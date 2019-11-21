訓練心得／跑步守護神─物理治療師

2019-11-21 10:00 運動筆記 張碧蘭



起初學習跑步，啟動身體傳動軸，姿勢不正確，身體上免不了受傷，加上原本已久的舊傷亦跟著來。

進入跑步學堂遇到物理治療師小梁教練，解說身體構造、筋膜是什麼，強調跑前緩身、跑後滾筒筋膜放鬆收操伸展及恢復，滾筒按壓前後皆需喝水，補充身體組織缺少的水份，每日抽空放鬆伸展，透過筋膜放鬆肌肉，恢復維持身體最佳狀態，並預防跑步傷害的發生等等專業知識。

以往對於物理治療師的印象，只是解決病人的疼痛，經小梁教練的指導慢慢了解及懂得如何修護自己的身體，發現物理治療師的任務不止於此，原來還可為患者作出一些預防性的教育。

跑步至今2年多，每遇到身體有狀況，立馬請教物理治療師小梁教練，教練很有耐心不厭其煩的回應，與大家分享幾次的經驗

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跑步學堂018進階班課程期間

因肩椎盤突出壓迫至神經及大臀肌滑脫引起腳趾麻，跑步中腳踝沒力及不定點的疼痛…等疼痛症狀，迫使無法執行課表，教練也告知腳傷勿念課表，待恢復再說，因此間斷訓練心情跌盪鼓底，超懊惱，難過的是我好不容易與跑步建立感情，必需中斷訓練。

後來請教小梁教練，教練看了X光照片後，有可能是椎間盤凸出，要有點耐心做拉腰...等復健，另外，右側髖關節內轉，可能是右側臀大肌失能（不太會用力）造成有彈響髖，這就要做一些骨盆穩定的運動，伸展跟滾筒的動作都可以做，跑步的話建議先減量、可做些肌力訓練。

除了努力復健外，乖乖聽教練的話~~減少跑量、做些肌力訓練及伸展運動，稍有不舒服，立馬請教教練如何解決疼痛，一個月多後，身體漸漸恢復，參加了雲林半程馬拉松無傷痛完賽。

田中半馬訓練營

針對每位學員姿勢與肌肉狀態進行檢測與評估，讓學員認識自己身體那些地方肌力不足，作為日後訓練改善及加強之處。

身體動作檢測~身體前彎(腰椎太平太彎)、背靠牆站(核心是否正確)、單腳橋式(身體抵抗扭轉力量)、趴姿臀肌測試(臀肌力量)以及足弓測試-高足弓、功能性扁平足(腳底肌肉沒力)、扁平足。

利用絲襪套上兩顆網球DIY花生球~使用方式由後頸部背部沿脊椎兩側旁肌肉往下按摩，放鬆下背的肌肉。

二水初馬訓練營

小梁教練指導學員全身放送鬆，學習調適呼吸運用及身體的反應，了解自己身體。這招太厲害

完全放鬆對我而言非常受益需要，上課中有同學還睡著。小梁教練說於睡前花3-5分鐘運用此方式練習呼吸，可以讓身體跟精神更放鬆喔！

我的體驗~忙碌生活緊繃已習慣這樣的模式，未發覺有異樣，訓練週期進入巔峰期，症狀就明顯出現，跑步中胃打嗝、呼吸不順暢。小梁教練引導我如何運用胸腹之間的呼吸吐氣，達到呼吸順暢身心放鬆，還有內臟筋膜放鬆，跳脫以往物理治療的框框，太神奇了。

小梁教練佛心來著

教練提供兩個訓練營所有學員至他的工作室鐵人適能中心一對一免費諮詢治療1次，針對個人問題個別處理。以我的狀況，運用胸腹之間的呼吸吐氣方式引導我學習放鬆、內臟筋膜放鬆、徒手按壓鬆解筋膜沾黏，降低肌肉緊縮，同時提供相關資訊，給予正確觀念。例如工作姿勢調整，核心肌群的如何訓練。

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小梁教練分享跑馬經驗(至鐵人適能中心才有此福利唷) ~~伊姿與蘭彙整

1.撞牆期：全馬約29-30K出現撞牆期，人體的肝醣在此時已消耗完，身體無法即時從脂肪取得能量，此時段出現很累不想跑。跑前須規畫好間隔多久時間補充能量膠，將可紓解此狀況。如何分配補充能量膠：補給站吃鹽錠，下補給站吃能量膠輪流交替。

2.抽筋問題：此狀況有關個人體質、肌肉新鮮度及肌耐力，當感覺快要抽筋的情況(你的肌肉會告訴你)就趕快停下來拉筋再繼續跑！

3.補給站：進水站喝水時 建議是半杯運動飲料、半杯水加在一起喝，身體比較能吸收，此為滲透壓理論(想深入了解請自行上網估狗)。另，要訓練能邊跑邊吃東西，全馬如不補給無法跑完全程。

4呼吸運用：多練習調適呼吸運用，及身體的反應，了解自己身體。

5.完賽後：第一天先做伸展，隔天才開始進行滾筒放鬆，前兩天可以去逛街到處晃晃走走加速恢復，游泳（慢慢游）、單車也行，會比坐著休息不動恢復狀況更好。

給跑友建議

當有發現身體稍有疼痛時或者肌肉持續緊繃自己放鬆無效，即應尋求臨近診所或認識專業物裡治療師諮詢及治療。

✺推薦我的跑步守護神~~鐵人適能中心梁育誠教練(教練未給我扣達唷！純粹是個人受益與各位分享~)