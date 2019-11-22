跑步知識／賽前一個月要注意什麼？

2019-11-22 10:12 運動筆記 阿祥



1、跟比賽裝備培養感情

人說日久見人心，相處過一段時間才知道合不合適，跑步裝備也是，在這一個月內練跑要戴上正式比賽的裝備，確定哪些帶著跑長時間跑步不會不舒服，另一方面也確認哪些裝備真的需要，哪些不需要，避免增加比賽負擔。如果要換新鞋或是選擇比賽鞋建議賽前一個月確定，至少穿比賽鞋要完成一次較長距離【10公里以上】的跑步，賽前兩週練跑都穿比賽鞋適應。

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2、練習補給

一般21公里以上的賽事都會需要跑中吃能量膠、鹽糖等補給物來維持跑步的能量。關於補給與腸胃的愛恨情仇，其實腸胃多多少少會愛搞小團體，面對不熟悉的食物可能會排擠，如果在比賽中發生排擠就不得不花時間找廁所調解，甚至調解太激烈會肚子痛。所以建議這一個月需要練跑中試吃一方面找合適的補給、一方面練習運動中吃東西。

3、充足睡眠

變強總是在恢復之後，睡眠是最重要的恢復推手。那要睡多少呢?台大睡眠研究室彙整睡眠研究：睡眠有五個週期循環-平均一個週期大約90分鐘，因此會建議睡眠時間以1.5小時的倍數計算，一般人一個晚上會經4-6個週期不等的時間。所以建議在這個範圍內6-9小時，過多睡眠容易導致大腦過度活化，反而醒來容易覺得累，進而影響身心。

4、不要徒增加訓練量

不管是臨時抱佛腳，還是已有規律練跑，難免會因為比賽接近而緊張，聽到朋友練了什麼或看到建議要跑過什麼課表，在資訊爆炸時代很忽略自身實際狀況盲目跟著做，可能因此增加了受傷風險。

【1】對於臨時抱佛腳的朋友建議衡量自己狀況，漸進運動量，不要一下趕進度跑很多。

【2】對於目前有規律練跑的人，就維持目前練跑習慣，如果要增加跑量建議不要一下增加太多【增加幅度建議10-20%】，記得賽前1-2週適度減少跑量【普遍會減50-60%】，讓身體多點時間恢復好來完成目標賽事。

5、減少飲酒

不建議高強度或高訓練量後喝酒，訓練後身體已經要應付運動產生的自由基傷害，再多個酒精的乙醇毒素，實在沒必要讓身體體驗加班文化啊。運動後不要超過每公斤體重1.5g的酒精超過每公斤1.5g的酒精會顯著影響蛋白質合成，對肌肉發展有負面影響，且酒精的熱量傾向以脂肪的形式儲存。備戰賽事需要特別要注意！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康