唐星兒路跑 需要更多理解與支持

2019-11-20 10:00 運動筆記 Sunny Lin



成年唐星兒，智能障礙兒為什麼要路跑？

1、6，70歲沒有運動的老人家，體能不好，我們不也是鼓勵他們運動嗎？

2、很慢的跑跑步，簡單又不花錢，想運動，肯運動，能踏出家裡一步的人，很多人都在跑不是嗎？

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越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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3、看到視障朋友，身障朋友參加路跑活動時，我們會覺得很棒對他們喊加油，不是嗎？

4.我們會給自己訂目標，讓自己持續努力，體能腿力變更強，給自己一個挑戰跟達成的成就感不是嗎？

所以我們半年前訂了個目標....

崇愛中心唐星兒及中重度智能障礙兒，努力半年有些從走路我們很擔心會跌倒，要旁邊看很緊，小小跑20公尺，30公尺，到可以跑200公尺，300公尺最後一個月練習能超過3公里一路走來，跑來，多麼不容易這群大孩子需要理解與支持他們是弱勢中的弱勢他們對社會對別人沒有任何要求或期望，他們自己不會為自己發任何聲我們帶的這群大孩子有連口語能力都沒有，所以他們當然無法替自己發聲但你對他們喊加油，他們會開心的回你一個大笑，你手伸出來，他們會給你一個High Five你願意擁抱他們，他們會溫暖的記住你，每次看到你都開心的笑他們需要家庭，社會，政府對他們的永不放棄！

感謝他們中心大家長詩儀主任勇敢的支持他們路跑感謝二位協助訓練的教保員政儒，茗皓用心的帶他們練習感謝無私的志工們，出錢出力用心來陪他們，帶領著他們練習茂文，姬慧，涪蘭，承佑，國書，彥捷，Misa，雅菁，Maggie，美莉姐，一婷，承蔚半年前，我寫下這一張，，，，，，半年後，我們真的要帶他們挑戰5k路跑賽了！每個人都可以更好，唐星兒，智能障礙兒也可以！

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11/18，總統來看他們練習，幫他們加油打氣

沒有任何政治立場，但總統講的這一段蠻好的，蔡總統致詞：「每個生命都是平等，應該受到公平對待的機會，感謝第一社福基金會對這些選手的照顧，進步的國家更應該給予這些患者照顧，也盼望社會給予支持，給予舞台。」

總統接受聯訪時表示社會更應該幫助不方便的身心障礙者，「他們的障礙，其實，不是他們的問題，是我們的問題。」

看到唐星兒 智能障礙兒 路跑，請喊~"加油!!"

11/24，週日，浮洲橋，7:00起跑，歡迎大家來賽道上為他們加油打氣!