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年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

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焦點人物／專屬跑者的夢幻「不分區」名單

2019-11-18 09:59運動筆記 JoJo KillerQueen

不自刪聲明

以下內容，純屬虛構，如有雷同，實屬巧合。「跑者不分藍綠」聲明在先，在下不是1450，也非某營婉君，引據出處，均附來源，博君一粲，無意引戰。君若自要打臉，敬請自便。

也許你覺得政治歸政治、體育歸體育，看到政治新聞馬上轉台；也許你選舉有特定支持對象，準備要投給某個心儀政黨，都無妨。只是最近「不分區」議題沸沸揚揚，在下試想，如果台灣跑者們成立一個政黨，姑且叫做「台灣跑者黨」，那麼專屬於跑者、它的「夢幻」不分區名單，可能會有哪些人呢？

  1. 參考媒體報導，國民黨合格黨員人數達八十八萬七千餘人，民進黨黨員約有26萬人，至於台灣民眾黨黨員則約5944人。依照郭豐州推估，全台跑者人數初估在40-50萬間，即使未必所有跑者都能成為黨員，但若真有「台灣跑者黨」，影響力看來不容小覷。

  2. 這份名單純屬個人淺見，上榜者沒有誰的閨蜜、哪位大大的太太，也盡量避免涉及敏感議題的爭議人物，而盡量以其重要性、代表性、成績等因素為主，並就區域、性別、專業領域、影響力做出平衡，也歡迎大家補充。

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（圖片來源：運動筆記、張叔叔KOL

序號姓名備註
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7

吳文騫 

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19蘇志濱「馬場濱拉登」，庶民跑者/警消代表
20修杰楷「史上最帥配速員」，列車長代表

備註：

  1. 以張叔叔的資歷，排第一有過分嗎？但如果張叔叔絕對拒絕排第一，或許可以排在7、8、9之間，但也不是不能往後調整到第十或第十四，擺在安全名單的邊緣，展現氣勢、魄力啦。

  2. 此不分區名單排序僅供參考。譬如將詹宇豪、張鈞甯、張嘉哲、歐陽靖排在所謂「安全名單」邊緣，無非是想要藉其人氣，衝高得票率。這裡並無任何影射之意，特此說明，如欲對號入座，敬請自理。

  3. 在下忝為鍵盤跑者，才疏學淺，身無長物，兼之文筆粗陋，跑齡也不甚長，是故以上名單，多有闕漏，而台灣代表性跑者，族繁不及備載。還盼拋磚引玉，各界大大理性勿戰，協助補漏拾遺，歸其完璧。

國民陳彥博

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