳同時騰空的快感。可是屋漏偏逢連夜雨，七月底某天夜跑時，在一條有視線死角的小巷裡被過失魯莽的機車高速擦撞，左小腿傷口深可見骨。人也整個飛出去好幾公尺遠，感謝核心肌群給力，如羽毛般輕巧落地，除了小腿的直接撞擊點，其餘都是皮肉擦傷無大礙。幸虧急診醫師處理得宜，讓我三天後就能繼續跑步，卻也讓我陷入下一輪的代償迴圈。

除了努力物理治療、保養傷口之外，我也調適了心情，把自己當作完全的跑步新手，從零開始累積，從週跑量超過20公里開始，每天都在努力算數學：每週增幅不能超過10%，而且每增量三週就要減量一週。與真正的菜鳥不同的是，我跑過十場馬拉松，也傷過，知道為何這些數字那麼重要，慢慢累積才能寧靜致遠，進而精進成績，別忘了我跑步的初衷：波士頓馬拉松的獨角獸啊！

人體是個神奇的機器，就算你傷得再怎麼重，心之所向，就還是有辦法跑步，因為身體會自動重新分配工作肌群。當初下體手術造成大腿內側緊繃，就代償到外側；這回左小腿受傷造成後側肌群緊繃，就代償到右小腿去了。可是若分配得不平均，又不小心太過躁進，就非常容易再度受傷。這段期間心中小惡魔也想過趕快恢復以往的速度，回到幽暗的四箴國中操場，練了200~400m的短間歇，儘管配速和趟數都相當保守，練到第三週身體還是說不要嫑，趕緊退了下來。先乖乖純輕鬆跑就好！

四箴國中的藍色跑道。好像跑完這次間歇之後就決定暫時不跑間歇？

整個夏天沒有積極訓練揮灑汗水，加上手術帶來暫時的賀爾蒙失調，也讓我身體散熱機能退化，好幾次只要在稍微悶熱的天氣跑步，甚至只是在外面逛街走上一整天，就造成了中醫師所謂的「中暑」，光是吹個頭髮、綁個馬尾，乃至於半夜睡覺，都能流汗流到像運動完那麼潮濕。所以除了繼續努力堅持跑步習慣之外，也吃了一個月的中藥，刮痧拔罐，改變飲食習慣，慢慢調養身體，好不容易暫時道別這惱人的體質。

在這悲慘交加彷彿沒有夏天的日子，除了一直以來互相擁抱的跑步好姐妹，也感謝V-Girls團長辣媽，熱情邀請我加入這個來自台南的女子跑團，並揪團參加10/10龍崎文衡殿接力賽當作十月的團練，老實說我只知道龍崎在台南，想著反正是接力賽嘛！五個棒次每人9.2公里，距離不會太長，當作傷癒復出的開學考也不錯，就一口答應了。

與V-Girls一起的好時光。

直到辣媽提醒大家：「這場有山路喔」。

我這時也恰巧從全平路的輕鬆跑，慢慢開始利用大肚山的地形優勢，在跑步路線中加入一些簡單的坡度。不去田徑場熱血沸騰地練間歇，至少這也是另一種強度訓練吧！不過總覺得該做的功課還是得做，尤其接力賽是團隊合作，我要如何不當個豬隊友？

拿出簡章看看，內有路線地形剖面圖；動動手指用Strava的路線規劃功能畫一遍，也差不多是那樣。不過這樣太沒感覺，決定賽前親自跑一趟看看，發現高雄客運8050能從台南火車站直達龍崎文衡殿之後，就手刀訂了車票和旅館。下個週末的早上七點多，我就身著V-Girls團服，獨自一人站在文衡殿前的廣場了。

龍崎文衡殿接力賽路線圖(來源：伊貝特報名網)

從台南市區往東走，就是仁德、歸仁、關廟，接著開始入山，龍崎位於淺山區，舊稱番社，是早期平埔族西拉雅族退居之處。雖然海拔不高也非崇山峻嶺，但由於與月世界相同的惡地地形，起伏相當大，就連主要市街也是沿著蜿蜒狹窄的山坡建成的。在寫著「龍崎文衡殿」的站牌下車，映入眼簾的竟是一大片平坦的廣場，規模雄偉的宮廟，在這個地無三里平、人口又嚴重流失的鄉村，真是令人大開眼界(也難怪這裡可以辦路跑)。這時廣場已有不少老人家開始聚集，唱起了第一首卡拉OK。

山上也有這麼大的寺廟啊！

南部初秋的早上七點多，正常來講通常已經很熱了，不過這天運氣不錯，受到颱風外圍環流加強北風，涼涼的天氣相當舒服。不料才起跑不到100公尺，右側腹就抽筋，八成是太久沒戴腰帶跑步了吧！可是既然都千里迢迢來了，硬著頭皮也得跑一圈吧。

第一公里跑在182縣道上，寬敞又充滿彎道是重機天堂，坡度還算緩和，也能稍稍瞥見周圍的惡地地形。左轉往大溪的產業道路，一個超陡坡馬上豎立在眼前，讓人措手不及，乖乖走上去之後是無盡的上下起伏。老實說這每段坡都不長，但我這天的狀況爛到像鳳梨酥一般掉渣，側腹抽筋就算了，跑坡很需要的核心肌群，也沒一處使得上力，數度懷疑自己把腹肌臀肌都忘在家裡了。

於是心境一轉，乾脆放掉配速來欣賞風景。蜿蜒的鄉間小路，夾道的竹林讓透過的陽光變得溫柔可人；沒有都市的人車喧囂，只有陣陣秋風吹得竹子莎莎作響…抓住沒壓力的機會好好享受一番，等半個月後比賽時，閒情逸致都會被接力賽的沸騰氣氛強壓過去！

竹林深處。

第三公里開始的連續陡下，每跑一步側腹都是椎心刺骨的痛；第四公里過了一座小橋流水，立刻轉為連徒手走路都吃力的陡上坡。到時候要帶登山杖來嗎？一個念頭閃過腦海。連滾帶爬地上了陡坡，又是一陣高高低低，接著地圖告訴我，前方岔路往左後急轉。還在懷疑自己的眼睛，旁邊突然出現一輛小貨車以精湛的技術壓彎急駛了進去，喔！原來這真的是一條路，鄉間小路怎麼彎怎麼接，什麼都賣什麼都不奇怪；路旁的指標寫著往「狗頸崙」，真可愛的名字，卻怎麼也查不著由來典故。

又是一段陡坡接緩坡，然後再次連續下坡，視野突然從樹林中開闊起來，映入眼簾的是烈如火的惡地。把握機會看個一兩眼，深呼吸…因為又要連續上坡了！雖然不陡，卻又臭又長，到底有完沒完啊？幸好上到坡頂，就能看到遠方的文衡殿了，再爬一小段上坡，就是快適的下坡直衝廟前廣場。

看看手錶，這短短九公里出頭，竟跑了58分鐘，還不包含中途喘得跟狗一樣的休息時間。短短九公里的地形，竟能讓人看盡人生百態(誤)，這也難怪這場接力賽的正式名稱是：龍崎文衡殿「越野」接力大賽！

卡拉OK仍在繼續唱著，雖然此行的目的：探勘路線已經達成，但遠道而來，又難得有天氣加持，又想起今天是來跑LSD的啊！於是心中小惡魔又把我拖了出去跑第二圈，當然這圈的身體狀況又更差了，已經分不清楚自己是來健行還是散步(選項中沒有跑步)，總之…

好不容易跑完兩圈，去販賣部買個八寶粥喝吧。

回到溫暖的家，深深覺得被羞辱了一番。辣媽當然知道我才傷癒復出，但依然相信我會努力準備，而把我排進先發名單裡，可是賽前自主訓練爛成這樣，對得起自己嗎？

這僅剩的半個月，又不幸遇到幾年來最嚴重的空氣污染，中南部連續一個禮拜PM2.5都在100ug/m3以上。某天實在是受不了了，下班後就直奔健身房，在跑步機上跑了個半馬，收操完成時健身房剛好打烊。

除了練跑之外還能怎麼辦？一直擔心手術後的休養讓我流失肌肉，也抽空去測了inBody。看到結果鬆了一口氣，肌肉跟以前一樣，上半身和軀幹100%、下半身略高，而體脂肪也在很理想的15%。感謝自己這一年來很持之以恆的飲食控制：把每天飲食重點放在早餐，熱量上稍稍放縱自己的同時，也盡量避免油炸食物，以三明治、包子、蛋餅、飯糰之中取兩種作排列組合，搭配無糖豆漿配少糖綜合燕麥片(granola/muesli搭配)，並額外補充一大匙植物性(大豆、豌豆)蛋白粉。並在午晚餐實施減糖，中午的公司便當約有800~1000大卡，我會留下三分之一的白飯不吃；晚餐則複製貼上早餐的豆漿麥片，若當天練比較大，再搭配麵包或香蕉。平日努力飲控的同時，休假日找家餐廳坐下來細細品嘗享受，也是撫慰心靈非常重要的儀式。

…就算是術後那一兩個禮拜大家都叫我吃補一點，我也依然非常節制，因為就算身體需要修復，重點也該放在營養素的部分，至於熱量上--我那陣子又沒跑步--吃到基代就好了啊！

那為何我的路跑成績依然陷入瓶頸、課表吃了無效？應該就是肌肉協調性不佳，造成跑姿和跑步效率都有問題囉？於是心一橫找了兩個個人教練，開始一對一的重訓課程，或許也能把我跑山路表現不穩定的問題一併解決，達到為接力賽臨時抱佛腳的效果。

不過，給身體任何額外壓力都有一定風險，接力賽前四天的重訓課，8kg負重深蹲感覺得心應手，可是組數不小心做太多，隔天的延遲性痠痛讓我下班嚴重鐵腿，差點叫計程車回家。教練說那就是肌肉還沒習慣，畢竟我以前一直都是徒手訓練啊！僅剩的這幾天：陽光、空氣、熱水、滾筒、推拿、按摩，總算在賽前的傍晚把痠痛控制在可以上場的程度。

七月底小腿車禍的傷口，也終於在賽前幾天完全癒合，事實證明使用Mepilex這類矽膠敷料的主要功能，並不是加速傷口癒合(其實反而減緩)，而是提供一個相對無張力也不過度乾燥的環境，讓新生組織慢慢好好耐心成長，避免過度增生造成的疤痕。這麼大的傷口癒合後竟然毫無凸起或不平整，也是挺神奇的一件事，只是裡面殘留的瘀血和筋膜緊繃，還需要好一陣子才能慢慢消除。總算趕在開學考之前，讓身體恢復無傷狀態，心中的大石也落了地。

拿到號碼布，整理裝備，洗澡，殘餘的一點痠痛就用肌內效貼布cover吧！

賽前擺陣。

這次V-Girls出兩隊，「太陽」是精銳盡出的拚凸台菁英隊，「月亮」則是完賽為主。V-Girls高手如雲，而報名時我也不確定比賽時能恢復幾成功力；辣媽把我安排在月亮隊的最後一棒，應該是讓我能穩定軍心，又不會跑得太有壓力，個人相當喜歡這個安排。雖然我比較怕熱，但場場接力幾乎都是不動最後一棒，只能說是上天給我的試煉吧！

……然後我就睡過頭了。錯過了接駁車，也沒趕上起跑前的大合照，換個角度想，能睡飽飽應該也是最後一棒的好處之一？

搭上前陣子探勘路線時同一班8050來到會場，這時第一棒剛起跑不久，現場熱血沸騰，才知龍崎接力賽是南部各大跑團的盛事，連大腳丫都來了(而且總長46公里的山路還破三完賽奪冠)。

接力賽會場。

看到V-Girls就是開心，儘管我們一個月才團練一次，也有不常出現的團員，但只要看到五色彩虹團服，自然而然就聊起來了，運動的女孩都有種獨特的女子力量。今天沒參賽的八八，也穿美美的跑來貼心支援大家。也見到了老當益壯的炎生大哥，代表台中慢跑團的第一棒；可愛心又美的醫護鐵人玉庭，這次來支援小比與媽媽； 高雄夜跑團的雅勻，跑完就扮成甜美啦啦隊幫大家加油；還有明年要一起參加名古屋女子馬的金琰，希望我們能同場破四。

看到太陽隊個個都拚了命在跑，氣喘吁吁到快虛脫，精算成績和目前名次，第四棒的瑋倫，更是緊張到都不太講話。而月亮隊的大家，看似老神在在，可是跑得越慢，後面棒次就越熱啊！更別提還可能被關門，接力賽真是跑快跑慢都不輕鬆，不過只要別上號碼布和頭巾，拿到接力棒，大家都是一個團隊。

瑋倫瑋倫，可愛的瑋倫，妳怎麼這麼緊張？

果然還沒輪到我上場，太陽隊就領先月亮隊超過一棒，太陽隊最後一棒小利跟我一樣怕熱，已經開始皮皮挫，那我怎麼辦啊？雖然沒有得名壓力，依然緊張到不時仰望天空，心情像雲量一般起起伏伏，雲少了就覺得挫咧淡，雲多了就覺得充滿希望可以涼涼的跑，甚至還在心中祈禱等等說不定就會下點雨了！

漫長的等待，終於輪到小利上場，拿到接力棒就衝了出去。得知消息太陽隊目前分組第四名，只要小利穩穩跑沒爆掉就沒問題，於是V-Girls的大家慢慢往終點聚集，太陽隊的四位隊友陪著她一起奔回終點，形成一幅熱血又溫馨的畫面。順利取得排名，可是自我要求很高的小利一回到休息區，依然自責跑差了，說她前面衝太快後面爆掉了，如果穩一點成績會更好…又想想我每場路跑儘管賽前功課不少，卻虎頭蛇尾，真正上場總是把比賽看得太輕鬆，不太敢突破舒適圈，賽後又往往發個IG就算了，已經好久沒坐下來好好檢討。

V-Girls太陽隊一起完賽！

對自己太鬆太緊都不好，假如加起來除以二多好！至少感謝自己在某個因緣際會，重新提起筆來。

月亮隊第四棒俊榕快回來了！我深呼吸，兀自默默走向檢錄區，這時已經接近賽事尾聲，還沒跑完的隊伍都是後段班，接力區等待的選手越來越少，連主持人也累了，不再熱情歡迎每個即將完賽的選手。對我這個人賽總是跑在前中段的跑者而言，多少有些不習慣，彷彿平常習慣喝台南全糖珍奶的人，突然被請了杯一分糖般的失落(純舉例，我其實更喜歡喝無糖)。不過團隊就是這樣，每個成員具有不同的專長和實力，是很正常的事情，個人難免有所犧牲，而共同完成目標往往更加重要。

連負責叫號的裁判也累了，把V-Girls月亮隊的號碼叫錯，要不是我已準備起跑分身乏術，真想跑去旁邊販賣部買蠻牛給他喝；幸好辣媽有告訴我俊榕大概會跑多久，我也早已在差不多的時間在接棒區準備好了。

接過棒子，這時已經超過十一點，我踏著輕快的腳步跑出拱門。儘管這已是我第三次跑這條路線，但畢竟很久沒比賽了，加上對身體狀況還有些無法掌握，所以腦袋一片空白。一公里後手錶震動，我才知道配在5:20左右，似乎是我最習慣的馬拉松配速，以接力賽來說有點龜，但既然沒有凸台壓力，就這樣穩穩跑似乎也還OK？

轉入了產業道路，眼前的急陡坡，雙腿還是不爭氣地轉為步行，與上次不同的是馬上就重新跑了起來。每公里的標示牌，都有跑友的一句話，第2公里就看到了可愛瑋倫寫的「放心啦，只有兩個坡，上坡跟下坡，跑就對了喔，啾咪~」，令我會心一笑，想到一句日本名言：

人生には、三つの坂がある。 「上り坂」「下り坂」 そして、「まさか」

--人生有三種坡，上坡、下坡跟意想不到。至少對我而言，「意想不到」這種坡已經告一段落，今天只要專心面對上坡和下坡就好了。

這時整條賽道上恐怕沒剩幾人，第一次跑接力賽跑到這麼像自主訓練的，雖然比賽的感覺少了好幾分，卻也因此能與攝影師好好正面對決。

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賽道就是這麼空，才能拍到獨照啊！

不久迎來這條路線第一個挑戰：險降坡，很多人以為跑步下坡簡單，但其實跟上坡一樣難。在我還沒受傷的時候，下坡曾是最拿手的項目；而這次雖然努力調整到勉強無傷，但下坡能力還沒從失物招領那邊拿回來，於是小心謹慎地邁開每一步，確認姿勢沒有走樣，至於配速就放水流了，能跟平路差不多就滿足。

谷底反彈，最可怕的陡坡，我敲了一下腦袋，噯！上次才說的事情，怎麼忘記真的把登山杖帶來呢？就算狀況不差，依然跑不上去，這是肌力問題，讓我這次更加堅定決心要持之以恆重訓，不能像幾年前一樣半途而廢了。一到坡頂，就發現剛剛硬跑上陡坡的兩個跑者，氣喘如牛，跑不動了！我趁機靜悄悄地超車。

頭過身就過，海闊天空，後面的坡應該沒有我跑不上去的了。上下起伏尚且能驚險過關，接著爬上狗頸崙的長緩坡，是最後的大魔王！跑得面目猙獰、咬牙切齒也罷，都要告訴自己：這樣的坡放在日月潭26公里之後的最後面，我兩次都笑顏完走了，而今天總共也才跑9公里，有什麼好喪氣的？又想著後面還有幾個剛被我超越的跑者，我只要持續跑著，他們一定追不上的。再不行，就拿起接力棒看一下，斗大的「V-GIRLS月亮」和四個隊員和我的名字都在上面，為了V-Girls，跑吧！

跑著跑著，狗頸崙終於被我踩在腳底下。我開始加速衝刺，看到第九公里的指示牌，翻過最後一座小山頭，下坡，高速甩尾過彎，衝過了拱門…

最後衝刺。

沒有歡呼，沒有吶喊，空氣彷彿凝結住了，彷彿我是被大家遺忘的最後一名。比起田中馬、二水馬的熱情，這是多麼的不習慣；不過當我按下手錶的停止鈕，再看到終點等待的辣媽，一切又滿足了。

老實說，9.2公里竟然只能跑55:42，比六分速還慢一點點，這表現跟巔峰時期的我判若兩人，甚至也沒有全力以赴發揮出當下狀況的100%。不過看看成績單，我不僅是全隊最快還追過8個人，看到V-Girls月亮隊的大家也都開心，就想到，我們順利完賽了不是嗎？不僅沒被關門，甚至也還沒到12:00灰姑娘被打回原形的時刻呢！

與V-Girls辣媽和月亮隊員合照。

與月亮隊的三位成員合照，小利也借我百通關凝膠；感謝妳們願意等到最後，心中滿滿感動，我終於找到一個讓我有參與感的跑團，也與妳們一起完成了第一場接力賽，跑步這件事，並不一定要孤單。

可惜還來不及好好收操，就被大會廣播趕上接駁車準備回台南。其實真的很想再待久一點，「妳沒車怎麼回去」

「搭不上接駁車沒差，我就走路下山去關廟搭公車啊，不遠」

接駁車一個小時後抵達台南，回到旅館，這才拿出戰斧造型的獎牌。每一棒都有不同顏色，可以掛在完賽禮的小木桶外圍，中間再插上接力棒，這樣感覺就霸氣十足。可惜V-Girls月亮隊沒能讓這些信物全部合體拍張照，不過完賽和團隊精神依然在心裡…

就把戰斧掛在內衣上好了？

可愛的小戰斧。

想想這是我特地穿來的運動型比基尼內衣，原本打算就單穿這樣上場，但畢竟跑團的dress code要顧，尤其這還是場接力賽。還是任性地穿來，就算在賽場上只能隱藏在團服裡，至少賽後回歸愛自己的時間，依然要留下一張美照吧！

回家把號碼布和成績單收進資料夾的時候，又開始覺得有點失落。V-Girls太陽隊的每個姐妹，實力都跟我差不多，為何她們跑得進50分，我不行？為何我不再拚一點？我是否真的沒拿出一場接力賽應該有的態度？這兩年來的傷勢、課表消化不良和成績瓶頸，也似乎開始把我的鬥志消磨殆盡。

這樣的個人成績好或不好，總之我們V-Girls月亮隊完賽了。

不過寫到這邊，又想到前面才提到的(這就是寫路跑心得的價值啊！)，至少我已有個契機讓自己從零開始，不同於以前初生之犢不畏虎摔得滿身是傷，我已累積了許多經驗，開始從失敗中學習，也開始嘗試更全面的運動習慣。

詩篇126:5：「流淚撒種的，必歡呼收割」

龍崎接力賽只是個驗收自己的開端，雖然成績差強人意，但換個角度想：穩紮穩打，不疾不徐，沒有躁進，沒有掉速，這些我都做到了。以一場比賽而言，這樣就有60分了！

我也終於在V-Girls找到了歸屬感。儘管無法像許多跑團一樣，每週每天，都能來到田徑場上，熱血、揮汗、對決、拉爆；但想著這群美麗又堅強的女子，不論走到天涯海角，都默默互相激勵著，等待著某天某場合體或邂逅，我想，這就是女子跑團的溫柔吧？

我們運動之餘一樣開心。

那就別急，只要支持自己前進的那股能量一直都在，時刻警惕自己莫再掉回舒適圈，就算今天或某一天看似原地踏步，又有什麼關係？

接力賽的部分，就留到美津濃再捲土重來。馬拉松的部分，我們明年名古屋見。到時會跑出什麼成績？可能破四，天不知地不知，也許破三，連我自己也不清楚；但能夠確定的是，我的身心一定更成熟沉穩。加油！