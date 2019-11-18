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訓練心得／田中初半馬訓練營 人生初半馬成就解鎖

2019-11-18 09:45運動筆記 Eva Chen

因加入集訓12週的田中初半馬訓練營，11/10是驗收訓練成果的日子，但其實開跑前因為腳有小傷很焦慮自己是否能夠完成這22公里，幸好，在開跑的前幾天，第一屆訓練營學姊有針對我的狀況給了路跑的配速建議，加上訓練營中的物理治療師-小梁教練，在一早集合的時候幫我貼上了肌貼，雖說肌貼不是萬能但起碼讓我心安不少，準備起跑前心裡慢慢踏實了。

起跑後，專注自己的速度、呼吸狀況，跑了一段後覺得整體感覺都還不錯，維持這樣的體感到了6K的水站，也補充了能量膠，然後一直到13K的水站居然還可以持續跑著，沒有停下來用走的，依原定計畫在13K水站再吃一條能量膠，接下來到15K左右有緩坡，緩坡開始跑跑走走直到下坡，到了17K水站，補給好豐盛，但只我只吃了自己帶的能量膠，接著緩緩走過豐盛補給，喝了2杯飲料繼續奔向終點，但在最後2K好難熬，覺得好累，終點怎麼還沒到，開始跑跑走走，但是又想起某教練說的”你的身體在騙你”，又跑了起來，終於回到終點，看到訓練營的教練跟助教們在終點等我們學員一一跑回，瞬間覺得感動，又馬上想到我跑這麼久他們也等了好久！

感謝訓練營幫我們做了”初半馬，請幫我加油”的小布條別在衣服上，起跑後，陸續聽到其他跑者的加油鼓勵聲，還有熱心的大哥提醒一定要補充水分，就這樣一路接受關心回到終點；整個路跑活動像嘉年華會，一路還有田中的鄉親熱情加油聲伴隨，能夠參加田中馬拉松路跑活動，真的非常幸運。

因為訓練營我終於參加到了田中半馬路跑活動，然後因為休息區在配速列車的隔壁，所以也跟之前舉辦過分享會的列車長合照，小幸運。

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田中馬

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