訓練心得／田中初半馬訓練營 人生第一個初半馬達成目標

2019-11-20 09:20 運動筆記 Benli Liao



訓練營經過12週教練們的洗禮，終於告一個段落， 但是這不是結束，而是準備迎接田中馬的提醒。首先在賽前前一天，訓練營準備一場賽前說明會，由教練們為大家進行最後的提醒，告訴了我們應該要注意的細節，讓訓練營的夥伴們對於田中馬的緊張心理稍微得到舒緩，也期許我們能順順利利完成比賽，隨著說明會的結束，我也來到田中馬入口，心裡也不知不覺感慨，原來我已經撐了過來。

歡樂時光總是過得特別快，一覺醒來面對即將是人生中第一個初半馬的挑戰，早上五點抵達會場，天色還黑濛濛的，人沒有很多，然而隨著時間步步逼近，學員們也陸續到達會場，很感謝攝影師小咪，替我們拍了張很霸氣的合照。

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叭 !叭 !叭 ! 10..9..8.7.3....2....1!半馬組起跑了， 所有的事都拋諸腦後，享受當下，高高興興地跑步，吃好吃滿， 跑好跑滿。

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很高興在賽前，訓練營為我們準備了，初半馬加油布，一路上有很多人為我們加油打氣，真的是很感動，讓我有了動力，一路跑跑跑到了16K的里程碑，這是我訓練以來跑最長的一次，直到的第一關卡「贊天宮」，在這邊有個長上坡跑不動只能用走的，目送夥伴離我越來越遠，我發現左腳也到懸崖邊，很怕一個不小心就陷入萬劫不復，所以我決定下坡減緩速度，讓自己雙腳能放鬆，一路緩跑，終於終點就快到了，終點前的1公里，田中馬的人情味在這裡嶄露無遺，吃不完的補給、源源不絕的加油聲，讓人非常感動，果然是最具人情味的馬拉松。

看到眼前的終點拱門，我才發現這趟旅程終於要結束了，這幾個月訓練目標不就是為了這個嗎？開始拔腿衝刺，通過終點，迎接我的是教練，教練給了我一個大大的擁抱，為我戴上這意義非凡的完賽獎牌，好感動超級想哭，我達成目標，我跑完半馬了。

要感謝這13周訓練我們的教練們，每到團練時刻辛苦教導我們跑步的知識，並不厭其煩地糾正我們，我還記得心靈課程，總教練告訴我們一句話，改變是痛苦的，但變強會上癮，我終於成功邁出自己的第一步，改變自己，我能改變，你們也可以。