賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 人定勝天的意志力展現

2019-11-17 17:50 運動筆記 Erich Chen



關雲 - 碧綠 - 慈恩 - 白楊 - 洛韶 - 綠水 - 天祥 - 九曲洞 - 燕子口 - 太魯閣，中橫東段70公里，是昔日「人定勝天」的意志力展現，路旁是百萬年水滴石穿的深邃峽谷，峭壁雄風的壯闊美景總讓人屏息。這是我大一那年首次單車挑戰橫貫公路的美好獎勵，在辛苦爬了兩天的長上坡之後呼嘯而下，但未能佇足總是略顯遺憾。

今年運氣很好的抽中了的太魯閣峽谷馬拉松，這回將從中橫終點太魯閣一路跑上天祥然後折返。以坡度而言也很適合當作我明年Zermatt Marathon的模擬考。Zermatt Marathon的前半馬要爬升500m，跟這場太魯閣->天祥的爬升幅度相去不遠。我的目標是用兩小時半完成前半馬，如果可以的話就跑到25km的天祥折返，回程下坡不特別追求速度，狀況好的話也許可以挑戰4:30完成。

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這一趟旅程，最幸運的一件事是在賽前約一個月左右，收到了阿吉隊長的邀約，一起搭保母車前往花蓮，免去了搶不到火車票的風險，也讓整趟行程變成歡樂的旅行。

不幸在賽前三週，我竟然在清境農場扭傷了右腳踝，賽前兩週才只能很勉強的輕鬆跑，到賽前4天才首次成功的加上一點強度，這讓我先前的計畫蒙上厚厚的陰影。

太魯閣馬的交管是有名的嚴格，不過我們一整群都搞不清楚狀況，最後在新城車站驚險萬分的趕上最後一班接駁車，在最後一刻完成寄物並趕回起點拱門附近，還好今天沒有要追成績，就不用刻意卡位，躲在人群後面慢慢出發即可。

太魯閣馬的路線概略可分為 5+20+14+3，前5km是在立霧溪出海口附近繞一個平坦的小圈圈；接下來的20則是今天的重頭戲，將要一路緩緩上升抵達折返點天祥；折返之後的14km是原路折返，最後3km從長春隧道轉入西拉岸隧道，再接砂卡礑隧道，在隧道口結束。

前5km順順的輕鬆緩跑過去，跨過錦文橋，回到中橫終點牌樓處右轉，深深吸一口氣準備進入今天的主秀。嚴格講起來，這20km上升不到500m，平均坡度還不到2.5%，跟中橫霧社支線（也就是合歡山馬）的5%~7%相比是輕鬆許多。大致上今天的上坡都還算順順的很好跑，只是在過了流芳橋後不遠，卻不知道踢到了什麼，整個人在路上仆街。跑在附近的其他跑友都特地過來關心，嚇到大家挺不好意思的。有點吃力的重新站起來，自我檢查一下傷勢，左膝蓋似乎有點不順，但還能勉強走起來，手肘有點擦傷，但不礙事。

走了一小段之後決定重新跑起來，畢竟路程才過了1/3左右，現在就當步兵後面就走不完了。18km處手錶回報已經過了2小時，簡單算了一下，今天的高標（2.5hr抵達天祥）已經是不可能的任務了，但只要穩定推進，守住2.5hr/21km的低標應該還不是問題。以手錶回報的里程來講，21km總共花了2:23，而且並沒有覺得很累，看來這個模擬考算是勉強及格了。到目前為止，雖然一直在隧道進進出出的，但手錶回報的時間都跟體感差不多，但接下來連續兩公里都傳來不到5min/km的捷報，我確定它已經開始迷航了，那預計25km會抵達的天祥到底實際上還有多遠？

傳說中「出了隧道口馬上就到」的折返點，實際上在出隧道之後還要往前推進大約250m，但因為被山勢遮蔽看不見，跑起來格外覺得漫長。通過折返點晶片感應之後，我先在橋上把鞋帶解開重新綁好。面對將近17km的長下坡，花點時間重新設定鞋帶張力是很值得的，尤其在老早就發現腳趾不適，卻又捨不得停下來好好調整的時候。

原本想用下坡來追一點時間的，帶著還沒有復原的舊傷和今天的新傷，就格外難以享受下坡的暢快，反倒中間還停下來走了幾次才又跑起來。手錶距離已經不準，只好回歸原始的方法，仰賴路邊的里程碑來計算距離。回程的下坡一共有17km，如果我跑7分速的話大約可以守住5小時大關，於是我下山這一路就不停的算數學轉移注意力，中橫的路標建置非常完善，沿路除了公里的牌子之外，百公尺的牌子也大致上都還在，在最煩的時候能夠有「啊，又幹掉100m」的小確幸也是不錯的。

下山的路上，我莫名覺得肩膀脖子很痠，這是以前沒有出現過的症狀，但不知道是姿勢問題還是有什麼訓練該加強的。

對著路標倒數一直到長春隧道，從這裡要離開早上跑過的路線。April曾提醒這一段隧道會很漫長，正當看到隧道頭灑進來的陽光，以為「不過如此而已」的時候就看見左轉的指標，拐入西拉岸隧道。重見天日的時候已經是西拉岸隧道和砂卡礑隧道短短的小橋，開開心心向橋頭守候的攝影師擠出笑容，又再次鑽進隧道裡面。隧道裡沒有GPS訊號，也沒有看見熟悉的里程標示，到底還有多遠？我能守住5小時的防線嗎？

遙遠的前方出現隧道口的光，仔細一看終點拱門就在隧道口，笑一笑深吸一口氣，衝吧！小腿肚依照慣例又大聲抗議，低頭叮嚀它們閉嘴，給我跑起來就對了！

謝謝隊長等在終點拱門處，賞了一張大大的衝線照。Gun time 4:55，慶幸總算守住了5小時的門檻。

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整體而言，太魯閣馬的難度不高，跟我跑過的其他山地馬（合歡山、太平山、十六湖）相比並不是很大的威脅。賽道的峭壁雄風也是國際知名美景，但不得不說最近幾年為了道路安全，把很多路段都變成了隧道，讓風景這一部份失色不少。賽道的交管確實，讓跑者跑得很安心。補給站的密度很高，想拼成績的話可以跳著補就好了；補給內容算很ok，不是那種大拜拜的誇張補給，但也不曾讓我餓著。

也許，我明年會再來抽看看吧。