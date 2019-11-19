賽事心得／鹿港馬拉松 賽後物資超誇張
2019-11-19 06:00運動筆記 Emily Chung
😎嘿嘿嘿～愛蜜莉今天又腳勤來鹿港吃喝玩樂兼旅遊了～～喔！緊那哩天氣好到爆棚🌞🌞🌞所以賽後就騎著ubike一路悠哉的去逛老街惹😎顆顆（人也太多了吧看的我眼花撩亂😳）而且居然還有卡踏掐載客兼導遊介紹捏👍（專業😎）
#鹿港天后宮294年#鹿港老街#摸乳巷#鹿港九曲巷#蝦猴酥蚵仔煎#手做麵線#現榨苦茶油#手工芋丸
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
一隻半隻馬都是6:15出發～從鹿港體育場出發前往海濱～途經台灣玻璃館（有隻可愛的鹿🦌）還有彰濱秀傳醫院跟數到忘記第幾隻的風力發電～真是讓我傻呆了😳也太美了吧（對～我少女心爆棚😆）
#數大便是美🤨#彰濱秀傳醫院🏩#台灣玻璃館🤩
一路上的補給也很豐盛！所有水果通通端上桌（橘子🍊芭樂西瓜🍉小番茄🍅火龍果香蕉🍌）還有甜點也沒在怕你吃的（蝦米6k就有紅豆餅🤣還有蛋糕餅乾攏總來）飲料儘量喝（運動飲料維他露p可樂沙士台灣啤酒🍻😂）還有還有烤！乳！豬！🐷🐷🐷⬅️誇張🤣🤣🤣
#南部鄉親就是熱情❤️#賽後物資超誇張👍
這次住的地方離體育場很近😏走路就到了（8分鐘）而且很舒適捏！推薦👍👍👍#哈嘍民宿
留言