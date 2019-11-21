跑步小品／關於跑步 廢柴我想說的是......

2019-11-21 10:19 運動筆記 Hui Yu Huang



馬拉松廢柴

記得跑完紐約馬隔天有朋友問我下一場馬拉松跑哪裡，我說拜託我才跑完不要跟我提任何馬拉松的事哈哈哈。紐約馬回來過了一週（沒有跑步），有一天晚上穿短褲短袖從家裡二樓走下來（其實只是要去廚房找東西吃），我媽看到我直覺問說妳要去跑步呀？我說我應該好幾天甚至幾個禮拜都不會去跑步😂！

我，就是個廢柴跑者！

剛跑完紐約馬的我，其實現在一點都不想提任何有關跑步的事哈哈哈，但很有趣的是這幾天遇到幾個有關「跑步」的問題，於是興致一來想寫一些東西。

廢柴跑馬拉松的初衷

朋友A：「度過無數個'想'跑步的早晨後，終於付諸行動啦。」我回答A說：「報名一場馬拉松，然後你就會在無數個”不想”跑步的早晨，出門跑步。」對，這就是我報名跑馬拉松的「初衷」，因為我也不想跑步呀哈哈哈，但為了讓自己持續跑步，只好花錢報名一場大賽，然後為了不浪費錢只好認份去練跑，一點都不是什麼崇高的初衷哈哈哈。A又說：「我的大腦一定會叫我棄賽。」我回答：「但妳的自尊心不會。」沒錯，跑步就是身心靈不斷協調磨合的過程，有時候你腦子叫你去跑步，但身體不舒服；有時候跑到一半腿好痛，但心裡告訴自己要撐下去；有時候腦子叫你棄賽，但自尊心可不服氣。

另外我每報名了一場馬拉松或是大型鐵人賽，我都會大剌剌地在報名完成後公諸在我的臉書，並不是要炫耀，只是要讓我身邊的人都知道我要去參加這場比賽，所以要是我沒有好好安排時間練習沒有在時間內完賽，我的全世界都會知道，這樣多丟臉呀是不是。

所以如果你問我這個廢柴跑者，如何激勵自己持續跑步，答案真的很簡單。

「報名一場馬拉松，然後讓你的全世界都知道，你就會在無數個不想跑步的時候，出門跑步。」

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起跑前包得像坨垃圾，友人更正說是資源，起碼可以回收!

跑馬拉松，我真的只想玩賽呀～～～

朋友B：「雖然有點不禮貌，但我有些跑團的朋友想知道，為什麼妳跑那麼慢還可以在紐約馬獲得NB整套裝備贊助，還可以在運動筆記的網誌發文章並在臉書被運筆推薦。」哈哈哈哈哈哈，我聽到的第一個反應真的是大笑，我是真的跑得不快🤣，但沒想到有人這麼介意。其實呀，所有有報名紐約馬的人都可以參加當初的徵選，我當初還蠻認真寫徵選文的（因為覺得那件外套和那雙鞋子好帥），我覺得應該是當初投稿的文章寫得不錯所以錄取了。

還有網誌的讀者也不是全都是菁英跑者，並不是每個人都追求PB，很多像我這樣對馬拉松沒什麼崇高理想的廢柴跑者（生物多樣性嘛），所以他們大概也要顧慮不同的讀者，因此錄取我讓我寫篇心得文。廢柴都不太喜歡看艱苦訓練和追求PB的文章呀（像我就是😂）！(謎之聲: 其實每個人有註冊都可以在運筆寫網誌。)

我無法說我喜歡跑步，但我享受它！

朋友C:「我真的一點都不喜歡跑步，跑步真的很無聊耶！」我以前也痛恨馬拉松，住院醫師時週末早晨要去台大醫院值班被擋在仁愛路交管的時候都會火冒三丈🤣。小時候看田徑賽轉播只要撥到馬拉松就轉台。現在的我雖然跑了幾年，但仍無法說我喜歡長距離跑步（無法違背良心），只是我現在在跑步中找到一種身心靈的平衡，在跑步時找到屬於自己的寧靜，我可以在跑步時做很多的思考和反省，也可以在腦袋中完成PPT（所以不能跑太快會跌倒🤣）。

記得前些日子跟我的姐妹淘去做岩盤浴，聊到為什麼討厭跑步的我們現在開始跑步，我們一致覺得因為我們老了哈哈哈，我們老到（到底是多老😂）不會一昧地追求刺激和新鮮，而可以體會人生的平淡無奇，可以忍受一些小痛苦，因為能帶給身體健康。我們倆自己亂下結論：跑步就像白開水，平淡無味卻是身體所必需。跑步就像堅硬的雜糧麵包，難咬難嚥卻健康。我們開始欣賞白開水和雜糧麵包的好，我們也開始體會跑步的好，就算我們不那麼喜歡。好啦，我再過幾天就去跑步了！

（手機發文好難用😂）