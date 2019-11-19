訓練心得／北得拉曼Trail Run

2019-11-19 06:00 運動筆記 Jack Kox



新竹尖石的北得拉曼山毛櫸盛開，好天氣從登山口一路往上，到稜線風吹涼爽，稜線山徑及雲海也非常漂亮。

先上到內鳥嘴山，沿途的山毛櫸非常美麗，再回程往神木區，接回原來的交叉口，再沿著稜線原路折返回登山口，非常棒的路線。

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從登山口一路往上

之字上坡

再往上

上到空曠的山徑

上階梯

抵達稜線

美麗山景

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沿著稜線前進

抵達空曠空地

先往內鳥嘴山

沿途路上山毛櫸

抵達山頂

再往神木區

先到達北德拉曼瀑布

再往神木

繼續往下接回稜線空地

回到稜線空曠空地

再沿稜線折返

再原路回登山口