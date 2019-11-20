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製鞋、鞋盒更環保 與你一起用跑步守護地球

2019-11-20 10:10運動筆記 小布

或許你也像小布一樣設置 7 點鬧鐘只為了偷能量，參與螞蟻森林的 5 億分之一。雖然是個遊戲，但是正是這種愉快的方式，讓你更願意為守護地球做些什麼。

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同樣，作為一家企業，BROOKS 也在盡力為地球做些什麼，BROOKS 全球總部大樓就是這樣應運而生的，它位於西雅圖市，是第一座完成“西雅圖生活建築試點計畫”的商業開發建築。

這棟大樓配置了高效的 LED 感測器、還有比標準 HVAC 系統更節能的加熱與冷卻系統及大型窗戶，真正做到了從各個方面減少能源消耗。不誇張地說，這座辦公大樓能比普通辦公樓節約 79%的能源。

更可愛的是，這棟大樓還能更新自己的“能源支出情況”。每一天，自助餐廳的螢幕上都會更新監測能源使用情況的資料，來讓員工們瞭解大樓的環保進度，引導人們進一步節約用水用電。

BROOKS 全球總裁 Jim Weber 是環保事業頭號擁護者，他為 BROOKS 設定了一個“五年目標”，志在盡可能減少企業對環境的影響，還要通過企業的力量引導行業的綠色發展。忍不住誇獎一句，真是一位有格局的好領導者。

這不是一時興起的大話，BROOKS 在資源可持續發展這方面的確做得很不賴，甚至可以說是行業佼佼者。

在選材上，BROOKS 有選擇性地篩選原材料，積極推廣使用可回收材質，符合 bluesign®認證。要知道，bluesign®是評估紡織行業化學品使用情況的全球領導者，bluesign® 標準可以使紡織業者將對環境的影響降到最小，保護人類健康。

不僅僅是紡織品，自 2017 年起，BROOKS 產品中採用的所有皮革也通過了全球最嚴苛的皮革管理體系認證——LWG 認證，並達到了金牌的最高標準，LWG 認證在節能、減碳、環保、管理等多方面都提出了要求，可謂皮革製造中的試金石。

2018 年，BROOKS 產品中採用 100%可回收聚酯纖維的比例從 7%提高到 18%，計畫到 2023 年，這一比例將上升至 100%。這意味著 BROOKS 的每一件商品都是可回收且可持續利用的。

在製作上，BROOKS 減少車間浪費，最大限度地提高材料效率。2018 年，BROOKS 產品的原材料利用率為 68%，計畫到 2023 年，該原材料利用率將提高到 75%。也許看起來只是幾個百分點的增長，但這相當於將無數雙優質跑鞋從曾經被浪費的材料中奪回生命。

BROOKS 鞋盒由可回收再生材質 製造，鞋盒尺寸進一步優化，同時大幅減少化學用品的使用。自 2009 年起，更輕便的紙板材質、100%可回收再生材質製造的鞋盒及去除鞋內填充紙，至少節約了 1350 萬磅原材料和 465,000 棵樹木。優化後的鞋盒尺寸也使集裝箱每次可多送達 15%以上的鞋盒，減少運輸能源消耗。

守護地球，也守護每一個Run Happy的你

1914 年創辦，為全球 50 多個國家提供專業運動裝備的 BROOKS，除了熱衷於可持續發展環保事業，同時也堅持回饋社會，長久以來都把公益項目放在心頭上。

2018 年，BROOKS 捐贈了總額超過 1,100 萬美元的現金和產品，並贊助了 2018 年美國特奧會。特殊奧林匹克運動是基於奧林匹克精神，專門針對智力殘疾人士開展的國際性運動訓練和比賽，BROOKS 鼓勵更多的人發現自己的運動才能，通過運動將勇氣和自信傳遞給全世界。

不僅僅是殘障人士，BROOKS 也關注著青少年體育教育事業。BROOKS 成立了“年度教練”（Inspiring Coaches）評獎專案：為最鼓舞人心的體育教師及其所在的高中田徑隊提供跑步裝備、現金獎勵，以及 BROOKS Inspire Daily 會員資格。

在此基礎上再設立 Booster Club，給予更多熱愛跑步的高中生幫助。BROOKS 已經通過該項目捐贈了總共 130 萬美元的高性能跑步裝備和現金，為來自 97 支青少年跑者隊伍的 4,500 名青年跑者提供了支援。

展望未來，BROOKS 將與全世界跑者一起，負責任地奔跑。

本周跑者互動：你接受原材料回收利用的跑鞋嗎？

※本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。  

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