焦點人物／專屬跑者的夢幻「不分區」名單
不自刪聲明
以下內容，純屬虛構，如有雷同，實屬巧合。「跑者不分藍綠」聲明在先，在下不是1450，也非某營婉君，引據出處，均附來源，博君一粲，無意引戰。君若自要打臉，敬請自便。
也許你覺得政治歸政治、體育歸體育，看到政治新聞馬上轉台；也許你選舉有特定支持對象，準備要投給某個心儀政黨，都無妨。只是最近「不分區」議題沸沸揚揚，在下試想，如果台灣跑者們成立一個政黨，姑且叫做「台灣跑者黨」，那麼專屬於跑者、它的「夢幻」不分區名單，可能會有哪些人呢？
- 參考媒體報導，國民黨合格黨員人數達八十八萬七千餘人，民進黨黨員約有26萬人，至於台灣民眾黨黨員則約5944人。依照郭豐州推估，全台跑者人數初估在40-50萬間，即使未必所有跑者都能成為黨員，但若真有「台灣跑者黨」，影響力看來不容小覷。
- 這份名單純屬個人淺見，上榜者沒有誰的閨蜜、哪位大大的太太，也盡量避免涉及敏感議題的爭議人物，而盡量以其重要性、代表性、成績等因素為主，並就區域、性別、專業領域、影響力做出平衡，也歡迎大家補充。
（圖片來源：運動筆記、張叔叔KOL）
|序號
|姓名
|備註
|1
|張叔叔
|張寶財，台灣最強市民長跑教練
|2
|紀政
|「飛躍的羚羊」，代表我國女性運動員在奧運奪得第一枚獎牌
|3
|許績勝
|台灣男子馬拉松紀錄保持人2:14:35
|4
|曹純玉
|台灣女子馬拉松紀錄保持人2:34:18
|5
|蔣介文
|台灣男子半馬紀錄保持人1:03:46
|6
|謝千鶴
|台灣女子半馬紀錄保持人1:12:19
|7
|長跑名將，人稱「史哥」，十年不敗路跑王
|8
|陳彥博
|知名超馬跑者
|9
|謝昇諺
|鐵人一哥
|10
|何盡平
|長跑名將/離島代表
|11
|雷艾美
|越野/超馬/演員
|12
|邱淑容
|超馬媽媽/身障代表
|13
|詹宇豪
|兩岸三地最速藝人
|14
|張鈞甯
|網友心中慢跑女神第一名
|15
|張嘉哲
|字朽木，號真男人，台灣男子馬拉松史上第二傑
|16
|歐陽靖
|知名作家/跑者/演員
|17
|王冠翔
|六大馬台灣最速跑者，「最速總經理」/商界代表
|18
|邱靖貽
|首位拿下六星獎牌的馬拉松百傑跑者/律師代表
|19
|蘇志濱
|「馬場濱拉登」，庶民跑者/警消代表
|20
|修杰楷
|「史上最帥配速員」，列車長代表
備註：
- 以張叔叔的資歷，排第一有過分嗎？但如果張叔叔絕對拒絕排第一，或許可以排在7、8、9之間，但也不是不能往後調整到第十或第十四，擺在安全名單的邊緣，展現氣勢、魄力啦。
- 此不分區名單排序僅供參考。譬如將詹宇豪、張鈞甯、張嘉哲、歐陽靖排在所謂「安全名單」邊緣，無非是想要藉其人氣，衝高得票率。這裡並無任何影射之意，特此說明，如欲對號入座，敬請自理。
- 在下忝為鍵盤跑者，才疏學淺，身無長物，兼之文筆粗陋，跑齡也不甚長，是故以上名單，多有闕漏，而台灣代表性跑者，族繁不及備載。還盼拋磚引玉，各界大大理性勿戰，協助補漏拾遺，歸其完璧。
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