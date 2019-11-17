親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

中共首艘自製航母今駛入台海 環時：真巧

林志玲結婚從台南出嫁 這點被大家讚爆

運動筆記2019.Nov.02 太魯閣峽谷馬拉松完賽心得臺灣成功申辦50公里超馬世錦賽　50國運動員2021年齊聚臺北爭冠
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA今日最佳球員- James Harden (11月17日)賽事懶人包 (11月17日)

賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 人定勝天的意志力展現

2019-11-17 17:50運動筆記 Erich Chen

關雲 - 碧綠 - 慈恩 - 白楊 - 洛韶 - 綠水 - 天祥 - 九曲洞 - 燕子口 - 太魯閣，中橫東段70公里，是昔日「人定勝天」的意志力展現，路旁是百萬年水滴石穿的深邃峽谷，峭壁雄風的壯闊美景總讓人屏息。這是我大一那年首次單車挑戰橫貫公路的美好獎勵，在辛苦爬了兩天的長上坡之後呼嘯而下，但未能佇足總是略顯遺憾。

今年運氣很好的抽中了的太魯閣峽谷馬拉松，這回將從中橫終點太魯閣一路跑上天祥然後折返。以坡度而言也很適合當作我明年Zermatt Marathon的模擬考。Zermatt Marathon的前半馬要爬升500m，跟這場太魯閣->天祥的爬升幅度相去不遠。我的目標是用兩小時半完成前半馬，如果可以的話就跑到25km的天祥折返，回程下坡不特別追求速度，狀況好的話也許可以挑戰4:30完成。

這一趟旅程，最幸運的一件事是在賽前約一個月左右，收到了阿吉隊長的邀約，一起搭保母車前往花蓮，免去了搶不到火車票的風險，也讓整趟行程變成歡樂的旅行。

不幸在賽前三週，我竟然在清境農場扭傷了右腳踝，賽前兩週才只能很勉強的輕鬆跑，到賽前4天才首次成功的加上一點強度，這讓我先前的計畫蒙上厚厚的陰影。

太魯閣馬的交管是有名的嚴格，不過我們一整群都搞不清楚狀況，最後在新城車站驚險萬分的趕上最後一班接駁車，在最後一刻完成寄物並趕回起點拱門附近，還好今天沒有要追成績，就不用刻意卡位，躲在人群後面慢慢出發即可。

太魯閣馬的路線概略可分為 5+20+14+3，前5km是在立霧溪出海口附近繞一個平坦的小圈圈；接下來的20則是今天的重頭戲，將要一路緩緩上升抵達折返點天祥；折返之後的14km是原路折返，最後3km從長春隧道轉入西拉岸隧道，再接砂卡礑隧道，在隧道口結束。

前5km順順的輕鬆緩跑過去，跨過錦文橋，回到中橫終點牌樓處右轉，深深吸一口氣準備進入今天的主秀。嚴格講起來，這20km上升不到500m，平均坡度還不到2.5%，跟中橫霧社支線（也就是合歡山馬）的5%~7%相比是輕鬆許多。大致上今天的上坡都還算順順的很好跑，只是在過了流芳橋後不遠，卻不知道踢到了什麼，整個人在路上仆街。跑在附近的其他跑友都特地過來關心，嚇到大家挺不好意思的。有點吃力的重新站起來，自我檢查一下傷勢，左膝蓋似乎有點不順，但還能勉強走起來，手肘有點擦傷，但不礙事。

走了一小段之後決定重新跑起來，畢竟路程才過了1/3左右，現在就當步兵後面就走不完了。18km處手錶回報已經過了2小時，簡單算了一下，今天的高標（2.5hr抵達天祥）已經是不可能的任務了，但只要穩定推進，守住2.5hr/21km的低標應該還不是問題。以手錶回報的里程來講，21km總共花了2:23，而且並沒有覺得很累，看來這個模擬考算是勉強及格了。到目前為止，雖然一直在隧道進進出出的，但手錶回報的時間都跟體感差不多，但接下來連續兩公里都傳來不到5min/km的捷報，我確定它已經開始迷航了，那預計25km會抵達的天祥到底實際上還有多遠？

傳說中「出了隧道口馬上就到」的折返點，實際上在出隧道之後還要往前推進大約250m，但因為被山勢遮蔽看不見，跑起來格外覺得漫長。通過折返點晶片感應之後，我先在橋上把鞋帶解開重新綁好。面對將近17km的長下坡，花點時間重新設定鞋帶張力是很值得的，尤其在老早就發現腳趾不適，卻又捨不得停下來好好調整的時候。

原本想用下坡來追一點時間的，帶著還沒有復原的舊傷和今天的新傷，就格外難以享受下坡的暢快，反倒中間還停下來走了幾次才又跑起來。手錶距離已經不準，只好回歸原始的方法，仰賴路邊的里程碑來計算距離。回程的下坡一共有17km，如果我跑7分速的話大約可以守住5小時大關，於是我下山這一路就不停的算數學轉移注意力，中橫的路標建置非常完善，沿路除了公里的牌子之外，百公尺的牌子也大致上都還在，在最煩的時候能夠有「啊，又幹掉100m」的小確幸也是不錯的。

下山的路上，我莫名覺得肩膀脖子很痠，這是以前沒有出現過的症狀，但不知道是姿勢問題還是有什麼訓練該加強的。

對著路標倒數一直到長春隧道，從這裡要離開早上跑過的路線。April曾提醒這一段隧道會很漫長，正當看到隧道頭灑進來的陽光，以為「不過如此而已」的時候就看見左轉的指標，拐入西拉岸隧道。重見天日的時候已經是西拉岸隧道和砂卡礑隧道短短的小橋，開開心心向橋頭守候的攝影師擠出笑容，又再次鑽進隧道裡面。隧道裡沒有GPS訊號，也沒有看見熟悉的里程標示，到底還有多遠？我能守住5小時的防線嗎？

遙遠的前方出現隧道口的光，仔細一看終點拱門就在隧道口，笑一笑深吸一口氣，衝吧！小腿肚依照慣例又大聲抗議，低頭叮嚀它們閉嘴，給我跑起來就對了！

謝謝隊長等在終點拱門處，賞了一張大大的衝線照。Gun time 4:55，慶幸總算守住了5小時的門檻。

分享

整體而言，太魯閣馬的難度不高，跟我跑過的其他山地馬（合歡山、太平山、十六湖）相比並不是很大的威脅。賽道的峭壁雄風也是國際知名美景，但不得不說最近幾年為了道路安全，把很多路段都變成了隧道，讓風景這一部份失色不少。賽道的交管確實，讓跑者跑得很安心。補給站的密度很高，想拼成績的話可以跳著補就好了；補給內容算很ok，不是那種大拜拜的誇張補給，但也不曾讓我餓著。

也許，我明年會再來抽看看吧。

相關新聞

賽事／成功申辦50公里超馬世錦賽 2021年好手齊聚台北

2019-11-16 09:35

賽事心得／最速律師邱靖貽 2019田中超半馬心得

2019-11-16 09:15

帶小比旅跑台灣／合歡山馬拉松 與神同行（二）

2019-11-15 06:00

2020高雄富邦馬拉松 跑衣亮相讓人驚艷

2019-11-15 06:00

跑步知識／再談賽前減量：減量週與賽前減量的差別

2019-11-15 06:00

跑步小品／自製補給 天然更健康

2019-11-15 06:00

2019 MIZUNO馬拉松接力賽 臺灣師大力拚隊史佳績

2019-11-15 06:00

富邦冠名贊助高雄馬拉松 元宵假期開跑

2019-11-14 17:19

賽事心得／紐約馬拉松 跑得實在太痛苦了

2019-11-14 10:46

賽事心得／田中馬拉松 正確選擇補給不變胖！

2019-11-14 10:35

跑步小品／跑前早餐 小心踩到雷

2019-11-14 10:28

影片剪輯／2019田中馬拉松精華版

2019-11-14 10:19

從Mary Cain的控訴背後 探討青少年跑者訓練方式

2019-11-14 10:11

焦點人物／設樂悠太：奧運讓大迫傑去吧，我更在乎獎金

2019-11-14 09:59

「捨得」有捨就有得 第七屆器捐路跑用愛來接力

2019-11-13 09:00

帶小比旅跑台灣／合歡山馬拉松 與神同行（一）

2019-11-13 06:00

永達保經5000人全台齊健走 捐250萬長照專車基金

2019-11-13 06:00

訓練心得／田中初半馬訓練營 全員大成功熱血結訓

2019-11-13 06:00

賽事心得／水月禪跑 跑步也能濟世

2019-11-13 06:00

賽事心得／田中馬拉松 讓我們一起「玩」賽了！

2019-11-13 06:00

訓練心得／田中初半馬訓練營 終於完成人生初半馬！

2019-11-13 06:00

賽事心得／紐約馬拉松 那天，在秋葉落下之後

2019-11-13 06:00

南迴公路路跑逾7千人報名 創台東史上最多

2019-11-12 23:48

賽事心得／紐約馬拉松 銀髮跑者的摘星筆記

2019-11-12 10:03

賽事心得／田中馬拉松 感受鄉親熱情、跑出好成績

2019-11-12 09:58

賽事心得／田中馬拉松 3年前進救護站、這次跑第一！

2019-11-12 09:54

賽事心得／田中馬拉松 530列車車長的感動

2019-11-12 09:46

訓練心得／田中初半馬訓練營 跑馬見真情！

2019-11-12 09:30

中國馬拉松賽亂事多 專家籲加強管理設黑名單

2019-11-11 17:29

賽事心得／紐約馬拉松 挑戰六星跑者之最美麗的意外

2019-11-11 10:28

賽事心得／田中馬拉松 生涯初半馬完賽！

2019-11-11 10:08

賽事心得／紐約馬拉松 運動筆記特派員全紀錄！

2019-11-11 10:06

賽事心得／紐約馬拉松 右痣小姐的海外初馬

2019-11-11 09:56

台灣動感亞洲50石門站 周平記奪冠、陳秀卿封后

2019-11-11 09:34

田中馬眾星雲集 全馬前三名全由海外選手包辦

2019-11-11 09:29

馬拉松潮退燒？海外跑者新商機

2019-11-11 00:20

田中馬起跑 幫你打氣餵你牛排

2019-11-11 00:15
看更多

熱門文章

12強／墨西哥雙殺美國 延長賽再見安奪奧運門票

2019-11-17 14:29

12強／日、以、韓、墨前進奧運 剩2席明年決定

2019-11-17 15:11

NBA／喬治20分鐘飆37分 率快艇狂勝老鷹49分

2019-11-17 14:53

12強／中華奧運門票飲恨 仍留五大感動畫面

2019-11-17 10:44

12強／爭冠前哨戰 日本10：8勝南韓

2019-11-16 21:52

12強／日韓17日爭冠 山口俊對決梁玹種

2019-11-16 22:47

12強／對中華沒投好 南韓金廣鉉坦承因入札分心

2019-11-17 08:39

NBA／若KD16年加入綠衫軍 艾倫打算重返波士頓

2019-11-17 13:22

NBA／再1個月35歲生日 詹皇逆天暴扣隊友驚嘆

2019-11-17 11:30

NBA／哈登49分退灰狼 衛少輪休火箭照收7連勝

2019-11-17 11:50

MLB／洋基16歲火星人新秀 4個月衝上農場第2

2019-11-17 10:47

NBA／勇士傷病魔咒停不了 羅素手傷至少休2周

2019-11-17 09:31

NBA／「鄧肯教練」首度領場 馬刺球員：很酷

2019-11-17 15:45

NBA／歐陸連線重整旗鼓 獨行俠屠龍止2連敗

2019-11-17 12:52

NBA／波總遭驅逐 馬刺不敵拓荒者吞5連敗

2019-11-17 14:14

桌球／奧地利公開賽 林昀儒不敵球王無緣4強

2019-11-16 19:39

NBA／安戴托昆波26分領銜勝 盼波格登仍在公鹿

2019-11-17 11:08

12強／打線大黑馬 菜鳥高宇杰：珍惜每次機會

2019-11-16 23:55

NBA／被驅逐促女教頭上位？ 波總回應冷處理

2019-11-17 15:30

NBA／進攻犯規在先 裁判稱詹皇致勝罰球是誤判

2019-11-17 16:40

12強／就是要霸占投手丘 吳昇峰找到生存之道

2019-11-17 17:09

ATP年終賽／新世代出頭 西西帕斯與汀恩爭冠

2019-11-17 08:45

NBA／鵜鶘傷兵為患 熱火續保開季主場不敗

2019-11-17 12:15

12強／「任務就到這裡」 沒進四強洪總遞辭呈

2019-11-16 23:49

ABL／林志傑飆分 賈西亞讚：他是我們的Kobe

2019-11-16 19:16

NBA／盛讚唐西奇全能 柏金斯：他是小一號詹皇

2019-11-17 12:31

ABL／「野獸」發威 富邦勇士場內外都贏

2019-11-17 00:03

NBA／曝與綠衫軍鬧翻原由 艾倫：被視為理所當然

2019-11-17 14:12

NBA／塞爾蒂克10連勝 華克沒體驗過很興奮

2019-11-17 00:00

12強／沒拿到奧運門票 林哲瑄：無法盡如人願

2019-11-16 23:53

12強／辜仲諒拜會王貞治 相約進軍東京奧運

2019-11-17 12:00

MLB／偷暗號再爆 太空人高層要求球探也幫忙

2019-11-17 11:35

MLB／柳賢振想續留道奇 同城天使或成備案

2019-11-17 09:51

NBA／厄文肩傷休兵 主帥：對金塊就帶痛拚戰

2019-11-17 10:09

ABL／2洋將未在最佳狀態 許晉哲盼本土決勝負

2019-11-16 20:24

ATP年終賽／網壇世代交替？ 費爸：每年都在講

2019-11-17 13:26

NBA／魔術曾考慮以果汁當隊名 佛西維奇慶幸沒發生

2019-11-17 12:01

桌球／奧地利公開賽 鄭怡靜先盛後衰止步女單8強

2019-11-16 21:18

12強／中華六搶一徵召恐遇瓶頸 各國都有這問題

2019-11-17 18:00

12強／兩度對戰都輸墨 美教頭恭喜對手

2019-11-17 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top