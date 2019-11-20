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訓練心得／田中初半馬訓練營 改變，從這刻開始

2019-11-20 09:17運動筆記 江庭瑜

畢業後入職場的夜晚還有一些時間，偶爾可以輕鬆跑個三、五公里，夜晚跑步雖然很孤獨，但可以和自己對話、宣洩壓力，培養運動的好習慣。不過，初入社會總是有些跌跌撞撞，而後換了一個工作，卻是我人生最黑暗的低潮期，工作有時到凌晨一兩點不誇張，睡不到幾小時睜開眼又凌晨起床上班去，連睡覺的時間都沒有了，還談什麼運動？工作的繁忙壓的我喘不過氣，甚至感到很憂鬱，什麼事情都難引起興趣，加班費賺很多那又如何？生活完全沒有目標沒有動力，大夢驚醒不能再這樣了…

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於是放了一個長假，找到一個準時上下班的新工作，能讓我下班後從事自己喜愛的運動，就這麼剛好的一個機緣，讓我可以參加田中馬訓練營。

「跑」這個字，是我進公司的第二天，首次開會衝動說出來的，原本抱著說說做效果而已，當下只有我自己沒當真，哪知道這麼一栽就是長達三個月的訓練。

一開始的先修課整整兩天，聽了很多關於跑步的知識與經驗等，同學們跑步的熱誠及想報名訓練營的初衷，在這之前，我單純的就只是衝著那一個「跑」字，還有換補休才在這裡的。輪到我分享時，才想起「其實我也曾經喜歡跑步的」，說到喜歡短跑勝過長跑，但畢業後沒機會了，甚至會好奇一起夜跑的夥伴們，明明討厭測驗1、200百公尺，也跑得不快，卻能跑操場好幾圈都不用停下來休息，而我怎麼可能辦不到？因為「我要變強、我想知道我也可以」，所以我在這裡了。

訓練的課表從基礎期、進展期、顛峰期到比賽期，其實一開始的自主課表時連逢暴雨天，踏出去淋雨要多少勇氣，週日團練不是艷陽天就是下雨天，很多時候腦中都會浮現：「我是誰？我在哪？為什麼我在這裡？」等數百個問號。也許是每周的團練都太開心了，和同學們分享這周課表跑得如何？遇到甚麼狀況排解，團練完再一起去吃田中美食，那一起為同一目標努力的感覺，週日八點田中高鐵站報到，是比自己練跑還要期待的事。

我從沒想過身為一個台中人，坐高鐵會在彰化高鐵站下車，而且每周都來持續了三個月。

也沒想到，整個12周的課程，只缺課一次，而那次是出差無法前來。

從不情願、懷疑及想逃避（還生無可戀地問老闆：我最多可以請多少假？偷問教練：我可以用走的嗎？）到只要想到如果一天沒練跑，就會罪惡感極深，好像會落後很多，多晚都拎著跑鞋和輔助工具去完成課表。還有一直說早晨練跑「我起不來」的人，竟然也清晨五點準時集合，成為北屯戰隊的一員，我是誰啊？自己都不自己了。朋友都問我到底在拼命什麼啊？我也不知道，只想知道自己能耐在哪，而變強的確是會上癮的。改變的不僅是跑步姿勢外，心理上素質好像也提升許多。

還好我選擇參加了田中馬訓練營，才能認識到這麼多熱愛跑步的同學，瞭解到運用正確的跑姿，跑步講究科學化、經濟性等，也許我對跑步的相關接收是全班最少，什麼關於名人跑者、書籍、電影或專有名詞(破PB、步頻之類的)如此陌生。也很多人跟我說「好好喔！這種加班可以運動又能換補休」，我也覺得這種加班真是太好太難得了，最慶幸的是，因為在這裡，也重新找回我對跑步的興趣，我想，我喜歡跑步，從來都不是因為可以跑得快或跑得很遠，而是跑完帶來的快樂和舒暢感，是無法單純用言語形容的那種滿足。

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田中馬

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