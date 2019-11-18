賽事心得／柏林馬拉松 我的冰與火之歌

2019-11-18 09:51 運動筆記 Ayu＊阿游



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前言

自從今年年初的金門馬拉松順利破四之後，趁著一股新手熱血魂，默默設下年底前可以再往前進步，即使十分鐘也好。

今天這場，跟教練約定好，就當作是出門跑個LONG RUN

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一直到賽前，我都是這麼告訴別人

其實是說給自己聽

有了一段時間的訓練

好像撐過了一些以前過不去的坎

察覺到身體慢慢出現的一些變化

總是會抱著一絲絲期待

「會不會這一次不一樣？」

帶點焦慮又缺乏信心的自己就這樣踏上歐洲大陸了。

Expo

（舊機場，仍然可以看到原本的機場設備如行李運輸帶、櫃檯等等還保留著）

（參賽者和非參賽者分流，參賽者會用機器榜上手環，完賽前都不能拆）

（人手一袋台灣之光！）

柏林馬拉松的expo在舊機場Tempelhof Airport，和其他賽事一樣，越早來東西越多。例如我的黃鼠狼就是沒有穿2019限定的衣服🥺

另一個讓我驚訝的點就是，竟然沒有送完賽T，是要痣己掏錢痣己掏錢痣己掏錢買的啊～～又跟我之前的經驗不同惹，果然不能倚老賣老啊（上了一課）

不過好處是報名費在六大馬中不算貴（跑者名言 #金錢只是換成另一種形式存在）

（EXPO戰利品們，最右邊寫著「GO BEYOND LIMITS」是參加NIKE 前一天舉辦的SHAKE SHAKE RUN贈送的，當天憑背心購物還能八折，只是跟官方舉辦的早餐跑時間重疊，只能擇一參加QQ）

賽事當天

早上的天空稱不上放晴，但至少沒下雨，預報說11:00開始下，掐指一算，就是差不多菁英們跑完全程而我可能要淋雨淋半馬的窘境。

心裡有些忐忑，想著如果不要放太鬆也許能少淋一點雨，也不用讓同伴等太久。

第一個顛覆我認知的事—不同wave的抵達起跑點時間也沒有分流，官方只有建議在起跑前一小時左右到場就好，

另外進入每一區起跑點似乎也沒有管制，也就是不管你在ＡＢＣＤＥＦＧ都可以跑到別區（好孩子不要學）

提早了一個半鐘頭左右到現場暖身，這時候遇到強大的跑者攝影師卡斯夫婦還有一些台灣來的跑友，

「最後柏林登堡門前大概會有200台相機，記得讓攝影師拍好拍滿」老司機提點著

但我忍不住笑了出來，說真的講些垃圾話舒緩我不少緊張的心情（那時候臉像整型整了兩百次僵到不行）

看到好多參賽者和非參賽者在管制區外深情相擁，彷彿要經歷一場生死之戰，當時的我覺得浮誇了，

但跑到後半馬一邊腳底痛一邊抵抗淒風苦雨的我，真恨當時怎麼沒有隨便找個人好好抱😆

進入管制區後其實還要走個１５分鐘左右才能真正抵達起跑區

管制區內廁所的人並不會比較少，眼看時間剩下２０分鐘，排廁所的人龍幾乎停滯

只好入境隨俗，跟著在樹叢解放（是的，成年以來第一次呢）

抵達起跑區後，隨著主持人超嗨的一連串英文德文歡迎詞加上現場的音樂轟炸

縱使太陽漸漸埋沒在烏雲中，但心裏的熱血小火真的是越燒越旺

時間來到9:15，wave 1的菁英們出發，看著轉播的大螢幕，飄著毛毛細雨的天空一點也不影響在場大家嗨翻的情緒。

此時脫掉了身上的保暖衣物，忍不住打了個冷顫，隨著一分一秒的靠近，全場氣氛幾乎要沸騰。

9:25，wave 2鳴槍起跑，確認一下手錶顯示在5'09''，雖然對這個速度維持42K沒有太大的信心，但跑感還算不錯，就大膽的決定繼續按照這樣的配速去跑。

賽道和大家說的一樣，大概是我跑過最平坦舒心的（芝加哥雖然也平緩，但地板太硬了QQ）

後半馬（大約11:30)開始，果真柏林如氣象預報一樣開始下起雨，越下越大，本來「微溫」的身體被雨淋的幾乎是一點溫度也沒有的僵掉，

隨著里程數漸漸增加，雙腿和雙臂也開始狠狠的痠痛...

連想要跟攝影機揮手都像背上肩上背著好多嬰兒一樣（什麼恐怖的畫面！）各種難受

即使天氣每下愈況，這一路上讓我驚訝的是：非常少遇到停下來的人。我仍然只有被刷卡、超車的份。

這次20公里後的長距離練習偏少，25公里開始深深感受到配速開始忽快忽慢，越想緊咬住配速，身體越僵硬，前半馬怡然自得享受跑步的過程幾乎變成苟延殘喘的狼狽窘境。

「還沒到最後，真不想放棄這麼好的賽道。」在心裡重複告訴自己好多次

踩著越發疼痛的腳底板，帶著我內心的小火球混著這「冷冷狠狠的冰雨」，縱使無力加速，至少能持續跑著⋯⋯

累一點不舒服的時候就慢一點，這裡觀眾多一點就跑快一點（大笑）。

這樣自我連哄帶騙之下幾乎也快要到負荷的極限，拐了個彎發現前頭就是布蘭登堡門——那座象徵東西德合一、歷史意義深遠的拱門。此時的雨也下得更熱烈，我打開耳朵享受兩旁夾道群眾的歡呼和加油聲

竟然聽到旅伴吶喊我的名字，她聲嘶力竭，我也用力地回應著——嘴上笑著但內心和眼角都摻著五味雜陳的淚，

腎上腺素的催化下，我知道，這時候更不能輕言放棄，說什麼也不能讓那顆小火球在最後關頭熄滅。

最後，幾乎是用盡全力，跑完了這一場。也很幸運、意外的破了自己的PB 3:41:18。

那個有點如夢似幻的目標，似乎開始有了一點點輪廓.....

(一跑完就有來自旅伴的熱咖啡～你怎麼能不感動）

最後的最後，感謝兩位雙林金牌教練不厭其煩的指導我還要回覆我一百萬個問題

感謝愛來RUN貓空團一起奮鬥的每一個週末

4點起床5點出門5點半起跑和太陽比早起的日子

如果沒有你們，懶散如我根本跑不了那麼多長跑練習

這幾個月的訓練絕對是對身體和心理的一個成長和挑戰

PB是一種肯定但不是結束

愛跑的雙腳不會因此停下

繼續追尋更好的自己：）

（賽後的地鐵站）

（隔天早上的報紙，印有賽事成績，找了我五家超市和商店才找到）

THANK YOU BERLIN!!!