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跑步小品／保養膝蓋的日常生活 就是那麼樸實無華

2019-11-20 09:49運動筆記 Anyta Tseng

保養膝蓋的生活日常

當初剛開始跑步的時候，對於受傷這件事，完完全全的沒有概念，那知道跑的第一天我就受傷了。

當初對於跑姿，速度這些是什麼都不知道，就在第一天練跑跑完，就覺得左膝蓋的內側隱隱的作痛，當天還不以為意，那知道第二天早上起床的時候，痛到無法下床，這時才知道事態嚴重。

至今，我的跑齡雖然只有一年，但是這個傷確一直跟著我，時好時壞，一且都只能跟命運賭了，有時出賽時狀況好時就可以全程的不痛完賽，如果是遇到時機不好時，痛到只能當步兵的走完全程，那真的是生不如死，很痛苦。

也因為這樣，所以我養成每天保養，我不知它何時會好，以及能不能好，但是我要每天的愛他，他才不會搞怪。現在就來介紹一下我每天保養膝蓋的日常

1.跑完先冰敷，因為跑了十公里以後，我的膝蓋都會隱引的作痛，應該是屬於發炎現象，所以我都會先冰敷15分鐘

2. 按摩:這時我會先用便宜的清涼膏類的，把雙腳從大腿到小腿的地方按摩，尤其是只要按壓會酸痛的點，我會加強，再來最重要的就是加強大腿跟小腿筋的放鬆。過去我不知道原來放鬆對腳原來是那麼的重要，都一直以為要大腿硬硬的才是肌肉，增加肌耐力，自從我放鬆以後，我很意外的放發現，第二天可以跑的更好，而且腳也比較不會酸跟痛。

3.接著我會去洗澡，這時再利用熱水，再次的按摩雙腿。

4.熱敷，洗好之後，利用身體熱，這時會用50度左右的熱水，熱敷膝蓋。

5熱膚完以後，會抹上熱感的葡萄糖氨的按摩藥劑，再次的按磨。

之前覺得這樣很麻煩，但是隨著跑步的次數增加以後，其實這已經是我的生活日常，每天保養他們，只想每次都可以無傷完賽。

膝蓋保養示意圖 unsplash
膝蓋保養示意圖 unsplash
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