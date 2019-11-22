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戀戀桐花全國馬拉松 獎牌製程說明

2019-11-22 10:04運動筆記 蔡耀全

「親愛的」謝謝您，讓我的生命更加堅強

日前本來預畫找時間去看一位老哥哥，因為九降風今年把辦公室前面的盆景，吹倒了好幾次要整理而暫時作罷！

自從罹病三年必須認清事實開始，最近感覺好像時光倒轉，原本疏離的親人，因為苦難而放下執念；昔日的老友遠來，促膝相對、秉燭而談！

戀戀桐花的3D獎牌製程圖出來了，我想把它獻給這位老哥哥以及苦不堪言的親友，讓所有正受病痛磨難中的人們，可以得到一點點寬慰：「親愛的」謝謝您們，讓我的生命更加堅強！

浪漫台三線2020新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松獎牌的故事

主辦單位：中華民國陸上運動競技協會

資料提供：臣林國際

製程說明

謝謝主辦單位繼續給臣林國際公司這麼一個機會來承製 “浪漫台三線2020新竹縣戀戀桐花全國馬拉松”的獎牌，一如以往，我們秉持用心的態度，來生產出最棒的獎牌。

這面獎牌的外框，用滿滿的大小桐花佈滿裝飾，花朵整個採3D立體呈現，正面彩繪上粉紅色的烤漆，配上粉紅色金蔥填綴上頭，在陽光下明亮十足。

主題文字和logo凸字展示出這場賽事，”戀戀桐花”更是用Tiffany綠的色調，大膽表現出與粉紅色強列的對比。

設計師想要表達的，生產廠商抓到重點，背面的製作將依照設計，以2D上下做法，來對比表現，將必要的資訊表達出來，配以背景，塗上重一點的綠透明色膏。

整面獎牌有著總厚度7mm厚，重量大約在120g，厚實又穩重的質感，整體來說，真的是一面很棒很值得收藏的完賽紀念獎牌。

設計理念說明

桐花朵朵飄落，戀人將五月雪花化成滿滿的愛戀，送給心愛的人，以簡潔線條，將桐花的造型，延伸成愛心圖案。

正面覆上朵朵桐花和賽事主題字體，底色以粉紅的亮光漆塗色，呈現耀眼繽紛的視覺感，背面則以簡潔高雅的調性呈現。

各組依所參加的賽程標色，織帶將客家花布依各組賽程重新配色，重現經典高雅的意象。

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