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運動筆記美麗的愛情車站空拍北得拉曼Trail Run
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NBA今日最佳球員- Jamal Murray (11月18日)精彩演出- Danny Green霸氣補灌 (11月18日)

影片剪輯／戀戀桐花馬拉松 美麗的愛情車站空拍

2019-11-19 06:00運動筆記 蔡耀全

https://youtu.be/jlPXwKgeSPA

浪漫台三線2020新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松歡迎您！

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戀戀桐花報名網址：http://baoming.irunner.com.tw/CharmingTrail200426 

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