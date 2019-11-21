訓練心得／加入訓練營 跑步一定贏！

2019-11-21 10:09 運動筆記 張碧蘭



訓練營等於訓練贏

訓練營是什麼？就個人認知，是有目標、有目的性、為成果、為破PB、為追求更好，有組織、有完善的計畫所組成的團體。

很幸運地連續兩年錄取田中初半馬及二水初馬訓練營，參與跑步訓練營，為了完成訓練課表，每日管理分配自己時間，每周日透過團體訓練營密集性的操練，啟動身體每個部位的肌肉群，專注每刻當下，勇於挑戰激發出自己的潛在力，察覺身體的變化，讓自己體能達到最顛峰。

分享 facebook

跑步訓練營提供跑步訓練課程，透過專業教練群指導，學習正確的跑步知識與姿勢，提升跑步能力，除了學習精進跑步技巧之外，團練時帶來的力量，有不一樣的體會與收穫，創造出訓練贏，贏得許多精彩之事。

田中初半馬及二水初馬訓練營帶來的啟發~~

專注當下：跑步不只是練體能而已，專注當下察覺自己身體變化，傾聽內心的聲音，抗壓力變強

身心靈成長：心智轉換、遇到困難之事懂得正向思考，看待事情的角度較廣，使自己的內心更加成長，進而幫助他人，樂於跟周圍親友好友分享跑步的樂趣，感染大家一起來跑步運動

學員情誼：執行課表彼此互相鼓勵加油打氣、一起分享好康、一起進行高強肚訓練、一起享受美食

自律性變強：對於執行任何事情較能自律、有耐心、有恆心，勇於挑戰困難，讓自己的心胸更開闊

最開心的是~~請幾位同學分頭匯集每位學員親筆寫出致謝語之照片，發揮所長製作有溫度手感之謝卡，讓教練感受每位學員高度的真誠性，那種感覺是現代資訊發達的時代，無可取代