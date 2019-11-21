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跑步小品／重質不重量 月跑量不要騙自己

2019-11-21 10:15運動筆記 Anyta Tseng

之前很多跑者都會說如果要練全馬，月跑量一定要有200這是最基本的。

所以長期以來，我都是用跑量來計算自己的訓練，但是經過二次的全馬的比賽，我發現跑量跟本不見得跑得完全馬，完全是二回事。重點是這200你是用什麼樣的方式去跑？

過去我都習慣每天練跑的8公里，輕鬆跑，這樣月跑量也可以勉強的湊到200公里，現在才知道這樣的方式其實是自欺欺人。

二次全馬，我都在半馬之後，掉速這是必然的，最令我不堪的是我的腳跟本就是累到連走的都覺得有如千斤頂一樣的舉不起來。

雖然這二次我都有順利的完賽，但是都跑關門馬，以及讓我無比痛苦。

經過這二次以後，我開始來改變我的跑步課表，也參考網路上的前輩的建議，我開始一周只跑四天，但是這四天都必須是要超過10公里以上的練跑。

第一天我跑10公里，第一圈我先把速度放慢，不像以往一樣，一開始起跑就馬上的衝出去，這時我發現，5公里以後身體慢慢的熱起來以後，可以越跑越順，而且還可以把速度變快一點，這是我過去比較不可能的，都是覺得很類想要快點跑完就回家去。

第二天我把距離再多3公里，一開始把速度再放慢一點，我很意外的是跑到10公里，我以為我應該要掛掉的想回家了，沒有想到超過10公里以後，不但是沒˙偶掉速，還可以把速度再提昇一點點，而且跑完時不會覺得很累，反而覺得自己好像是還可以再跑。

其實自己心裡一直知道，有質感的訓練，才能讓自己更強，但是懶症一直發作，以為有來跑，就是對自己有交待，其實人最不該的是騙自己的身體，你的身體會告訴你，你到底有沒有真正的努力，誠實吧!唉

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