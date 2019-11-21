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賽事心得／屏東馬拉松 又是痛苦的一場

2019-11-21 10:39運動筆記 李忠憲

繼上週澄清湖骨鬆半馬賽後，因怕腳又不適，所以整週都休息，想要複製骨鬆半馬好的回憶，但人算不如天算，後面卻是始料未及。

一開始都在我的掌握之中，參加過試跑活動，以及起跑點的交通都還算ok，甚至到會場時間充足，還先體驗到超級乾淨的廁所，真是開心😊。起跑後天氣涼爽，我身體輕盈、腳有力，雖然如此但不暴衝，因為全馬不比半馬，一下子就結束，所以按自己的配速跑，還遇到鳳慢的前輩，本想有機會跟前輩一起破4，但是前輩腳步輕快，像在飄移似的，一下子就飄走，我不想飆速跟上，又繼續配速跑。整條賽道上一直都有人在跑，所以我跑得不孤單，但來到5K左右，身體舊傷造成的肌肉緊繃有所徵兆，我無可奈何下，只好採取保守策略，一直到10多k情況有些加重，我只能期待它撐到終點......

一路上賽道雖然有上坡，但是對我來說都算還好，不過右邊肌肉的緊繃感仍然存在，無法任意的飆速，只能保守的慢慢跑，一度在原住民文化園區中緩跑，還以為自己在逛街、看風景，加上折返的跑者一個個出現，我好奇的看看領先集團的優異跑者是誰，有些網路上有看過名字，哇.....原來這就是本尊啊！果真優秀、厲害。

緩跑出園區後，遇到蠻長的上坡，之後緊接著下坡，兩者坡度都不大，還好，跑著跑著半馬過了......來到25k時，心中有些按耐不住，此時的我那些不適感好像都麻痺，此時開始邁步飆速，以高步頻的方式前進，效果不錯，超過幾個跑者。

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~過了半馬對我而言就是......未知的世界~

衝到約30k力氣好像不夠了，最重要的是雙腳肌肉多處抽動，就算有力雙腳也承受不住，再加上屏科大的長緩坡，簡直就是雪上加霜，此時的我下盤已多處緊繃，這時腦袋出現前輩說的─撞牆期，原來就是這樣啊！長緩坡完換長下坡，開始出現緊繃疼痛，身體右半邊已廢，只能偏向左半邊多努力點。

跑出屏科大，剩下最後約6k照道理要衝的，但可能嗎？

左半邊因為過度使用，開始出現似電流般的抽動，我在尋找麻痺之物─肌樂，想要噴一些來舒緩肌肉，但屏科大門口噴過一次之後就遍尋不著了......

就這樣左右腳抽筋，大抽小抽不間斷，每一步都像準備要爆掉似的.......撐到最後2.5K...2k....1k...路途上的志工都熱情的替我加油，但我卻臭臉已待，因為好痛苦啊！心有餘而力不足，想要結束卻一直抽，在途中沒人處，一度激動的啜泣，瀕臨極限了......

來到最後一個轉角就是終點，一樣的志工加油聲不間斷，我仍痛苦表情，以抽筋的雙腳搖晃過終點，還是想哭、想大叫。

賽程中漫長的時間，我思考著為什麼有人會週週跑馬？難道這麼喜歡自虐嗎？我不知道，但得到結論是我比較怕「吃苦」，還有成績也給我不少壓力，所以還是量力而為吧！距下個月萬丹半馬，還有一段時間，應該可以暫時休息一下了......

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