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跑步小品／初手如何練跑？

2019-11-22 10:01運動筆記 Anyta Tseng

我其實就是一個忍痛跑完關門馬的肉咖，不知道莫名的激勵很多人，很多人私訊我要如何的跑步，讓我很驚訝，高手多的是，我其實是很不認真的。但是有網友說，就是因為這樣更貼近正常人，哈哈，讓我哭笑不得。好吧，我來講一下我到底是如何跑起來的。

其實我一開始從來沒有想過我是要跑的，我一開始是用快走的，為了讓自己的運動效果是可以讓我的體重下降的，所以我從1公里走13分鐘，一直進步到1公里可以走到9~10分鐘之間。就在這個時候我發現，我在操場上用走的，有時速度還可以贏過在一旁超慢跑的人，這時我就想，我是不是可以來用跑的，因為如果可以跑起來，也許瘦身更有效。

我的第一次跑步真的是慘不忍睹，我想我可以每天用快走的走8~9公里，再慘也應該可以跑一圈，而當初我跑的操場一圈才200公尺，我竟連200都沒辦法跑。

第一天我跑30公尺。其它的依然用走的，沒有說不喘後再跑起來。

第二天我跑50公尺，不再跑。

第三天，我覺得這樣不是辦法，我仔細想，不能跑的原因到底是腳跑不動還是喘，我發現是喘讓我無法繼續，所以我開始上網扒文，我用吸一大口，呼二小口的方法，我這次竟然可以跑到100公尺了。

就這樣一直在100又撐了一週，我發現我的呼吸方式似乎無法讓我跑更遠，而且漸漸的發現，腳有點酸，於是我又開始扒文，每天在走完時，我練高抬腳，左右腳各100下，那個真不是開玩笑的腳酸，比我快走還酸，而這時我發現，跑步所用的肌肉跟快走是截然不同的。這時我也將我的呼吸改成吸二口呼二口。

第三周，我可以跑完一圈200公尺了，我真是開心極了。

第四周我可以跑完二圈。

但是二圈後，我發現另一個喘的瓶頸，這時也是男友跟我說，要不喘，重點是要把肺中的二氧化碳吐乾淨，把髒空氣吐光，才可以把新鮮的氧氣吸進來，因此我改變另一種呼吸方式改成長吐一次，短吐二次，長吸一口。這個方式我一直用到現在，雖然跟網路上的方式都不一樣，但是可能就是適合我。我一直這樣很順，也不會再喘了。

unsplash
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不喘才可以真正跑。

第五週我要自己每一個天已增加一圈為目標。一圈其實也才200,但也不見得一定是都可以做到，但是我要求自己，不跑跑走走，要跑就跑，要走就走，因為使用的肌力不同，腳容易抽筋。也不想給自己藉口跟理由。

就這樣我印象中，我花了快二個月，終於可以全程跑完一公里。

能跑完一公里，代表我其實慢慢的捉到呼吸的方式，也利用高抬腳，把我的大腿肌力練到可以支撐到一公里。

接著我也是利用同樣的方法，慢慢的累積到三公里，三公里再進到五公里。

五公里以後，我就以一周一公里為進步的目標，到我可以跑完十公里。

每每受傷，或是要打掉重練時，我也都用3公里，5 公里，8公里，10公里當做我重練的順序。

一開始真的很辛苦，進步的空間也很有限，但是我相信撐下去，一次給自己一個短程似乎可以達到又有點挑戰的目標，比較容易進步。

初手要能開始跑，我的建議第一就是先找到你能不喘的呼吸跟速度。第二先練最最簡單的大腿增加肌力的動作，慢慢累積，有天就可以隨時隨地跑起來。

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