帶小比旅跑台灣／黑馬半程馬拉松 大家都是黑馬

2019-11-21 10:30 運動筆記 陳嘉齡



上星期六，我和比比去參加台北黑馬的賽事，因那天中午飯店退房後，吃飽飯沒地方去，我就直接到大佳河濱公園的會場，等候賽事的開始。

原本想說在車上睡一覺，但怎麼也睡不著，我只好一直在車上發呆，等到3點左右，人潮開始聚集，我才下車前往會場。

會參加這場賽事，是因為要帶比比北上，就順便報了。

參加這場賽事的朋友並不多，加上太陽很曬，所以我一直躲在小熊的帳篷，等候認識的朋友前來會合。

主辦單位有一款app，說要下載才可以領東西，我弄了好久，一直沒辦法下載，所以就算了。好不容易，等到朋友前來，大家開心的合照，距離開賽的時間也差不多到了。

因為之前已跑過河濱幾次，所以對於路線也十分熟悉，因為參加的人數還蠻多的，一路上也不太能跑，所以也陪著黃凱西看著孩子們，然後我們便邊走邊聊，完成了這個賽事。

跑完之後，覺得好空虛啊！因飯店打電話來，要我晚上九點前到，所以也沒能跟朋友多聊，我便開著車前往彰化，離開了台北。

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謝謝辛苦的志工及攝影師為大家服務。

謝謝凱西陪跑。

謝謝一起拍照的朋友。

#2019黑馬半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣