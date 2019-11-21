賽事心得／戀戀二水馬拉松 蘭仔的初馬紀實

2019-11-21 10:07 運動筆記 張碧蘭



超越自己 戰勝42.195公里~~蘭仔初馬

進入訓練營後，心中有個不安之聲提醒著我

於16週訓練期間可能會請假，可能無法完成每週課表，內心許多不踏實之慮。

帶著起伏不定狀態之下，來到充滿熱情熟悉的田中高鐵站，突然有股不認輸的骨氣

想找回去年(田中半馬訓練營)哪股傻勁衝勁的心

此刻老王語錄浮現於腦海中~~

我可以~做了再說~把心中的〝難〞拿掉。

專注在當下 每天與課表約會 每週與大家約會 框出自己時間 享受什麼都不是你的事的時空~~

框出管理自己時間~每週團練結束，回到家還有許多事情需處理，即便如此每週還是很期待這天的來臨，唯有跑步才真正屬於自我，真正傾聽自己聲音，真正把身上積壓已久的廢棄物排掉

秉持這樣的態度，我真的做到了！！

這16週以來未曾缺課，榮獲跑步學堂頒發全勤獎及結業證書

訓練課程結束，該是驗收的時刻

距離賽事只剩一周，忙碌的日子以至於無心思無多餘體力，好好準備

只能藉由夥伴們不斷地提醒，該注意什麼、該準備多少補給

唯知須做的就是多休息、多睡眠

11月3日大喜的日子來臨

登登教練賽前溫馨的叮嚀，謹記在心~~所有訓練成果當你站在起跑線時即已結束了，接下來只要好好享受這過程。

此刻的我站在起跑點，心境是舒適平靜，無視周圍跑者的熱情，心只想著待會鳴槍後，就慢慢的隨著自己體感節奏向前邁進，不被洪流帶走

一開跑往旁靠，速度有點被拉走，還好即時發現立馬降速

與夥伴一起跑，沿途邊跑邊聊天，夥伴說了幾次，妳今天的狀況不錯咧，可以邊聊天且不喘咧~

的確，當時身心狀態是順暢、輕鬆、腳步輕快

初馬花絮

❦ 跑步學堂為每位學員準備“初馬請為我加油”號碼布，沿途不斷聽到周圍跑友喊著初馬加油，初馬還跑這麼快…為我們加油、鼓勵。

❦ 3K遇到來自高雄的兩位女性跑友，沿途不斷找話題聊天，讓我們分散注意

❦ 約19K後遇到一位大哥一路陪著我們跑到終點，大哥不斷地找話題聊天及教一些跑馬拉松眉角

1.須常練肌力，如時間不夠，就利用幾分鐘做深蹲

2.跑量務必訓練足夠，耐力才能持久

3.30k後撞牆出現，電解質流失，須隨時補充，最好是提前就補充吃鹽錠

4.越到後面天氣越來越熱，一定要補充水份，可拿一瓶水+鹽巴，隨時小口喝

5.吃點香焦

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❦ 解決耐熱

老王教練曾提到頭頂是最快速降溫，每站都拿一包小冰塊，先放在頭頂，再帶上帽子，待涼後把冰塊放在肩膀(肩帶固定)。待冰塊快融化時，倒在手掌上擦臉，同時讓冰水自然滲透到眼睛，避免眼睛乾澀。

❦ 30k後身體出現撞牆疲憊狀態，此刻不斷以心術調整自己，上拉上拉像機器人一樣

登登教練於賽前提醒，在此刻更須保持專注當下動作~關鍵跑姿，收下巴、落下、上拉，動作輕巧、有耐心

。最後剩5-6k，我們皆採取跑跑走走方式，遇到3位帥哥開玩笑說著~在等我們要一起拍照咧！此刻巧遇西裝哥，西裝哥太可愛開朗親切，還請他兒子幫我照片(騎腳踏車專屬為西裝哥紀錄)，真是感動。

❦ 最後看到小梁教練拿著班旗交給我們，轉個彎看到同學列隊及教練們於終點等著我們，還有神攝手小咪捕捉精彩的畫面，超感動~

『跑得輕鬆、享受跑步當下愉悅的心境』及『最終目標無傷微笑進終點』，內心無比滿足與開心，非常開心蘭仔的初馬終於完成~~~戀戀二水馬拉松初馬訓練營畫下美好句點

★當初報名時所寫的~為什麼想跑全馬？

“挑戰自己極限、激發自我潛力及耐力，戰勝自己心志及成就。”

★登登教練於前幾天關心詢問~~準備好禮拜天的比賽了嗎？

未刻意的去設定幾小時完賽，以輕鬆態度看待我的初馬

期盼將這2年來學習跑步的知識、技能、知識、經驗，能在這天加以應用，發揮所學。

★非常開心與我的好夥伴千倫一起完成人生初馬。果真如教練所說~我們可以一起跑，彼此互相扶持，一起進終點。

感謝話語

💖糨糊教練~~謝謝您在比賽週期團練時，讓我發現問題點~~日常生活壓力大，緊繃的身體引起呼吸不順及每週的關心問候〝今天的狀況好嗎〞倍感溫馨

💖登登教鍊~~您的用心及細心指導、時時關心，讓我學習到該如何放鬆，我的初馬真的應用~~放鬆無傷微笑進終點

💖小梁教練~~跑步守護神，謝謝教練讓我懂得如何胸腹之間的呼吸吐氣運用，達到呼吸順暢身心放鬆，還有內臟筋膜放鬆，跳脫以往物理治療的框框，太神奇了。

💖膠水教練~~總是於背後默默提醒大家，謝謝您的用心

昇蓉班主任~~謝謝您為我們處理瑣碎行政事務，團練空餘時間於旁提醒糾正同學跑姿

💖小薛助教~~感謝你處理事務，彙整學員身心回饋表單及整理分享訓練重點，傳授如何放鬆眉角。

💖神攝手雅小咪~~為我們留下美好的紀錄

💖感謝361°贊助訓練裝備(帽子、衣服、鞋子)及RQ APP平台隨時提供數據作為訓練參考依據以及與教練溝通管道。

💖感謝二水馬拉松賽道沿途居民男女老少為選手加油，補給站、交管警察的志工，謝謝!您們的付出，讓我們能安心。

💖最後感謝所有同學的陪伴，一起團練，一起享受高強肚訓練，一起歡樂加油打氣，留下美好的回憶。