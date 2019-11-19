訓練心得／田中初半馬訓練營 人生初半馬見紅完賽

2019-11-19 06:00 運動筆記 Mini黃ZM



花了三個月的時間，完成了一場超半馬賽事，22.6K真的是沒有在開玩笑的。

在這12周訓練營的時間裡，最大的感受莫過於科學化的訓練，讓我不再是必須經歷以往那沒有滾筒按摩、沒有收操的土法煉鋼訓練生活，不用再每天帶著全身所有的傷痛再硬撐回到操場上的操練，以及學習到不再用錯誤的姿勢跑步，讓雙腳不再受到傷害，更感受到了跑步是一門大學問，讓只曾受過小學時短期短跑訓練的我收穫不少。

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這是一個貌似沒有帥哥之我年紀最小的田中馬拉松初半馬官方訓練營。

起初擔憂無法融入大家，因為年紀都比我大一點點點點點，吃過的鹽肯定比我吃過的米還多，但似乎是我多慮了，就像音樂無國界，那麼跑步也無年紀。

賽前，一直在擔憂一件事，就是身為偉大的女性都會擁有的生理期，一直在注意日期，結果還是碰上了，思考到底要不要吃延經藥或是止痛藥，後來還是決定不吃了，因為我從沒吃過這兩種藥，就…盡力跑吧，緣分到了，凸台自然就上了。賽前一晚，其實覺得疲累也想睡，但不小心東摸西摸確認隔天要帶的物品就拖到11點多才睡，躺在床上一直呈現半睡半醒的狀態，有意識地感受到真正睡著大概只睡了2個多小時吧，因為隔天早上五點以前就要到集合地點的大賽會場，實在沒什麼睡，可能是賽前的焦慮與緊張，抑或是興奮吧。

比賽當天，3:50起床，早餐趕緊塞一塞東西帶一帶，就趕緊出門了，很順利的停到了離比賽會場很近的停車位，畢竟1萬6千多人的交通不是開玩笑的，稍微晚了點，停車位可是一位難求啊！到了就趕快把晶片別上鞋子(謝謝同學幫我別上，多了愛的加持)，接著貼上同學好心給我的肌貼貼在雙腳大拇指上，防止水泡增生，教練帶操、拍照、上廁所結束後，回到集合處，教練進行Yoyo點點名，點到我的時候完全沒感覺，完全不知道是在叫我，精神有點恍惚，可能是緊繃加上沒有睡好，完成點名後就出發去比賽起點了。

再一次站上比賽起跑線已經是好久以前的事了，有賴於身為訓練營的學員而有站在最接近起跑線的機會，而且是在搖滾區，實在難得！如此盛大的賽事，是第一次參與，終於體會到田中馬拉松為何為人人口中所謂的嘉年華賽事了，氛圍真的很不一樣，當一開跑，謹記教練說的：「千萬不要被洪流帶走！」，所以慢慢地起跑，相信大家此時都還看的到我的車尾燈吧~慢慢行駛中。

這個比賽過程是一場與自己對話的拉扯，隨時都可能遇見身體上的突發狀況，只能憑著自己當下因應對策做調整，原以為能一直維持在我預設的配速上，殊不知事情不是憨人所想的那麼簡單，尤其在那看似第16公里和藹的爬坡，居然是個大魔王，花了將近六分半，爬著爬著就像蝸牛一樣緩慢，但還是告訴自己要努力不准停下腳步，努力抬起腳，雙腳再怎麼慢這個坡終究會過去的，心裡想著台灣極地馬拉松冠軍陳彥博曾經說過的一句話「心沒有放棄，身體就會跟隨。」勉勵自己撐下去。

由於背上別上了訓練營所準備的加油布「初半馬，請為我加油」，真的聽到了不少人對我說加油，還有民眾沿路熱情的加油聲，真心感謝這些看似平凡卻能夠在我跑得很吃力時的加油話語，讓人瞬間有了力量，再度向前跑，每一句簡單的加油，都是我們身為跑者在馬場上的最大鼓勵！但也聽見了幾個有趣的回應與對話，跑著跑著…妹妹你這個配速初半馬嘎那不太對哦，有點快哦~我心裡暗自竊笑並面帶哈哈聲回應，這名不認識的跑友便隨之而去，跑著跑著…我的老天額啊！怎麼被擋下來了，是那該死的紅綠燈，原以為如此盛大的賽事不會有紅綠燈的纏身(被擋了三個)，結果還是被紅燈停下了，踩著踏步等待綠燈的同時隨即聽到後方…夭仙哦…這個初半馬一定破2，於是我心裡又暗自竊喜了一番哈哈，跑著跑著…又傳來一聲…哇初半馬已經回來了欸！不好意思我又暗自竊喜第三番了哈哈哈~繼續我那馬不停蹄的馬步向前跑，跑到我已經不知道每一站豐富的補給站到底有什麼好康的了，連龍蝦、牛排一大堆好料的都不知道在哪裡，我只知道，在你們的肚子裡啦！

長達22.6公里的路途裡，聽到擦肩而過訓練營的夥伴們給我的加油，賽道上不認識的跑者給的鼓勵，民眾的 大大打氣，終於跑到了最後一哩路。跑進那市區充斥著鄉親滿滿加油聲和爆炸的人潮啊！但我想這就是田中馬的最大特色，感受當我們同在一起的快樂！左閃右閃鑽阿鑽，實在辛苦，終於跑呀跑，遠遠的看見了終點的拱門，決定為自己做最後的衝刺，用盡身上所有力氣拉起雙腳，挺著那已感到疲憊的身軀，拔腿衝刺，就在終點的前十公尺，雙腳小腿突如其來明顯肌肉強烈收縮，我知道我無法再快了，我要抽筋了！差點就癱坐在終點前！於是身體自然反應的立馬放慢腳步，奮力奔向終點，投入劉教練的懷抱，並有攝影師與助教見證我人生最重要的歷史時刻，踩進終點的那一刻，雖然沒有落淚但我很感動，因為人生初半馬，我完成了，在這瞬間，覺得壓力釋出，對自己的要求也暫時的解放了。

比賽能夠得獎上凸台享受這份榮耀，不單單要謝謝自己在這三個月的訓練營裡克服內在與外在的任何困難因素所做的努力，更要謝謝一路上身邊為我加油打氣的所有人，尤其訓練營的所有夥伴對我的鼓勵與支持，都是在那馬場上莫大的動力來源，還要謝謝這三個月來陪伴我完成訓練，指導我的所有教練們，以及物理治療師給的愛與關懷，才得以順利完成這場比賽，沒有辜負為我加油的所有人的期望。

雖然比賽的結果並沒有達到我當初的預設成績，但在生理期的情況下能順利完成比賽，已是很大的幸運，我想我該感到滿意了，換個角度想，別對自己太過苛刻，當作下次破PB的進步空間吧，無痛完賽已經是很棒的結果了。

日後，沒有教練的日子，要自力更生，教練終究不能陪伴一輩子，所謂「師父領進門，修行在個人」，這段日子取經不少，能吸收多少還是取決於自己，跑步是個不小的學問，相信有更多的一切得由自己去摸索與體驗，去歷經跌倒再爬起來，學會飛翔的過程。

最後，謝謝一起成就這場盛大賽事的全體幕前幕後的工作人員，有你們的努力才能讓我們有了一個美好的馬拉松盛會，辛苦了！期許明年的自己有機會再參與到這場台灣最具人情味的馬拉松賽事！

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最後的最後，

謝謝跑步將我帶到了這裡，

跑步是最貼近地面的飛翔，這句話是誰流傳下來的，我已不記得，

雖然飛的不快，但謝謝看見那再次飛翔的自己。

第二屆田中馬拉松初半馬官方訓練營，學員52020黃ZM，下台一鞠躬，

我畢業了！謝謝各位！請叫我學姊！

#台灣米倉田中馬拉松官方訓練營

#第二屆田中馬拉松初半馬官方訓練營

#最大遺憾是什麼都沒吃到

#我的棉棉滿江紅

#燕子再度起飛

#ZM的瞬風跑記

#下台一鞠躬