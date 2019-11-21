帶小比旅跑台灣／鹿港馬拉松 跑者一路掉杯子

2019-11-21 10:34 運動筆記 陳嘉齡



上星期六晚上，在飯店規定的時間趕到彰化，辦好住宿。

因為還沒有吃飯，就用了飯店附的早餐券到對面的阿璋肉圓包了肉圓和魚丸湯回飯店吃。

吃完晚餐幫小比洗完澡，我們也早早睡覺。

但是飯店的床很硬，所以我翻過來翻過去怎麼也睡不著，好不容易入睡了，一轉眼鬧鐘又響起，我只好把東西收拾好，然後前往當天的目的地—鹿港。

到了鹿港體育場時，因為會場還在佈置，看著陳信仲大哥，似乎整晚沒睡，忙進忙出的，真是辛苦。

接著看到了許多認識的跑友，然後大家開心的合照聊天，這時候李明原原哥拿著他的自拍神器出來，結果拍了好幾張，全變了靈異照片，他老人家森氣氣，說不拍了就又把他的自拍神器丟回包包裡，然後大家都在笑他，也不知不覺就到了起跑時間。

這次蔡美玉及陳昆信，張儷馨陪著我們一起跑，因為起跑前，我忘記拿環保杯，又忘記把自己的帶下來，想說沒得喝水了。結果才想沒多久，路上就撿到了一個，果然是天降神杯啊（其實是人家不小心掉的）

過沒多久，又撿到一個，路上一直不斷看見地上有杯子，怎麼那麼多人掉杯子啊！他們待會沒辦法喝水怎麼辦？

到了補給站，貼心的主辦提供了少量的紙杯供大家使用，也解決了我的疑慮。

我們就一路說說笑笑的，沿路追趕奔跑，然後在路口遇到陳俊瑋，他還特地跑到很遠幫我們拍照，真的很謝謝他。

沿途經過有水煎包的補給站，因為要等十分鐘，我們趕著回去，所以也就沒吃錯過了。

快到終點的時候，也遇到了侯冠宇和另一個攝影師幫大家拍照，真是辛苦他們了。

快到終點時，又遇到了Steve Hsu，他自己在跑又幫大家拍照，看到他消瘦的模樣，真的想跟他說你真的夠瘦了，不要再減肥了啦，也謝謝您幫大家拍照。

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然後，我們就到終點，完成了這次的賽事。

謝謝林妤安和劉進忠特地拿伴手禮給我，真的很感謝你們。

再一次謝謝坤信，儷馨及美玉陪跑和幫忙推小比，我才能順利完賽。

謝謝一起拍照及加油的跑友。

謝謝信仲大哥所舉辦的賽事。

謝謝辛苦的志工和交管為大家服務。

謝謝各平台攝影師為大家服務。

#2019鹿港馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣