2019 MIZUNO 馬拉松接力賽 臺灣師大勇創隊史紀錄

2019-11-20 09:31 運動筆記 鄭睿承



一年一度的MIZUNO馬拉松接力賽，常被稱為「台灣版箱根」，將全長42.195公里的馬拉松分為八棒進行，對於以個人為主的田徑項目來說，是展現團隊精神的一項的重要賽事。「美津濃接力賽地點位於金山北海沿岸，上、下坡及順、逆風是跑者必須克服的重要因素。因此在棒次安排上，必須要熟悉隊員的個人特性去做安排。」

今年臺灣師大代表隊共派出了A、B兩隊參賽，其中A隊在賽前就預估能夠大破隊史的紀錄，最終以2:22.41打破了2016年所保持的2:23.37的隊史紀錄，並獲得了大專男甲第二名的佳績。

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A隊：陳彥維、曹苡証、羅珮慈、周鴻宇、曾廷瑋、黃荷雯、蔡詠旭、江英瑋 B隊：陳彥宏、陳柏翰、吳佩珊、李欣容、黃正迪、周冠伶、賴虹智、許茵茵

談到此次的陣容組成，隊長李雅婷提到「A隊擁有1500、3000障礙、5000的好手，也有800、1500的優秀的選手，隊伍相較於去年些微不同，實力更加堅強；B隊則是由中長跑、中距離、短距離，甚至還有跳部的選手組成，B隊的選手是不強求成績，是挑戰自己也是訓練意志力的一個組別。」

接力賽以折返的方式進行，再加上北海岸的地勢上下坡起伏大，以及來回的風向皆不同，每一棒所需要的能力以及攻略方式也都不太一樣。

第一棒 : 金山活動中心(起點)－廖添丁廟 (約4.9公里:男)

第二棒 : 廖添丁廟－草里漁港停車場 (約5.1公里:男)

第三棒 : 草里漁港停車場－石門洞 (約4.7公里:女)

第四棒 : 石門洞－交通部麟山鼻遊憩(約6.0公里:男)區

第五棒 : 交通部麟山鼻遊憩區－石門洞 (約6.8公里:男)

第六棒 : 石門洞－草里漁港停車場 (約4.7公里:女)

第七棒 : 草里漁港停車場－廖添丁廟 (約5.1公里:男)

第八棒 : 廖添丁廟－金山活動中心廣場(終點 (約4.9公里:男))

跑第一棒以及第八棒的選手，雖然路線相同，但對於於坡道的攻略來說，第一棒是一出去就是下坡，彥維提到「路線剛出去左轉就有一個下坡，路線都蠻平穩的，沒有太大的起伏，沿路上會遇到兩個上坡，最後一個是下坡繞到海邊」對於中距離的彥維來說，整段路程辛苦的就是「三公里到四公里的過程是讓我體力與心肺最煎熬的時刻。」師大田徑隊的學長哲安表示「第一棒，需擁有突圍及跟跑的能力，一開始若被拉開一段距離後，要再追是有一定難度的。再來考量到下坡路段較多，在肌力、速度上必須要較為突出，跑者若能夠藉由離心力及肌力的搭配，絕對攸關整隊的氣勢。」

而第八棒的最煎熬的就是最後的一段上坡，英瑋表示「前面1公里多都是平路，再來會遇到一條很長的橋，上面會一下上坡一下下坡的狀態，這時候也是最難跑的時候了，這也是考驗體力調配的時候了，因為在進終點前還有一個大上坡，那也是最累最難跑的時候了。如果要跑這棒的話，可能需要針對上坡去加強，還有間歇和體能都是一大關鍵。」哲安提到到「對於實力相當的隊伍來說，此棒是勝負的關鍵，後段至終點皆為上坡，考驗的除了是肌力和心肺耐力外，生、心理的壓力，團隊的壓力，都是最後一棒必須一肩扛起。」

賽道較平穩的二、七棒，看似相同卻可能因為天氣的因素而有所差異，跑第二棒的苡証出發時天氣較為陰涼，而輪到第七棒的詠旭時已經是將近30度的高溫，詠旭提到「一路上都是平路，路線我覺得很好跑，但因天氣炎熱使得自己在中後段出現掉速的狀況」B隊的欣容提到「路程中，坡度沒有太大的起伏，一路上都是順風，跑起來也還算輕鬆，望著前方的道路和右邊的風景，使命和體力的奮鬥，過程只是想著要趕快交給下一棒!」

第三和第六棒皆為女生棒，第三棒的珮慈說「剛開始會有一段的緩上坡，再來是會遇到一座橋，橋上是先上坡在下坡 之後在轉個彎就到了要交接棒次的地方」，代表B隊出賽的跨欄美少女佩珊也表示「在這棒主要注意的地方是需要經過一座橋，所以就有上坡及下坡的挑戰，坡度其實不大都是緩坡，不過平時對於斜坡的訓練要再更熟悉一些。」

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第四和第五棒的路線，差別在於第五棒需要經過一個將近500公尺的上坡後再折返，鴻宇這樣說「第四和第五棒的距離比較長跟坡度比較陡一些，在配速上需要更加的穩定才不會容易因為上下坡亂了節奏導致跑起來很累。」而針對扛第四棒所需之能力，鴻宇提到「這一棒之距離較長且上坡較多，平時需要跑上下坡路線的配速跑，不僅可以增加肌力、習慣上下坡，讓自己在高低起伏的路線配速能更穩定。」第五棒抱病上陣的廷瑋則表示「跑得當下很痛苦，很想停下來，很想跳車但覺得這是關乎團隊榮耀，於是閉著眼睛把它撐完，跑完當下，突然很佩服自己，因為自己的意志力又更好了。」

談到美津濃接力賽，哲安這樣說「氣候及溫度攸關著熱身的時間及狀況，每一棒的出發時間皆不同，若能夠隨時掌握前幾棒的比賽狀況，相信對於熱身的準備會有很多幫助；去程多為順風，也就是1-4棒，回程多為逆風，5-8棒。當前方有不錯的跟跑對象時，能夠跟跑也是很不錯的選擇，在逆風時，輪替擋風也是很棒的戰術運用。當你感到身體機能在下降時，不妨試著稍微減慢配速，若後方有人跟上來，也可以再選擇跟跑，讓自己不要因為失速而放棄了上、下坡皆考驗著跑者的肌力、心肺耐力、意志力及鬥志等。除此之外，技術及經驗的展現，例如：步幅及步頻的搭配切換，也是重要因素之一。順、逆風應對技巧：逆風稍為保守的跑，維持好步幅、步頻，身體微前傾抵抗風阻。而順風就放開的跑吧！」

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