焦點人物／專屬跑者的夢幻「不分區」名單

2019-11-18 09:59 運動筆記 JoJo KillerQueen



不自刪聲明

以下內容，純屬虛構，如有雷同，實屬巧合。「跑者不分藍綠」聲明在先，在下不是1450，也非某營婉君，引據出處，均附來源，博君一粲，無意引戰。君若自要打臉，敬請自便。

也許你覺得政治歸政治、體育歸體育，看到政治新聞馬上轉台；也許你選舉有特定支持對象，準備要投給某個心儀政黨，都無妨。只是最近「不分區」議題沸沸揚揚，在下試想，如果台灣跑者們成立一個政黨，姑且叫做「台灣跑者黨」，那麼專屬於跑者、它的「夢幻」不分區名單，可能會有哪些人呢？

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備註：