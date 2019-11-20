賽事心得／Mizuno 馬拉松接力賽 決勝魔王上坡

2019-11-20 09:40 運動筆記 Jimmy Chen



每場賽事都有歡笑有辛苦！美津濃接力賽也不例外！在訓練營的倒數第二堂時，比賽分組確立，我被分在第三組，隊員也都相認，課後開始分別認領棒次，認領的標準是誰有跑過就挑自己熟悉的那一棒，我，16年跑第八棒！就自願扛下第八棒責任！

賽前的週五，為了熟悉彼此，就約了一次團練，也分別把物資交給大家！來集合的時間不同也就先各自熱身，等到了大家都到了！就拍拍照！想再練的就繼續練！當然無緣的 陳彬彬 彬哥也來一起團練！一起緩跑！一開始大家都6分慢慢推！我的公里數快到時！看手錶！5：20，此時彬哥跑在前頭！原來最深藏不露的是彬哥啊！你當候補真的可惜了！而團練時大家一邊拉D賽！一邊說著！其實決勝棒在女生棒！我們隊的亦枚頓時感到壓力非常大！😂😂😂開玩笑的！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

到了比賽當天！2：30出發！沿途吹著海放前進，本想說，應該需要穿著雨衣熱身，距離開賽時間越來越近！氣溫也跟著升高！也不需要穿雨衣熱身了！開賽前運筆招集大家前往拍照！在比賽影片中把我們隊亦枚拍的真是不錯！早知道我也留下來了！

時間到了第八棒的接駁車時間！第八棒的四人就協議，用走的去接力區順便當熱身，走著走著，開始說著40雙鞋的謊話！二：說好摟一起牽手進終點三：到時候開始出現暗器四：不管怎樣，不管多慢都等，一定要手牽手進終點二：就是40雙鞋了，人人都有#跑者的話不能信啊

說完了謊話，大家開始看棒次！第一組交棒，第二組交棒，第四組交棒！！！第三組！！還沒交棒！😂😂😂之後就索性不看了！聽其他組報成績就好啦，丟筆，沒有啦開玩笑的！還是持續觀察戰績，因為兵不厭詐，這是戰爭😂😂😂，也看著預估自己該熱身的時間

時間差不多時，就開始熱身，進行震盪訓練！熱到差不多2k時聽到469！驚！那我不就差不多了嗎？本想熱到3k差不多，拿出手機觀看！果然已經6-7交棒，練完最後500，就到接力區等待！直到遠遠的看到熟悉的跑姿，果然是 蘇子欽 到來！交接之後瞬間衝出！拿著接力帶，心想誰綁的這麼短！不管了直接硬撐戴上

一出去看錶！4：20！太快太快！趕緊放慢！看著前方跑者，開啟拔人模式！拔拔拔！跑著自己穩穩的配速！心中只想著，穩穩維持，不要被剛剛拔起來的人再追過就好！一聽到腳步聲！大驚，難道是剛剛被我拔掉的那個追上來！一看不是！還好還好！持續穩定前進，在四個小丘陵時穩穩的咬著前方跑者，總算度過丘陵，左轉平路繞一圈，就又被甩開！準備對付最後大魔王！終極上坡！因為自己以前跑過！知道怎麼跑這段比較輕鬆！也告誡許多人！其他組的認識的！就是抓著一個咬住就會比較輕鬆！

分享 facebook

但嘴巴說的輕鬆，看著前方跑者，想咬住！卻咬不到！始終差那一點就咬住！啊啊啊！追著追著大坡也過了，又轉最後下坡，開啟衝刺！刷過最後一人，接過獎牌之後一陣乾嘔！此時出現 陳宏一 一哥！欸，吉米來來來！趕緊拍一張！我都快屎掉了！只好隨便擺個Pose！最後完賽時間3：20雖然距離目標有點距離！但是很不錯了！

最後謝謝第三組的大家！沒有你們我們無法完成，雖然我們是四組中最慢的！但有你們接力賽才完整！下次彬哥、湯湯你們一定要入棒次一起跑哦！

謝謝運筆的訓練營，貼心為我們準備帳篷！賽後洗澡浴室！美津濃接力賽我們下次見