帶小比旅跑台灣／田中馬拉松 鎮民好熱情！

2019-11-18 10:07 運動筆記 陳嘉齡



上星期六在跑完合歡山之後，跟大家告辭，我便前往水里找佳珍吃晚飯，順便等候我的閨蜜莎拉從台南下班，前往竹山會合，隔天再一同前往下一個參賽地點田中，好不容易等到她前來，我們隨便吃個東西，也早早入睡。

清晨四點半，我們前往田中，到達會場時，人潮漸漸湧入…

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遇到了許多熟識的朋友，大家開心的拍照聊天，因這次有撿到順澤宮帽子的三鐵選手伊登一同參賽，所以也有很多跑友戴著順澤宮的帽子，一起來共襄盛舉。

起跑後，到高鐵時，沿路滿滿的人龍看似狀觀，許多跑友也停下來拍照。

更有人攜老扶幼的帶著全家人一同參與這項盛事。

也有很多人，變裝和大家一起參與。

田中馬拉松最著名的就是他有濃濃的人情味和豐富的補給。

只要有人的地方就有加油聲，尤其在八堡圳全馬與半馬分流之後，道路兩旁沿路都是當地居民的加油聲，大家也熱心的提供了水和運動飲料，讓大家不至於口渴。

補給站因為提供很多水果，現場人滿為患，有好幾個因為我擠不進去而作罷。

到達街上的時候，終於看到傳說中的龍蝦……頭。因為龍蝦都被吃光了，所以現場只剩白蝦和鮪魚味增湯可以吃，另外還有筆管麵和炸物供應，人潮也是滿滿的…

在賽程最後一公里的時候，才是此次賽事最後的高潮。

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田中鎮民站在道路兩旁，大聲的為各位加油好不熱鬧，就在鎮民的加油聲中，我們完成了這個賽事。

謝謝全體田中鎮鎮民為這次賽事的付出。

謝謝攝影師及交管為大家服務。

謝謝主辦單位。

#2019田中馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣